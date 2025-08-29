歌手のテイラー・スウィフト（３５）が２６日、ＮＦＬ選手のトラヴィス・ケルシー（３５）との婚約をインスタグラムで発表した。投稿には庭園でのプロポーズ写真に、「英語教師と体育教師が結婚します」とユーモアを交えたキャプションが添えられている。



【写真】婚約おめでとう！アツアツぶりが伝わります

２人は２０２３年に交際を開始し、テイラーはトラヴィスが所属するカンザスシティ・チーフスの試合に頻繁に姿を見せるようになった。一方、トラヴィスもテイラーの「ジ・エラズ・ツアー」に度々足を運び、互いの活動を支え合う姿が注目されていた。



交際は２０２３年９月に公になったが、実際には数カ月前から密かに関係を築いていたという。テイラーはこれまでにもハリー・スタイルズやジョー・アルウィンなどのセレブとの交際歴があり、最近出演したトラヴィスとその兄のポッドキャスト『ニュー・ハイツ』で、「彼こそが、１０代の頃から歌に描いてきた理想の人」と語っている。



プロポーズは約２週間前、ミズーリ州リー・サミットの庭園で行われた。トラヴィスの父エドさんによれば、当初は今週に予定していたが、テイラーが少しそわそわしていたため、前倒しで実行されたという。エドさんはテイラーの父スコットさんと共に、トラヴィスに「特別な場所でなくても、心がこもっていれば十分」と助言していたと明かしている。



テイラーとトラヴィスは、プロポーズ後すぐにフェイスタイムで家族に報告したそうだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）