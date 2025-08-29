２９日の主なマーケットイベント ２９日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１４：００ 日・消費者態度指数

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ラクーンＨＤ<3031>，東和フード<3329>，トリケミカル<4369>，キタック<4707>，ピープル<7865>

※海外企業決算発表：アリババ集団ほか



出所：MINKABU PRESS