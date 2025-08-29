浜辺美波が25歳に！ 振袖、ハイトーンヘアの制服姿…20代の貴重オフショットをイッキ見
8月29日は女優・浜辺美波の25歳の誕生日。浜辺は2011年、第7回「東宝シンデレラ」オーディションでニュージェネレーション賞を受賞した。数々の作品に出演し、2017年に北村匠海と共に主演を務めた映画『君の膵臓をたべたい』が大ヒット。その後は話題作への出演が絶たず、2023年にはNHK連続テレビ小説『らんまん』で主人公の妻役を演じた。2026年には大河ドラマ『豊臣兄弟！』への出演を予定している。この記事では浜辺の20代を浜辺のインスタグラムの投稿と共に振り返っていく。
■22歳・個性的着物ショット
2022年8月、浜辺は「京都きもの友禅」ビジュアル撮影のオフショットを公開。豪華な振袖に、頭には大きなヘッドドレスをつけてピースをしている写真と、襟元にゴールドの飾りをつけたシックで個性的な着こなしの振袖ショットを投稿した。浜辺は「一人一人が持つ個性と未来を抱き締め、最高だと思える振袖との出会いがありますように」とつづった。
2022年に浜辺は『ドクターホワイト』（関西テレビ・フジテレビ系）で主演を務め、『オリバーな犬、（Gosh！！）このヤロウ シーズン2』にも出演。映画では『やがて海へと届く』に出演した。
■23歳・『らんまん』オフショットで日本髪！
2023年、浜辺はNHK連続テレビ小説『らんまん』に出演。浜辺は神木隆之介が演じた主人公・槙野万太郎の妻・寿恵子を演じた。浜辺は『らんまん』のオフショットを投稿。赤いかわいらしい着物姿と額を出した日本髪スタイルで、桜の木の前で笑顔を浮かべている。浜辺は投稿で『らんまん』の内容に触れつつ、スーパーでの買い出しの失敗を告白。すき焼きにしようと考えていたが牛肉と卵を買い忘れてしまったと明かし「ほんとにがっかりします自分に」とおちゃめにつづっている。
■24歳・いつのまにか？ ショートヘアに
2024年にはカレンダーのオフショットとしてショートヘアの写真を公開。枕を頭に乗せているかわいらしいショットなどを投稿し「髪の毛の長さは現状維持をしているつもりだったのに、少し伸びると気になって切ってもらっているうちに段々短くしていってました」と明かした。
2024年は浜辺が出演した数々の映画が公開された。1月には山田涼介が主演を務め、浜辺がヒロインを演じた『サイレントラブ』、7月に『もしも徳川家康が総理大臣になったら』が公開。11月には主演を務めた『六人の嘘つきな大学生』が公開された。また、第47回日本アカデミー賞では、2023年の『ゴジラ-1.0』にて優秀主演女優賞を、『シン・仮面ライダー』にて優秀助演女優賞を受賞した。
ハイトーンヘアの制服ショットに“成人式後撮り”もかわいすぎる
■24歳・ハイトーンヘアの制服姿！
2025年2月、浜辺は「映画『アンダーニンジャ』数少なすぎて投稿できなかったオフショット」と添え、ハイトーンのボブスタイルで制服を着ているショットを公開。『アンダーニンジャ』は2025年1月に公開された映画で、福田雄一が監督を務めた。浜辺は野口彩花役を演じ、福田作品への本格参加は初。作品の完成披露では「脚本以上のことを現場で足してくださる」とした上で「終わった後に、達成感よりも喪失感がありました（笑）」と話していた。
■24歳・成人の後撮りオフショット
6月には「オフィシャルサイトでの企画にて撮影いただいた、成人の後撮りなるものです」とつづり、白い振袖にゴールドと黒の帯、赤の帯締めを合わせた振袖ショットを公開。ヘアは和装らしくきっちりとまとめ、和風の髪飾りを左右につけている。浜辺は「私が10歳の頃に祖母が選んで用意してくれていたもので、可愛らしくそして華やかで 成人から時間が経ってしまいましたが着られてよかった」と思いをつづった。
引用：「浜辺美波」インスタグラム（@minami_hamabe.official）
