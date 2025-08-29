人手不足の昨今、若手社員の離職は組織を悩ませる重大な問題だ。特に大企業では、若手の離職率が高まっている。「安定した会社」を求めているはずなのに、若手が定着しない要因とは何か。その鍵を握るのが上司だ。若手が辞めていく会社の上司にある問題点とは。（株式会社カイラボ代表取締役 井上洋市朗）

「安定した会社に就職したい」

それでも大企業を若手が辞めるワケ

給料は高い。残業時間は少ない。パワハラやセクハラがあるわけでもない――。そんな会社から若手が辞めています。

最近の若手はすぐ辞めるといわれますが、厚生労働省のデータでは新卒3年以内の離職率は2000年卒〜05年卒の頃の方が高く、決して今の若者がすぐ辞めるわけではありません（下図参照）。ただし、従業員1000人以上事業所（以下、大企業）に限ると様相が異なります。

大企業における21年卒の3年以内離職率は28.2％で過去最大です。つまり、大企業に限れば「今の若者は昔よりもすぐ辞める」は事実です。

こんなデータもあります。

マイナビの調査では、26年卒予定就活生の「企業選びの基準」では「安定している会社」が7年連続の1位。初めて得票率50％を超えました。一方、かつては常に1位だった「自分のやりたい仕事（職種）ができる」は年々得票率を下げています。

ここで一つの疑問が浮かびます。

安定している会社を希望している人が多いにもかかわらず、若手の離職率は大企業だけ過去最大です。一般的には大企業の方が安定しているイメージは強いはず。なぜ、こんなことが起きるのでしょうか？

