米外為市場サマリー：米金利低下などが影響し一時１４６円６０銭台に軟化

２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円９３銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７１円６７銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安だった。



月末を控えた持ち高調整の動きなどから米長期金利が低下し、日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが優勢だった。この日に発表された４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値が速報値から上方修正されたことや、前週分の米新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことが好感される場面もあったが、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の独立性を巡る懸念が根強いこともあってドル買いは続かず。日銀の中川順子審議委員が２８日の講演で「経済・物価の見通しが実現していけば、それに応じて引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整していく」と従来の方針を改めて示したことから日銀の年内利上げが意識されやすかったこともあり、ドル円相場は一時１４６円６６銭まで軟化した。一方、この日に欧州中央銀行（ＥＣＢ）が公表した７月開催の政策委員会議事要旨で、大半の委員がインフレ見通しを巡るリスクについて「おおむね均衡している」との認識を示していたことが明らかになり、ユーロ圏で利下げ局面が終わりに近づいているとの見方からユーロが買われた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６８３ドル前後と前日に比べて０．００４５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS