¡¡¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê9·î17Æü¡Á9·î26Æü¡Ë¤ÎVisionÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡ã¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡ä¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬2026Ç¯1·î16Æü¤Ë·èÄê¡£ÇÐÍ¥¤ÎÆîº»ÎÉ¡¢½Ð¸ý²Æ´õ¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ëËÜºî¤Ë¡¢µÈÅÄÈþ·î´î¡¢±©Â¼¿ÎÀ®¡¢¶â»ÒÂçÃÏ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØËü»ö²÷Ä´¡ÙÄ¶¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢È¯É½Åö»þ21ºÐ¤À¤Ã¤¿ÇÈÌÚÆ¼¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤«¤Ä¥ª¥Õ¥Ó¡¼¥È¤ÊÊ¸ÂÎ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡ÊÊ¸½ÕÊ¸¸Ë¡Ë¡£Ì¤Íè¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ä®¤ËÊë¤é¤¹ËÑ½¨Èþ¡ÊÆî¡Ë¤ÈÌð¸ýÈþÎ®¹È¡Ê½Ð¸ý¡Ë¤¿¤Á¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÄ®¤È¤ª¤µ¤é¤Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡½¡½Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢Æ±¹¥²ñ¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è¤Ë¾Ü¤·¤¤ÆÇÀå¥¥ã¥é¤Ç¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¤â¡¢¶ØÃÇ¤Î²Ý³°³èÆ°¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯´ä·¨¿¿»Ò¡£¸¶ºî¾®Àâ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¸ý¤â°¤¤¤·±¢µ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢½¨Èþ¤ÈÈþÎ®¹È¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Â¡¹¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»ä¤Î¿ÍÀ¸¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢µÈÅÄ¤ÏÆî¡¢½Ð¸ý¤È¶¦¤Ë¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î¸ø¼°¾å±Ç¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©Â¼¤Ï¡¢´ä·¨¤Î¸åÇÚ¤ÇÌ¡²è¥ª¥¿¥¯¤ÎÆ£ÌÚ´ÁÌò¤Ç½Ð±é¡£¡Ö¥ª¡¼¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¡×¤Î´í¸±¤Ê²Ý³°³èÆ°¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÝµ¶þ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾×Æ°Åª¤ÇÌµÅ´Ë¤¤Ç¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¡Èº£¡É¤òÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤ÆÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¤Ã¤È¶Á¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âËÜµ¤¤Ç²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¨¤Æ¡¢»É¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶â»Ò¤Ï¡¢¡Ø±î³ÚÄ®¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ËÂ³¤¡¢»ù»³Î´´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¡£½¨Èþ¤¿¤Á¤¬²Ý³°³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÅÍ×¿ÍÊª¡¢º´Æ£¹¬°ì¤ò±é¤¸¤ë¡£¶â»Ò¤Ï¡Ö»ù»³´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤È¸½¾ì¤Î²¹¤«¤¤¶õµ¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¢£´ä·¨¿¿»Ò¡§µÈÅÄÈþ·î´î¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ½Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥â¥ä¥â¥ä¤ä°ãÏÂ´¶¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ð¤Á¤Ð¤Á¤ÈÃÆ¤±»¶¤ë´¶³Ð¤Ç¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¤¤¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬±é¤¸¤¿´ä·¨¿¿»Ò¤Ï¡¢¸ý¤â°¤¤¤·±¢µ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÑ½¨Èþ¤ÈÌð¸ýÈþÎ®¹È¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½Â¡¹¤Ê¤¬¤é¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»ä¤Î¿ÍÀ¸¤â¤Þ¤¿ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤¬½Ð¤ë¤Î¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎºÇ¹â¤ÇºÇ°¤Ê¹â¹»À¸³è¤ò¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ£ÌÚ´Á¡§±©Â¼¿ÎÀ®¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡´ä·¨¿¿»Ò¤Î¸åÇÚ¤Ç¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²½³ØÉô°÷¡¦Æ£ÌÚ´Á¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡¢±©Â¼¿ÎÀ®¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ØËü»ö²÷Ä´¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÝµ¶þ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾×Æ°Åª¤ÇÌµÅ´Ë¤¤Ç¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ë¡Èº£¡É¤òÀ¸¤¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤«¤Ä¤ÆÀÄ½Õ¤ò²á¤´¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤¤Ã¤È¶Á¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤Ã¤«¤·¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âËÜµ¤¤Ç²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯°¦¤ª¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾Ð¤¨¤Æ¡¢»É¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢Ëü»ö²÷Ä´¤ÊËÍ¤¿¤Á¤ÎÀÄ½ÕÊª¸ì¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£º´Æ£¹¬°ì¡§¶â»ÒÂçÃÏ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡¡»ù»³´ÆÆÄ¤È¤Ï¡Ø±î³ÚÄ®¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ç½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤ÏÁ°ºî¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ù»³´ÆÆÄ¤Î±é½Ð¤È¸½¾ì¤Î²¹¤«¤¤¶õµ¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ³Ú¤·¤¯»£±Æ¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹!!!
