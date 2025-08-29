ドラマ『セラピーゲーム』ロゴ

写真拡大

　累計130万部突破の日ノ原巡によるBL漫画『セラピーゲーム』シリーズ（新書館ディアプラス・コミックス）がドラマ化され、日本テレビにて10月29日より毎週水曜24時59分に放送されることが決まった。

【写真】『セラピーゲーム』原作での湊＆静真　ドラマではいったい誰が演じるのか？

　超・ブラコンでゲイのカメラマン・湊は、失恋したばかりの獣医学生・静真と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし、翌朝、湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった。この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は、彼らと“静真をほれさせることが湊にできるか”賭けをすることに。

　賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っすぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始める。落として、捨てるはずだったのに…。

　出演者は近日発表される。

　ドラマ『セラピーゲーム』は、日本テレビにて10月29日より毎週水曜24時59分放送。