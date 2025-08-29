脇腹まで丸見え…TWICE・ジヒョ、“大胆バックレス”衣装で圧巻スタイル披露「これは危険」【PHOTO】

TWICEのジヒョが、圧巻のスタイルを披露した。

【写真】ジヒョ、美ボディ全開の水着ショット

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、「お会いできてとても嬉しいです！9月にお会いしましょう」という中国語のコメントとともに写真を投稿した。

公開された写真には、首元にリングが付いたホルターネックのトップスを着用したジヒョの姿が収められている。背中やサイドが大きく開いたデザインからは小麦色の肌があらわになり、タイトなシルエットのトップスで抜群のプロポーションを強調している。

この投稿を見たファンからは「美肩にちらりと美脇」「とても綺麗」「これは危険」「セクシー」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは、8月23日にマカオのギャラクシーアリーナで開催された「2025 TME live International Music Awards」に出演した。今後は、8月30〜31日に福岡・みずほPayPayドーム、9月16〜17日に東京ドームでワールドツアー「THIS IS FOR」を開催する予定だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。