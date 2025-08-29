好き＆行ってみたい「高知県の森林浴スポット」ランキング！ 2位「轟の滝（津野町）」を抑えた1位は？【2025年調査】
木々の香りに包まれ、心と体をリフレッシュできる森林浴。涼やかな空気やせせらぎの音に癒やされながら自然と一体になれる体験は、日常の喧騒（けんそう）を忘れさせてくれます。豊かな緑が広がる中国・四国地方には、訪れる人を魅了するスポットが数多く存在します。
All About ニュース編集部では、8月12〜15日の期間、全国20〜60代の男女204人を対象に、「森林浴スポット（中国・四国地方）」に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「高知県の森林浴スポット」ランキングの結果をご紹介します。
【11位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「落差82mの三段滝！ 平家伝説もある滝で香美市のシンボルにもなってるのですね。絶景ゆえの感動を味わってみたいです」（50代女性／鳥取県）、「源平合戦で源氏に敗北して逃れてきた平家の残存兵に関する伝説が残されているのが興味深い」（30代男性／徳島県）、「迫力ある滝と周囲の森林が安らぎを与えてくれるからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「言わずと知れた四万十川。無駄なものはなく、ただただ緑に挟まれた川に心が落ち着く」（30代男性／岡山県）、「のんびりと観光も楽しめそうな場所なので、森林浴もスケジュールに組み込みたいです」（50代女性／埼玉県）、「水の透明度が非常に高く、川のせせらぎが心を落ち着かせてくれるスポットだから」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：轟の滝（香北町）／30票香美市香北町にある轟の滝は、落差82mのダイナミックな滝が美しい渓谷に流れ込む絶景スポット。滝周辺には手つかずの森が広がり、深い緑と清流のせせらぎに癒されながら森林浴が楽しめます。
1位：四万十川中流域森林帯／71票“日本最後の清流”とも称される四万十川の中流域には、原生的な森と美しい渓流が織りなす自然の宝庫が広がります。川沿いを歩きながら聞こえる鳥の声と木々の香りに包まれ、心身ともにリフレッシュできる森林浴スポットです。
