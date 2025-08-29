テイラー・スウィフト、婚約発表の日時にも意味あり！？
現地時間8月26日にインスタグラムでトラビス・ケルシーとの婚約を発表したテイラー・スウィフト。13をラッキーナンバーとし、これまでも数字にこだわってきた彼女だが、婚約発表に選んだ日時にも意味があったようだ。
【写真】テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーが婚約！
テイラーは8月13日に配信されたトラビス・ケルシーのポッドキャスト『New Heights』に初めてゲスト出演を果たし、新アルバム『The Life of a Showgirl』を10月3日（10＋3＝13）に発売することを発表したが、PageSixによると、これがカギとなるようだ。
婚約を発表した26日は、ポッドキャスト配信からちょうど13日後であり、新アルバム『The Life of a Showgirl』配信スタートの39（39÷3＝13）日前。さらに投稿されたのは東部標準時間午後1時ちょうど、つまり13時だった。トラビスは『New Heights』のテイラーゲスト回で、自分の背番号87は、テイラーのラッキーナンバー13と足すと100になると語っており、1時ちょうどを1：00と記すことにも意味を見出しているものとみられる。
さらにファンの間では、『The Tortured Poets Department』の26曲目に収録された「The Prophecy」との関連も指摘されているそう。この曲は、過去の恋愛に想いを馳せ、「どうか予言（The Prophecy）を変えて」と願う曲だが、X（旧ツイッター）では、「トラビスがまさに予言を変えた」「トラビスが予言を打ち破った」などと盛り上がりを見せているという。
なお、実際のプロポーズは、2週間ほど前に行われたと、トラビスの父エド・ケルシーが明かしている。ファンの間では、婚約発表の投稿で、テイラーが『New Heights』に出演した時と同じネイルをしていることから、ポッドキャスト収録の直後にプロポーズしたのでは？と囁かれているそうだ。
【写真】テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーが婚約！
テイラーは8月13日に配信されたトラビス・ケルシーのポッドキャスト『New Heights』に初めてゲスト出演を果たし、新アルバム『The Life of a Showgirl』を10月3日（10＋3＝13）に発売することを発表したが、PageSixによると、これがカギとなるようだ。
さらにファンの間では、『The Tortured Poets Department』の26曲目に収録された「The Prophecy」との関連も指摘されているそう。この曲は、過去の恋愛に想いを馳せ、「どうか予言（The Prophecy）を変えて」と願う曲だが、X（旧ツイッター）では、「トラビスがまさに予言を変えた」「トラビスが予言を打ち破った」などと盛り上がりを見せているという。
なお、実際のプロポーズは、2週間ほど前に行われたと、トラビスの父エド・ケルシーが明かしている。ファンの間では、婚約発表の投稿で、テイラーが『New Heights』に出演した時と同じネイルをしていることから、ポッドキャスト収録の直後にプロポーズしたのでは？と囁かれているそうだ。