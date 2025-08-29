プロレスリング・ノアの最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」が９月８日、後楽園ホールで開幕する。

今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２３後楽園ホール大会で両ブロック１位選手による優勝決定戦を行う。

今大会の注目は、初参戦するＧＨＣヘビー級王者のＫＥＮＴＡだ。２０００年８月の旗揚げメンバーでジュニアで一時代を築き１３年１月にＧＨＣヘビー級王座を奪取し最高峰を極め１年間、防衛を重ね団体を支えた。２０１４年４月にノアを退団。ＷＷＥ、新日本プロレスを経て今年２月にノアへ復帰し７・２０後楽園で拳王を破り、ＧＨＣ王座を奪還した。８・１６後楽園では「３２分２１秒」の激闘で丸藤正道を破り防衛に成功。王者としてＮ―１に参戦するＫＥＮＴＡにスポーツ報知は独占取材。１１年ぶりに復帰した方舟で王者として最強決定リーグ戦に挑む心境を明かした。

拳王からＧＨＣを奪還し８・１６後楽園で丸藤正道を破り初防衛に成功した。

「チャンピオンになって防衛戦を丸藤さんとやって後楽園にたくさんお客さん来てくれたんで良かったなと思っています」

後楽園は前売り券が完売し札止めとなる１５９８人の観衆が聖地を埋め尽くした。超満員になったことを意識するのは、やはりＯＺＡＷＡだった。今年元日の日本武道館で清宮海斗を破りわずかデビュー２年あまりでＧＨＣを奪取。以来、後楽園大会は、ほとんどの大会が札止めとなる「ＯＺＡＷＡ現象」が発生。昨年まで深刻な不入りの連続だった方舟は、完全に息を吹き返した。それだけに自身が王者となり、再び動員が下降線になれば、レスラーとしての存在価値、プライドが揺らいでしまう。

「今年に入ってＯＺＡＷＡがずっとＧＨＣを持っていて、後楽園もずっと（観客が）入っていました。そこで僕が持った途端に集客が落ちるとチャンピオンとして…と思っていたので、今回はたくさん入ってくれて、そこは率直に良かったと思っています。で、何が言いたいかと言うと…集客の部分でもチャンピオンとして１人でも多くの人に来てもらうようにしていかないといけないなということなんです」

観客動員は、トップレスラーにとって自らの評価になる。デビュー２５年。トップを極めた男は、そのことが骨の髄まで分かっている。だからこそ、シビアに冷静に自らの役割を明かした。その上で今、ノアが活性化した理由をこう分析した。

「僕がノアに戻ってくる前から試合自体はずっといい試合をやっていましたし、今の時代は、ファンを引きつける意味でＳＮＳ発信は欠かせないと思いますが、そこの部分も地道にやってましたよね。その中でやっぱり、今年の初めにＯＺＡＷＡが出て来て。きっかけというか…コントロールできない何かが必要だったんでしょうね。でも、これってなかなか理屈で…これをやればいいっていう定義なんてないし、同じことをやってもここは入ってこっちは入らないってあります。だからコントロールできない何か…なんですけど、ＯＺＡＷＡが入ってきて違う流れが…期待感ができたのは大きいと思います。ノアを見に来るきっかけには絶対なったと思うし、他の団体見ていた人もあの武道館で起きたことが『何が起きたんだ！』って引きつけられたと思うんですよ。そこでノアに行ってみようと思ったことは大きかったですよね。でもこれって作るものじゃないしＯＺＡＷＡだってそうなると予想していたわけではないと思うし、だから読めない難しさも面白さもあるんですよね」

そしてＫＥＮＴＡ自身が２月に再入団したことも団体の活性化に拍車をかけた。

「僕が帰ってきたことがどれぐらいか分からないですけど、そういう要素もあって。今、こうなっていると思うんで、きっかけになるポイントが何個かあってこうなっているんで。チャンピオンとして来てくれた人に対して来てよかったと思ってもらえるものをやり続けていくしかないんですよね」

その上でＯＺＡＷＡへのジェラシーも率直に明かした。

「ＯＺＡＷＡが出て来たから、そうなってるとはいえ現役である以上、悔しさがあって当然です。それは僕だけじゃなくて他の選手も持ってるべき感情だと思います。その思いをこのＮ―１のリーグ戦でシングルが続くなかでわかりやすくＯＺＡＷＡよりいい試合をするとか、発言、試合、コメント…すべての部分で注目、目立つことが大事だと思います。ＯＺＡＷＡきっかけでノアを見始めた人もいると思うし僕が戻って『またノアを見るようになりました』って声も聞くから、僕らだけじゃなくて他の選手も面白いねって思ってもらえる活躍をすべての選手がしないといけない。その仲で僕は僕で会場に足を運んで応援してくれるファンに対して『ありがとう』という思いを試合で見せないといけない。今の時代は、僕を知らない世代もたくさんいるわけで、そういう人たちにも響くような試合をしないといけないんです」

ＫＥＮＴＡがノアを退団したのは２０１４年。１１年もの時間が経過した。確かに自身が明かしたようにあのジュニア時代の鮮烈な名勝負、ＧＨＣヘビーを守り続けた息詰まる熱闘を「知らない」世代も多くいることは事実だ。

「あのころとは時代が違うんでファンが求めているモノも当然、変わってきていると思います。１２年前にＧＨＣをとった時は、みんながノアをよくしたいって気持ちはあったと思うけど、『俺がやらなきゃ』っていう気持ちが強かったですよね。今はもちろん、チャンピオンとしての責任もあるけど拳王がＹｏｕ Ｔｕｂｅで発信したり、清宮、ＯＺＡＷＡもいて『俺が…』っていう感じとは、その辺の気持ちは違いますよ」

当時と現在。ファンがプロレスに求める意識の違いを感じている。

「あれから時代も１０何年を経て変わって…今の時代は、例えば悲壮感みたいなものを背負って『俺がやらなきゃ』でやっていたら今の時代にはあわないと思うんですよ。例えば、団体対抗戦も流行らない。今は、対抗するんじゃなくて、どこの団体とも絡んでみんながハッピーに協力してみんなで上がりましょうっていう感じだと思うんですよ。その中でお客さんをいかにハッピーな気持ちになってもらって帰っていただけるのか…そこだと思うんですよね。ただ、それがいいのか悪いのかわからないんですが…」

さらに続けた。

「例えば、この間の僕と丸藤さんの試合を最近、プロレスを見始めたばかりのがライトな層が見たかったかどうかはわかりません。ただ、あの試合はタイトルマッチというシチュエーションがあって、そこに僕と丸藤さんの歴史をわかりやすく伝えられたとは思っています。ただ、これが今回のリーグ戦になると違う。公式戦は３０分１本勝負ですから、短い時間でわかりやすさを伝えるのも重要になってくるはずです。タイトル戦とは戦い方は自ずと違ってきますよね。だって、今は映画でもドラマでも早送りで見る時代ですよね。じっくり見るよりそういう世代になっている。そこにあわせるわけじゃないけど多少、その辺も考えて挑もうと思っています」

（福留 崇広）

◆Ｎ―１出場選手

【Ａブロック】

ＫＥＮＴＡ

清宮海斗

征矢学

佐々木憂流迦

藤田和之

遠藤哲哉

マサ北宮

ダガ

【Ｂブロック】

ガレノ

丸藤正道

拳王

稲葉大樹

ジャック・モリス

晴斗希

リッキー・ナイトＪｒ．

ＯＺＡＷＡ

◆ＫＥＮＴＡの公式戦日程

▼９・８ 東京・後楽園ホール

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 清宮海斗

▼９・１１ 岡山・岡山コンベンションセンター

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 征矢学

▼９・１３ 広島・広島産業会館 東展示館

ＫＥＮＴＡ ＶＳ ダガ

▼９・１４ 福岡・アクロス福岡イベントホール

ＫＥＮＴＡ ＶＳ マサ北宮

▼９・１７ エディオンアリーナ大阪第２競技場

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 佐々木憂流迦

▼９・２０ 静岡・アクトシティ浜松

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 藤田和之

▼９・２１ 栃木・ライトキューブ宇都宮

ＫＥＮＴＡ ＶＳ 遠藤哲哉