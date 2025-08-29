『ローカル路線バス乗り継ぎの旅W』第6弾、高木菜那＆中村静香＆原幹恵 超難ルートに挑む【コメントあり】
テレビ東京は30日午後6時30分から、土曜スペシャル『ローカル路線バス乗り継ぎの旅W 第6弾 長野県・車山高原〜福島県・磐梯熱海温泉』を放送する。
【番組カット】バスに乗ってにっこり…Wサインを作る高木菜那＆原幹恵＆中村静香
惜しまれつつ2017年に10年の歴史に幕を下ろした太川陽介＆蛭子能収の『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』、19回目の放送で負け越し、無念の終了となった『ローカル路線バス乗り継ぎの旅Z』が、2023年7月に『ローカル路線バス乗り継ぎの旅W』として再始動した。「W」＝ウーマン3人の女子旅になっても、アポなしガチンコ旅は変わらず、3泊4日でゴールを目指す。
第6弾となる今回の旅は、平昌オリンピック金メダリストで元スピードスケート選手の高木菜那（※高＝はしごだか）、俳優の中村静香、原幹恵が、長野県・車山高原をスタートし、福島県・磐梯熱海温泉を目指すルートを進む。ゴールとなる磐梯熱海は、奥羽山脈の麓に位置する福島県郡山市の温泉地だが、スタート早々、3人の前には南北に伸びる強敵・越後山脈が立ちはだかる。
越後山脈に挑み、最短ルートで福島県を目指すか、迂回して新潟県、栃木県から福島県を目指すか。どのルートを選択しても険しい山々が立ち塞がる超難ルートとなっており、最後の最後まで選択に迫られ、バス探しに大苦戦する。バス旅の洗礼を受けた3人は、果たして無事にゴールすることができるのか。
【コメント】
■高木菜那
今回の『路線バス乗り継ぎの旅W』は猛暑の中での旅でした。気温が35度ある中でバスに乗ったり、歩いたりと1番過酷な旅だったと思います。それでも3人で力を合わせてゴールを目指しました！ぜひご覧ください！
■中村静香
今回、初参戦させていただきました！目指すは長野県・車山高原〜福島県・磐梯熱海。気合充分で挑みましたが、その果てしない距離はフルマラソンを走った記憶がよみがえり、体は満身創痍（まん・しん・そう・い）、そして痛いくらいの真夏の日差しには大変苦しめられました。でもその分、たどり着いた先で支えてくれる街の優しい方々に何度も心が救われ感謝しています！これはただの旅ロケではなく、もはやドキュメント!?皆さんどうか温かい目で見届けてください！放送おたのしみに！
■原幹恵
初めてのバス旅!!バスを乗り継ぎながら進む道のりは大変なこともありましたが、その分、景色や人との出会いが特別に感じられました。3人で笑い合い支え合い、最初は全く読めなかった地図を少し読めるようになったのも旅の大きな収穫です！ぜひ、私達と一緒にバス旅をしている気分で観ていただけたらうれしいです。
