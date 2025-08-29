◆第１９回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ

「第１９回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」が１２日から１７日まで行われた。東日本ブロックからは４チームが出場し、旭川大雪ボーイズが準優勝。巨人がＵ１５ジュニアユースとして創設し、最速２年目で出場の多摩川ボーイズは快進撃も準決勝で敗れ３位。飯野靖典監督が逝去した武蔵嵐山ボーイズは２回戦で、２度の優勝を誇る湘南ボーイズは初戦でそれぞれ敗退。優勝は世田谷西リトルシニアで、４度目の日本一に輝いた。

※ ※ ※

創設２年目、２年生以下で初出場した多摩川が快進撃で旋風を巻き起こした。

準々決勝で春季全国大会優勝の愛知尾州を打ち破った。３回まで完全に抑えられた打線は４回に井端が左越え二塁打で出塁すると、小池が右翼フェンス越えの一撃。低反発バットで東京ドームと同規格のジャイアンツタウンで豪快アーチだ。

中日・小池正晃２軍打撃コーチの次男・樹里は「調子が悪かったので、ヤスさん（片岡保幸監督＝４２）やお父さんにアドバイスをもらった」と、バットをやや寝かせた構えで快打した。均衡を破る一発が呼び水になったのか７回には打者２巡、２０人の猛攻で１３安打を浴びせ１５得点で大勝した。

準決勝の旭川大雪戦では、３回に４番・関主将の犠飛などで３点をリード。先発の原が４回まで零封したが５回に３連打など単打６本を浴び逆転を許した。小池は「相手の気持ちが強かった」と３年生の思いの強さを肌で感じた。

片岡監督は「この大会を通じて成長してくれた。たくましく思いました」と総括した。ただ、地区予選で敗れた世田谷西リトルシニアに決勝戦でリベンジする夢は一歩手前でついえた。

指揮官は「この悔しさが彼らの心にどう残るかだと思う」とも話していた。その言葉を知らないナインは涙に暮れながらも自主的に選手だけでのミーティングを申し出てロッカールームで意見をぶつけ合った。関主将は「この試合の反省をどう次につなげるか。忘れちゃいけない」と言い切った。井端は「必ずこのチームは日本一になれる」と言う。技術だけなく、心も強く―。多摩川ボーイズはまだまだ強くなる。

◇多摩川ボーイズＶＴＲ

▽１回戦（１２日・大田スタジアム）

横浜都筑リトルシニア ００２ １２０ ０｜５

多摩川ボーイズ ００１ ２１３ Ｘ｜７

【横】皆谷、安藤、関川、長井―高山

【多】山口、池田夏、渡邉―関

［三］原、渡邉（以上多）［二］青羽、村山（以上横）

☆先発・山口は４回を３失点。打線は１点を追う６回無死二、三塁で渡邉が右翼線に逆転三塁打。代打・藤森が四球を選び一、三塁から重盗を決め加点した。

▽２回戦（１３日・浦安市運動公園野球場）

武蔵嵐山ボーイズ ０００ ００１ ０｜１

多摩川ボーイズ １３０ ３０１ X｜８

【武】下山、周東―志保田

【多】原、小山―関

［三］藤森、関（以上多）［二］堀之内、小林（以上多）

☆初回に４番・関の適時打で先制。２回には堀之内の適時二塁打などで３点、４回には関の左中間三塁打などで３点を加えた。投げては原が最速１３５キロをマークし５回１安打無失点。

▽準々決勝（１４日、ジャイアンツタウンスタジアム）

多摩川ボーイズ ０００ ２００ １５｜１７

愛知尾州ボーイズ ０００ １００ ０ ｜１

【多】渡邉、山口、池田夏―関

【愛】小川、神谷、板野、島田、鷲見、中村―向島

［本］小池（多）［三］藤森、川島（以上多）［二］井端、和田、小池（以上多）

▽準決勝（１６日・大田スタジアム）

多摩川ボーイズ １０２ ０００ ０｜３

旭川大雪ボーイズ ０００ ０４１ X｜５

【多】原、山口―関

【旭】樽井、前田―市川

［二］小池（多）

【多摩川ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽２年生 関蓮太郎、井端巧、藤森輝、小山哲慎、岡野美志、原悠翔、小池樹里、阿部成真、小林航、川島悠士朗、山口裕海、堀之内拳、渡邉颯音、小貫奏瑠、池田壮希、和田拓人、増田球太、薄田翔太、佐藤善人

▽１年生 池田夏唯