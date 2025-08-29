姿なき「怪物」は何故あっさり殺されたのか？　記者会見で明かされる、肉食ヒグマ「OSO18」の”らしくない最期”

道東を恐怖と混乱に陥れた「牛を襲うヒグマ」の正体とは? ハンターの焦燥、酪農家の不安、OSO18をめぐる攻防ドキュメント『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』。

追うハンター、痕跡を消すヒグマ、そして被害におびえる酪農家の焦燥をつづり、ヒグマとの駆除か共生かで揺れる人間社会と、牛を襲うという想定外の行為を繰り返した異形のヒグマがなぜ生まれたのか、これから人間は変貌し続ける大自然とどう向き合えばいいのか。『異形のヒグマ OSO18を創り出したもの』から抜粋・再編集してご紹介！

山の神を「怪物」に変貌させたのは大自然か、それとも人間か？

『怪物ヒグマ「OSO18」は3週間前に死んでいた…虚脱する取材班を襲った衝撃の結末』より続く

OSO18の死の詳細

会見には新聞テレビ各社が集まり、記者たちには、現場で撮影されたOSO18の死骸写真を含めた資料が配付された。杉山は、OSO18の死の詳細を可能な限り説明した。時系列を整理すると、こうだった。

7月30日 朝5時頃

釧路町オタクパウシで、釧路町職員のハンターがヒグマを捕獲

これまでのOSO18の出没範囲と異なるため、OSO18の可能性があるとは考えなかった

8月10日

そのヒグマがOSO18の可能性があると思い至り、牙と体毛を道総研に送付

8月18日

道総研における分析の結果、牙から採取されたDNAがOSO18と一致

8月21日

OSO18が捕獲されたと関係者に連絡

発表では体長2m10cm、推定体重330kg。前足のサイズは、20cmと伝えられた。当初言われていた18cmでも、藤本が計測してきた16cmでもなかった。

不可解な点

不可思議なことはほかにもあった。OSO18が撃たれたのは牛のいない放牧地だったが、現場は道路からも見通しがよい開けた場所だったという。そこで、OSO18は撃たれたが、反撃すらしていなかった。これまで人間を極度に警戒してきたはずのOSO18にしては、あまりにらしくなかった。

当然、記者たちからは、質問があがった。

なぜ、20cmだったのか？

人間を極度に警戒しているとされたOSO18が、なぜ、開けた場所に出て、あっさりと殺されたのか？

なぜ、捕獲からDNAの検査まで時間がかかったのか？

なぜ、OSO18の可能性があると思い至ったのか？

杉山は、そのいずれの質問に対しても、「私どもも承知しておりません」と答えた。本当に知らないのだと思った。

わからないことばかりが残され、釈然としないが、とにかくOSO18が捕獲されたことだけは事実だ、という手ごたえのない印象を記者たちに残して会見は終わった。私は、その撮影を終えた後、酪農家や標茶町役場をまわり、捕獲の一報をどう受け止めたか、尋ねて歩いたが、その日に会った誰もが、OSO18捕獲の知らせを、どこか信じられていないようだった。無理もなかった。姿を現したことがない「怪物」が、人知れず死んでいたと知っても、確かなことがどこにもない。

