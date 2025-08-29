¥Û¥é¥óÀé½©¡¡¸µÈà¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡ÖÎÞ¤¬½Ð¤ëÌ£¤À¤Í¡×ÎÁÍýÆÀ°Õ¤ò¼«Ëý¡¡¥Ö¥í¥°¤Î¤ªÊÛÅö¼Ì¿¿¤ò¼áÌÀ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Û¥é¥óÀé½©¡Ê36¡Ë¤¬¡¢23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÎÁÍý¤ÎÏÓÁ°¤ò¼«Ëý¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤Ë¶Ã¤«¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²È»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Û¥é¥óÀé½©¤Ï¡Ö¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¼«¸Ê¿½¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥«¥¹¥«¤ä¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡¢¤³¤ì¡©¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶ÄÅ·¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÛÅöÈ¢¤Ë¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬1¤Ä¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÊÛÅöÈ¢¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Û¥é¥óÀé½©¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÊÛÅö¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µÍ¤áÄ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¼áÌÀ¡£°Ü¤·ÂØ¤¨¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤Î¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¾®¾¾ºÚ¤Î¤ª¤Ò¤¿¤·¡×¤¬¾¯ÎÌ¤·¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥«¥¹¥«¤ÊÊÛÅöÈ¢¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¤´ÈÓ¤Ë¤Ò¤¸¤¤Î¤Õ¤ê¤«¤±¡×¤ò³Ý¤±¤¿¤À¤±¤Î¤â¤Î¤È2¤Ä¤Ç¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢ÎÁÍý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Ö¸µÈà¤È¤«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥Û¥é¥óÀé½©¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¡ÈÎÞ¤¬½Ð¤ëÌ£¤À¤Í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«Ëý¡£¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ó¤À¡Á¡×¤È¤µ¤ó¤Þ¤ËÃÇÄê¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ã¤¦¡¢°ã¤¦¡×¤ÈÈÝÄê¤Ë¤ä¤Ã¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤é¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¤¤Æ¡¢¼êÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤È¤¤¤¤¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤ªÎÁÍý¤ÏÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤êÊª¤ò½èÍý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£