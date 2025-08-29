ÀèÀ¸°ì¿Í¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é
¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¡×¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îº£¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¶µ°é¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀèÀ¸Êý¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¡¢Æ³Æþ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÅª¥ê¥½¡¼¥¹¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¡¢¥³¥¹¥È¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊÉ¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢Ë»¤·¤µ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀèÀ¸¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö°ì¿Í¤«¤é¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
【この記事を読んでわかること】
¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀèÀ¸°ì¿Í¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡¢¶ñÂÎÅª¤«¤Ä°õ¾ÝÅª¤Ê¼ÂÁ©Îã¤ò¡¢¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¤ÎÀÄ»³¿·¸ã»á¤¬µó¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¶µ°é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤¬°ã¤¤¤äÂ¿ÍÍÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤È¤·¤Æ´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¤½¤Îµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡£Äü¤á¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈÏáÆ¤ÎÃæ¤ÇÂ¿ÍÍÀ¤ä°ã¤¤¤Î´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¼ÂÁ©¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿³Øµé¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢½¸ÃÄ¤Î¼«¼£¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤È¤¹¤´¤¯¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»öÎã¡
¤¢¤ë¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÎã¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ï¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤¬¤¤¤Æ¡¢¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤ò¸«¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤«¤é»²²Ã¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤³¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤ë¤«¤ò¡¢ËÜ¿Í¤ò´Þ¤á¤Æ¥¯¥é¥¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁêÃÌ¤·¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤Ç¤âÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¾°³î¤Ä¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÅö¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤¬¤³¤¦¤·¤è¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ùÆ¸¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤½¤Î¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤â»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇËÑ¤Ê¼èÁÈ¤«¤é¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«¼£Åª¤Ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
»öÎã¢
¤¢¤ë¾®³Ø¹»£¶Ç¯À¸¤Î¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷»Ò¤¬ÉÔÅÐ¹»·¹¸þ¤Î»Ò¤ËÏ¢Íí¤Î¼ê»æ¤òÆÏ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÉÑÈË¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£²¾¤Ë¡¢ÉÔÅÐ¹»·¹¸þ¤Î»Ò¤ò¥ê¥«¤µ¤ó¡¢µÄÂêÄó°Æ¼Ô¤ò¥±¥¤¥³¤µ¤ó¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥±¥¤¥³¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤Ò¤É¤¤¿Í¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤ÆµÄÂê¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤òí´í°¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã´Ç¤¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Ç¤¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ÈÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÆü¤â¥ê¥«¤µ¤ó¤Î¤ª²È¤«¤é¤Ï¡¢ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢Äã³ØÇ¯¤Îº¢¤«¤éÅß¤Ë¤Ê¤ë¤È³Ø¹»¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÆü¤¬Áý¤¨¡¢Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï£³³Ø´ü¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅÐ¹»¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¥±¥¤¥³¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤âÄï¤Î·Þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ç¼ê»æ¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬Í¼ÊýÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤ÏÅß¤Ç°Å¤¤ÀãÆ»¤òËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï°Å¤¤¤·´¨¤¤¤·¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤â¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤é¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤¿¤Á¤Ïµ¤¤Å¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ê¥«¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥±¥¤¥³¤µ¤ó¤À¤±¤ËÇ¤¤»¤Ã¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£ºÇ½é¤ÏÃË»Ò¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡¢²ò·èºö¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈµÄÂê¤ò¼«Ê¬»ö¤È¤·¤ÆÌäÂê¤ò¤È¤é¤¨»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¥ê¥«¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£µÄÂê¤Ï¡¢É½¸þ¤¡Ö·çÀÊÏ¢Íí¥«¡¼¥É¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤¬Æ±¤¸¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ê¥«¤µ¤ó¤â»öÂÖ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¼«Ê¬¤â²ò·èºö¤ÎÄó°Æ¼Ô¤È¤·¤Æ°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Êí½ç¤Ç¸òÂå¤Ç·çÀÊ¼Ô¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î·èÄê¤¬¡¢¥ê¥«¤µ¤ó¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¡¢12·î¤Î½é¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é¤â¥ê¥«¤µ¤ó¤ÎÃÙ¹ï¤ä·çÀÊ¤ÏÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È·èÄêÄÌ¤ê¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤¬¸òÂå¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥«¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¥±¥¤¥³¤µ¤ó¤È¤·¤«ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ê¥«¤µ¤ó¤Ï³Ø¹»¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÐ¹»¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤·¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î»Ò¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¾Ç¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀèÀ¸Êý¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤ÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤â¼«Ê¬¼«¿È¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥×¥í¥»¥¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
PROFILE¡¡ÀÄ»³¿·¸ã(¤¢¤ª¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¤´)
1966Ç¯Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¿Í´ÖÀ¸³è³ØÉô»ùÆ¸³Ø²Ê½Ú¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³Ø¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡£²¬»³¸©Æâ¸øÎ©¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¢²¬»³¸©¶µ°éÄ£»ØÆ³²Ý¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç¶µ°é²Ý»ØÆ³¼ç»ö¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Î×¾²¿´Íý»Î¡¢Î×¾²È¯Ã£¿´Íý»Î¡£Ãø½ñ¤ËÀÄ»³»á¤¬ÊÔ½¸ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¶µ°é¡©¡Ù¤ä´äÀ¥Ä¾¼ù»á¤È¤Î¶¦Æ±Ãø½ñ¡Ø¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤òÄÌ¾ï³Øµé¤Ç¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡Ù¡¢¡Ø¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¸ì¤ê¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤Î»ëÅÀ¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤Æ³Ø»ö½ÐÈÇ¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤äÀ¤³¦¤Î¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Ë°ã¤¤¡Ê¢¨¡Ë¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤âÀ¤³¦¤âÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ï¡Ö¶¦À¸¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤Ï¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¶¦À¸¼Ò²ñ¤È¤Ï¡©¡×
²æ¡¹¤Ï¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½÷À¤âÃËÀ¤â¡¢¹âÎð¼Ô¤â¼ã¼Ô¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤Î¿Í¸¢¤äÂº¸·¤òÂçÀÚ¤Ë¤·»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬À¸¤À¸¤¤È¤·¤¿¿ÍÀ¸¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¶¦À¸¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾õ¶·¤ä¾õÂÖ¤Î¿Í¡¹¤¬¤¹¤Ù¤ÆÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÊñÀÝ¤µ¤ì¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤â¤Ê¤¤¿Í¤â¡¢»Ù¤¨¼êÂ¦¤È¼õ¤±¼êÂ¦¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¶¦¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³èÎÏ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
½ÐÅµ¡§¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó2020¹ÔÆ°·×²è¡Öµ¡¥´ðËÜÅª¹Í¤¨Êý¡×
¡Ö¿È¶á¤Ê¿Í¤È´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¶¦À¸¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î°ì¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤¬¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤Ç°é¤Ã¤¿¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤Îº¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ËÂ¾¼Ô¤Î¡È°ã¤¤¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÅÙ¡ÊÂ¾¼Ô¤Î¡È°ã¤¤¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë´¶ÅÙ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¡¢·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¶µ°é¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶ÅÙ¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Ò¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¡Ö¶¦À¸¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®´ðÈ×¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ÈÀÄ»³»á¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»öÎã£
»ä¤Ï¸µ¡¹¡¢¾®³Ø¹»¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¶µ¤¨»Ò¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ê¥¢¾å¡¢ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤ä¼«ÊÄ¾É¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤â¤Ä¿Æ¸æ¤µ¤ó¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Î¤¢¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬À®¿Í¤·¤Æ½¢¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËèÆü¿¦¾ì¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¢¤ëÆü¡¢¤¤¤Ä¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤º¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤âÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¡£²¿¤«µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤È²È¤Î¸Æ¤ÓÎë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸¼´Ø¤ò³«¤±¤¿¤é¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÆó¿Í¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤¬¡Ö¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¡ª¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡ª¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Î¡»¡»·¯¤È¡»¡»·¯¡ª¡×¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿»Ò¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±Ø¤Ç¥®¥ã¡¼¥®¥ã¡¼Áû¤¤¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤ËÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡»¡»¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤ÆÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ø¹»¤Ç°ì½ï¤Ë³Ø¤Ó¡¢À¸³è¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸å¡¹¤Þ¤Ç³è¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÍ§Ã£¤Ç¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¡¢Æ±¤¸ÃÏ°è¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºâÃÄ¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î±¿Æ°²ñ¤Ë¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¼ïÌÜ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥Ý¡ª¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö±¿Æ°²ñ¡×¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ùÆ¸À¸ÅÌ¤äÀèÀ¸¤Ï¡¢Îý½¬¤«¤éËÜÈÖ¤Ë¤«¤±¤Æ½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¹©É×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ø¤Îµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤Æ¡¢±¿Æ°²ñËÜÈÖ¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤äÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤¹¡£
