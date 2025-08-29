¥í¥·¥¢¡ÖË¡Åª¸úÎÏ¤Ê¤¤¡× Ãæ¥í¤ÏÂÐ¹³¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¡¡¥¤¥é¥ó¤Ø¤ÎÀ©ºÛÉü³è¤Î¼êÂ³¤³«»Ï¼õ¤±
¥¤¥é¥ó¤Î³Ë³«È¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬¹ñÏ¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢À©ºÛ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤Ï³Ë¹ç°Õ¤Î´ü¸Â¤ò±äÄ¹¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¡¡¥Ý¥ê¥ã¥ó¥¹¥¡¼¹ñÏ¢¼¡ÀÊÂç»È
¡Ö²¤½£½ô¹ñ¤Ë¤è¤ëº£²ó¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏË¡Åª¸úÎÏ¤ÏÁ´¤¯Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¡×
¥í¥·¥¢¤Î¹ñÏ¢¼¡ÀÊÂç»È¤Ï28Æü¡¢¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Î³Ë¹ç°Õ¤Î´ü¸Â¤òº£Ç¯10·î¤«¤é6¤«·î±äÄ¹¤¹¤ë·èµÄ°Æ¤òÃæ¹ñ¤È¤È¤â¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î3¤«¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤¬³Ë¹ç°Õ¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¤ËÄÌÃÎ¤·¡¢À©ºÛ¤òÉü³è¤µ¤»¤ë¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶²³å¤È¶¼Ç÷¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖË¡Åªº¬µò¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¡£¡Ö³°¸òÅª²ò·è¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¡¢»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢³Ë¹ç°Õ¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³°¸ò¤Ç²ò·è¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£