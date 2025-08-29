２９日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均株価は前日終値近辺で一進一退の値動きとなることが予想される。前日は日経平均が朝方こそ荒れ模様で安く始まったものの、その後は切り返し結局高値引けとなった。ただ、きょうは空売り筋の買い戻し一巡で上値は重そうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちだった。仏ＣＡＣ４０は続伸した一方、独ＤＡＸはわずかながら値を下げ４日続落となった。手掛かり材料に事欠くなか様子見ムードの強い展開に終始した。しかし米国株市場は主要株価指数が揃って上昇、ＮＹダウが３日続伸し４日ぶりに史上最高値を更新したほか、機関投資家がベンチマークとして重視するＳ＆Ｐ５００指数は連日で最高値をつけるなど頑強な値動きだった。この日の朝方に発表された２５年４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値は速報値から上方修正されたほか、同時刻に開示された週間の米新規失業保険申請件数が事前予想を下回る内容で、米経済の底堅さが意識されるなか市場センチメントが強気に傾いた。また、前日に５～７月期決算を発表し時間外で大きく売り込まれたエヌビディア＜NVDA＞だったが、この日は下値を探る展開となったものの下落率は０．７％台にとどまり、全体相場に与える影響も限定的となっている。なお、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は５日続伸と上値指向を強め、全体相場を支えている。東京市場では米株市場が強い動きを示したことは追い風となるが、日経平均が前日に高値引けで米株高の流れを先食いしていたきらいもあり、きょうはその分だけ上値が重くなりそうだ。外国為替市場や米株価指数先物の動向などを横目に、先物主導で不安定な値動きとなるケースも想定される。



２８日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比７１ドル６７セント高の４万５６３６ドル９０セントと３日続伸。ナスダック総合株価指数は同１１５．０１ポイント高の２万１７０５．１５だった。



日程面では、きょうは８月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）、７月の失業率、７月の有効求人倍率、７月の商業動態統計、７月の鉱工業生産（速報値）、７月の自動車輸出実績、７月の住宅着工統計、８月の消費動向調査など。海外では４～６月期のインド国内総生産（ＧＤＰ）、７月の米個人所得・消費支出（ＰＣＥデフレーター）、８月の米シカゴ購買部協会景気指数、８月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・確報値）など。



出所：MINKABU PRESS