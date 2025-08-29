本拠地レッズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地レッズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投げては5回2安打1失点、9奪三振2四球と好投し今季初勝利をマーク。打っては5打数1安打で5-1の勝利に貢献した。二刀流として投打に活躍を見せた大谷に、同僚や敵将は口々に惜しみない賛辞を送っている。

大谷は、初回と2回ともにランナーを出すも要所で三振を奪って切り抜けた。3回1死、マルテに浴びたソロが唯一の失点。5回を投げ終え降板するまでに、今季最多の9奪三振を記録し、エンゼルス時代の2023年8月9日（同10日）のジャイアンツ戦以来、749日ぶりの白星をマークした。打撃でも4回に右前打で出塁。8回のレフトへの大飛球はフェンス手前で捕球されたが、投打両面で活躍を見せた。

見事勝利に貢献した大谷に、コンビを組んだ相棒からも絶賛の言葉が飛び出した。米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」の試合後番組は、捕手ラッシングのインタビューを中継。「ショウヘイは良かったね」と称えた。立ち上がりから大谷が配球を決めていたが、3回以降はラッシング主導のリードに変更。2人で生み出した好投に「僕らは今夜とても心地よく連係がとれていたよ」と手応えを口にしていた。

「全てが私には理解できないよ。どうすればあれだけ献身的で才能をもった選手になれるのか」と手放しで褒めたたえたのは、レッズのフランコーナ監督。レッズ地元局「ファンデュエル・スポーツ・ネットワーク・オハイオ」のインタビューで、「すばらしいよ。フィールド上だけじゃない。彼の存在自体が少し馬鹿げている」と最大級の賛辞を送っていた。

さらに、ロバーツ監督も試合後の囲みで「三振が必要な場面で変化球で三振が奪えていた。カーブで重要な局面を乗り切ったね。その上で、必要であれば100マイル（約161キロ）のストレートも投げられる。今日の彼は完全体だった」とご満悦の様子だった。



（THE ANSWER編集部）