人気BLコミック『セラピーゲーム』、待望のドラマ化！ 失恋したての獣医候補生×ツンデレフォトグラファー
累計130万部突破の日ノ原巡によるBL漫画『セラピーゲーム』シリーズ（新書館ディアプラス・コミックス）がドラマ化され、日本テレビにて10月29日より毎週水曜24時59分に放送されることが決まった。
【写真】『セラピーゲーム』原作での湊＆静真 ドラマではいったい誰が演じるのか？
超・ブラコンでゲイのカメラマン・湊は、失恋したばかりの獣医学生・静真と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし、翌朝、湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった。この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は、彼らと“静真をほれさせることが湊にできるか”賭けをすることに。
賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っすぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始める。落として、捨てるはずだったのに…。
出演者は近日発表される。
ドラマ『セラピーゲーム』は、日本テレビにて10月29日より毎週水曜24時59分放送。
