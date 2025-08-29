ハニトラも無力化してしまう…！「スパイ防止法」ができない日本で外国勢力の「見えない侵略」に打ち勝つ方法

「見えない侵略」に打ち勝つ方法

日本では「スパイ防止法」への取り組みがスローです。

前編『「スパイ防止法」がストップした日本で、嫌でも気になる「サイレントインベーション」という見えない恐怖』で見てきたように、スパイ防止法がなかなか強化されない背景には外国政府によるサイレント・インベージョン（目に見えぬ侵略）が起きているという指摘があります。

戦争や強硬な政治圧力のような目に見える内政干渉とは違う、静かな侵略が起き始めていると早い段階から世界に警鐘を鳴らしてきたのがオーストラリアでした。

議員、官僚、裁判所、メディアの5％をおさえるだけで外国はその国を混乱させることができます。これがサイレント・インベージョンの本質です。そしてこの問題が深刻なのは、問題解決の方法があまりないことです。

私たち戦略コンサルタントの重要な仕事のひとつは、複雑に入り組んでほどけなくなった問題を解決することです。

さっそくこの問題の解決方法を考えてみましょう。

「ハニトラ」を無力化する方法

こういった問題の解決にはふたつのアプローチがあります。ひとつは強権を持った人がばっさりと状況を変えること。トランプ大統領がメキシコ国境に巨大な壁を作ったのはその好例ですが、日本の場合はそのような解決策は取れないでしょう。そのような場合、もうひとつのアプローチは「ゲームのルールの無効化」です。

たとえば先述したように法人からの政治献金の禁止を強化すればするほど、国家は守りやすくなります。特定の海外の宗教法人からの選挙協力が問題になったように、お金だけでなく無償で選挙協力をしてくれる外国人ボランティアを含めるなど、日本の場合はまだまだ強化する余地はありそうです。

その観点で、実はさらに有効なルールチェンジがあります。それが「ハニートラップの無効化」です。

ハニートラップというと何やら面白おかしい話に聞こえるかもしれませんが、実は国際政治全般において非常に深刻な問題を引き起こしている重要問題のひとつです。アメリカを例にとれば政治家や高官がロシアから接待を受けていた話や、「エプスタイン疑惑」に関係していた証拠があるという話がよく浮上します。徹底的に解明されると大事になるのですが、ここでも大きな攻防が行われているようで、たいがいは報道の続報は立ち消えになりがちです。

最近では「英雄色を好む」という格言も記事として使いづらいものですが、現実には外遊に出かける政治家に同行して旅程を組む立場の人たちは、海外ではしゃぎたがるセンセイたちへの対応で疲弊するものです。

ここが外国政府からすれば、付け入るスキになります。政治家だけでなく、官僚も商社マンもターゲットになります。生真面目な官僚がハニートラップにひっかかって自殺した不幸な事件がありました。残念な状況に巻き込まれ、無念だったと思います。一方で外国政府への協力を拒否をしなかった「目に見えない協力者たち」は存在します。

ハニートラップにひっかかった官僚の場合は、ことが表に出ると「出世を棒にふる」ことが断れなくなる理由です。政治家の場合はことが表に出ると「選挙に勝てなくなる」ことが問題でしょう。

ではゲームのルールを変えることはできないのでしょうか。非常に物議を醸すかもしれませんが、有効な国家防衛策があります。

その話の前提となる選挙の話から始めましょう。

「不倫報道」の元祖

昭和の時代、日本の選挙にはひとつの暗黙のルールがありました。それは「政治家の下半身の問題は問題にしない」というルールです。

実際、昭和の時代の有力政治家や大物官僚は愛人を囲っているケースがよくありました。赤坂の料亭や銀座のクラブが今とは比較にならないくらいに繁栄していたのも、その時代背景が関係しています。田中角栄にふたりの愛人がいた話は、有権者は誰でも知っていました。

それを選挙では問題にしないという昭和の暗黙のルールがなくなったきっかけが平成元年の参議院議員選挙です。

直前に起きたリクルート事件で大物政治家の大半が株を受け取っていたことで閣僚や党の要職を辞任する中で、唯一、リクルートコスモス株を受け取っていないというクリーンさを買われて総裁に就任したのが宇野宗佑総理（当時）でした。

ところが総理就任直後、『サンデー毎日』に女性スキャンダルが掲載されます。それが日本では初めて政治家のセックススキャンダルが政治問題となる事態に発展し、自民党は参議院議員選挙に大敗します。

大手新聞のような伝統的なメディアは、それ以前もそれ以降も、ジャーナリズムが政治家の私生活に触れることは公正ではないという立場にいますが、週刊誌とテレビのワイドショーは別です。部数や視聴率が稼げるために、それ以降、一斉に政治家のスキャンダル報道に奔走する時代がやってきます。

結果として不倫は政治家にとって致命傷になる時代がやってきます。有権者が政治家の不倫を極端に嫌うようにルールが変わってしまったのです。きっかけを作ったサンデー毎日の編集長はその後、自分も選挙に出馬すると週刊誌に不倫疑惑を指摘されました。彼はその選挙で落選してしまいます。

地盤が盤石な有力政治家は落選こそ免れたとしても、不倫発覚で「失楽園」と揶揄されたり、党の幹事長内定を取り消されたりし、その後は選挙のたびに地元で深く頭を下げて謝罪して回るしかなくなるのが政治の実情になりました。

さて、ここでの問題はサイレント・インベージョンです。外国政府もこの日本の変化を最大限に活用します。外国に弱みを握られた有力者は、たとえその実数が全体の5％だったとしても国防上の脅威になります。

現象面として指摘できることは日本政府がミサイルの購入には積極的でも、スパイ防止法には後ろ向きだという謎の事実です。これは特定の外国にとっては都合がいい状況です。目に見えない現象で政治問題にすらなりません。

「公人叩き」の異様な熱狂

では日本を守るためにはどうしたらいいのか？

社会の非常識ともいえる方法を採れば、ハニートラップで日本が侵略される問題は解決できます。

やることはふたつです。ひとつは「公人の私生活の報道を違法にすること」です。これは理論上は個人情報保護法の改正で対応できます。要するに現在は公人だからという理由で容認されているスキャンダル報道を、法の下の平等に照らして公人についても禁止するのです。

もちろん禁止するのは不倫スキャンダルだけの話で、たとえば性暴力や贈賄、脅迫といった刑事犯罪の報道は別です。政治家が法を犯した場合は報道されるのは当然ですが、私生活で不道徳なことをしたかどうかは個人同様にプライバシーとして報道してはならないと法律を変更するのです。

これは週刊誌にとっては大打撃です。私も大問題の解決策だからこれを提案しているだけで、基本的には国民の自由を過剰に制限するのはよくないと考える立場です。しかし下半身の問題が暴かれるのが嫌で国を売る政治家や官僚がこれから増え始めることを国防上の危険と捉えるのであれば、これは妥協できる変更なのではないでしょうか？

昭和の時代と違って、不倫問題を選挙で不問にすることは難しい。だからそういった情報の拡散自体を無くしたらどうかというのが、この対策の着眼点です。

とはいえ、問題は残ります。法律で禁止しても外国勢力は公人のスキャンダル情報をSNSで拡散させるかもしれません。そこでもうひとつの荒業があります。

「閣僚フェイク画像」の拡散

AIを用いて政治家や官僚のディープフェイク画像をSNS上に拡散させるのです。閣僚のフェイクポルノ画像が偽情報とともに氾濫する状況を想像してみてください。当初は有権者は喜んで情報を拡散させるでしょうけれども数ヵ月もすれば飽き飽きするはずです。

そうなった後、仮にどこかの国が日本の大臣の見られたくないような写真や動画を拡散させたとしたらどうでしょう？ 仮にその動画が真実だったとしても、有権者は誰も信じないでしょう。

さて、このような過激な対策をやる意味があるのでしょうか？ この日本に本当に「目に見えない侵略」が起きている明白な証拠もないのに？

しかし、大きな争点となった問題が選挙が終われば放置されている状況こそがサイレント・インベージョンの証拠ではないでしょうか？

