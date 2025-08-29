¥Û¥é¥óÀé½©¡¡ÂæÏÑ¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¤ÎÄ¶ÍÌ¾¿Í¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ìÂçÃÑ¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê36¡Ë¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÃÑ¤ò¤«¤¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÌ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª´ÑÍ÷µÒ¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¼ºÇÔÃÌ¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥Û¥é¥óÀé½©¤Ï¡ÖÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤«¤éµÙ¤ß¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÂæÏÑÎ¹¹Ô¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤ÊÂæÏÑ¿Í¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ã¡©¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£µ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¥Û¥é¥óÀé½©¤Ï¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤È¸À¤¦¤Î¤âÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È¤¢¤¡¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂæÏÑ¿Í¤âµ²±¤¬Äê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡¢¤È¡£¤è¤ê¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¨¡©ËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÂæÏÑ¿Í¤¬¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¥Û¥é¥ó¤Ï¡Ö·ë¶É¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¥Û¥é¥óÀé½©¤Ê¤ó¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸å¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¢¤¿¤«¤â¥Ð¥ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³°ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£