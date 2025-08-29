大谷翔平の「三振数」は気にしなくていい…！元メジャーリーガー・岩村明憲が照れ笑いで明かす「開幕前に今季はホームラン38本」と予想していたワケ

岩村明憲

いわむら・あきのり／'79年、愛媛県生まれ。ヤクルトを経て、タンパベイ・レイズに移籍。'17年に引退。現在は独立リーグ・福島レッドホープスの代表取締役会長

五十嵐亮太

いがらし・りょうた／'79年、北海道生まれ。ヤクルトを経て、ニューヨーク・メッツに移籍。'20年に引退。現在は野球解説者。YouTubeチャンネルも開設している

友成那智

ともなり・なち／'56年、青森県生まれ。上智大卒業後、集英社入社。メジャーリーガーやスポーツビジネスを精力的に取材。退社後も各媒体にメジャー記事を寄稿

二刀流が復活した今季も大活躍を続け、３年連続でのホームラン王も狙える位置につける大谷翔平。昨季からさらに進化したポイントとは。MVP争いの行方は――。

二刀流で試合に出続ける無尽蔵の体力

五十嵐：岩村さんから見て、バッター・大谷の今季はいかがですか。

岩村：恥ずかしながら、開幕前、私は今季の大谷の本塁打数を38本と予想していた。しかし大谷は、7月27日のレッドソックス戦で早くも達成してしまいました。

五十嵐：なぜ、そんな低めの予想をしたんですか（笑）。

岩村：今季は二刀流として復活するシーズンだったので、調整のために試合出場が少なくなると思っていた。でも、蓋を開ければお子さんの誕生に際して2試合を休んだだけ。メジャーのレギュラーシーズンは、長距離移動も多く過酷です。打者専念の選手であっても何試合かは休養するのに、大谷は二刀流で試合に出続けている。驚異的な体力です。

五十嵐：では、改めて本塁打数の予想を。

岩村：50……いや、55本まで行くと思います。そうなれば当然、3年連続での本塁打王も見えてくる。

誰も文句の言えない結果を出し続けて

友成：バッティング内容については、変化はありますか？

岩村：打者目線から見ても、「進化」は感じますね。内角に速い球を見せて、外の変化球で空振りを奪うというのは投球の基本ですが、強打者であるほどインサイドを厳しく攻められる。今季の大谷はその内角高めの球を上手く打っている印象です。意識しないと打てないボールですから、しっかりと対策を立てているということでしょう。疲れもあって三振数は増えていますが、ホームランバッターですからね。さほど心配する必要はないと思います。

友成：大谷が投打で世界トップレベルにあることは間違いありません。にもかかわらず、さらに進化を続けられる理由はどこにあるのでしょうか。

五十嵐：誰もやったことのないことをやる。常識を覆す。自分ならそれができると、大谷本人が強く信じているような気がします。日ハムで二刀流をやるときも、当初は否定的な意見が多かった。そういった声は彼の耳にも入っていたはずですが、そのなかで誰も文句を言えない結果を出してみせた。そうした経験のうえで、誰もやったことのない道を拓くことに、本人も喜びや楽しさを感じているんじゃないかなと思います。

岩村：193cmという体格や筋力、柔軟性は生まれ持ったもの。しかし、それだけであそこまでの活躍ができるわけではない。プロ野球選手はオンオフの切り替えをするものですが、おそらく大谷は24時間365日、野球のことを考えているんじゃないかな。それが苦にならないくらい、野球が好きなんでしょう。

五十嵐：向上心というのは、一流選手の条件ですよね。イチローさんも、殿堂入りのスピーチで苦しみながら努力を続けてきたという話をしていました。

岩村：イチローさんは、見えないところで凄まじい努力をしていた。大谷も、刺激は受けていたでしょうね。

五十嵐：ただ漫然と練習するのではなく、自分にとって何が必要かを考えながらやらなければならない。二刀流の場合は投打に時間を割かなければいけません。選択を間違えないという意味では、大谷は頭も良いんだと思います。

世界野球界の「宝」

友成：大谷をはじめスター選手をそろえるドジャースは、ワールドシリーズ連覇が期待されています。

五十嵐：さきほども言いましたが、「投手・大谷」はまだ調整段階です。本人は10月のポストシーズンを見据えているはずですから、9月にはかなり仕上げてくるでしょう。ワールドシリーズの優勝がかかった試合で大谷が投げる、ということも十分あり得る。レギュラーシーズンでは強弱をつけていますが、短期決戦ではエンジン全開の投球が見られるかもしれません。

岩村：いま自分が現役だったとしても、投手・大谷と対戦したいとは思わない。打てる気がしませんから（笑）。ベンチから見て、「すげえなぁ」と言っていたい。そのくらいのレベルの選手です。

五十嵐：打者・大谷に対しても同じですね。攻略法を考えるのがバカバカしくなるくらいです。

岩村：大谷に求められる成績のハードルは年々高くなっているので、ホームラン50本で防御率2点台でもMVPを取れるかはわからない。しかし彼のやっていることはすでに、3年連続MVP獲得以上の価値があると思います。

五十嵐：大谷のおかげで、解説者という僕の仕事が成立していることもよくある（笑）。ありがたいですし、想像を超えることをしてくれるので、シンプルに見ていて楽しいですよね。大谷の野球界への貢献は計り知れない。本当に魅力的な選手ですよ。

「週刊現代」2025年09月01日号より

