性交痛に潜む“女性特有の病気”とは？「我慢しないで」婦人科医の本音

なかなか人に相談できず、人知れず「性交痛」に悩んでいる女性も多いのでは？ そもそも痛みの原因はなんでしょうか？ 今回は病気が性交痛の原因になる場合について、三島ゆうレディースクリニックの五十嵐先生に教えてもらいました。

監修医師：

五十嵐 優子（三島ゆうレディースクリニック）

平成9年3月順天堂大学医学部卒業。順天堂大学医学部産婦人科学講座入局。順天堂大学医学部産婦人科学講座助教、国際親善総合病院、順天堂大学医学部附属順天堂医院、山王病院、順天堂大学医学部附属浦安病院、順天堂大学医学部附属静岡病院、伊豆赤十字病院などを経て令和4年1月三島ゆうレディースクリニック開院。

編集部

性交痛がある場合、危険なことはないのですか？

五十嵐先生

気をつけたいのは「病気などが性交痛の原因になっていることもある」ということです。たとえば動脈硬化になると血管壁が硬くなり、潤滑液が分泌されにくくなるということがあります。

編集部

そのほかにも考えられる病気はありますか？

五十嵐先生

子宮内膜症や子宮筋腫など骨盤内の問題や、性器クラミジア感染症、カンジダ膣炎炎などの炎症性疾患が原因となっていることもあります。特に子宮の奥に痛みを感じる場合には、こうした病気の可能性も考えられます。

編集部

いろいろな原因があるのですね。

五十嵐先生

病気ではありませんが、膣の奥が痛む場合には便秘が関係していることもあります。特に、S状結腸に便が残っていたり、宿便があったりすると、膣の奥が痛くなることもあります。緊張やストレスが原因となって性交痛が生じているときには、カウンセリングなどが必要になることもあります。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

五十嵐先生

性交痛はなかなか人に相談しづらい悩みですが、適切に対処すれば改善が期待できる症状です。医療機関によって治療法は異なり、自費診療になりますが、レーザーを照射して膣のうるおいを回復させる新しい治療を取り入れているところもあります。性交痛で一人で悩んでいる方も多いのですが、医療の助けを借りて改善できることも多いですし、一人ひとりに適した治療法をご提案することもできるので、我慢せず、ぜひ気軽に婦人科へご相談ください。

※この記事はMedical DOCにて＜性交痛の原因で考えられることとは？ 動脈硬化やクラミジアが潜むことも【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。