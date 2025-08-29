明治時代、初めて「外国人」を見たを見た日本人たちの「驚きの行動」

明治時代、外国人を初めて見た日本人の反応

日本はいったい、世界のなかでどのような立ち位置を占めているのか。

世界情勢が混乱するなか、こうした問題について考える機会が増えたという人も多いかもしれません。

日本が世界に占める位置を、歴史的な視点をもって考えるうえで非常に役に立つのが、『イザベラ・バードの日本紀行』という本です。

イザベラ・バードは、1831年生まれのイギリス人。オーストラリアや朝鮮などさまざまな国を旅し、旅行作家となりました。

彼女は1878年、47歳のときに日本を訪れています。北海道をはじめ、いくつかの土地を旅しますが、その様子をあざやかにつづったのが、この『イザベラ・バードの日本紀行』なのです。

19世紀の後半、日本はどのような姿をしていたのか、それはイギリスという「文明国」「先進国」からやってきた女性の目にはどのように映ったのか、そこからは、明治日本とイギリスのどのような関係が見えるのか……本書はさまざまなことをおしえてくれます。

例えば、バードは通訳の伊藤と現在の秋田県を旅している道中、神宮寺に立ち寄ります。そこでバードは、「外国人を初めてみる日本人」に会うことになります。その時の様子を同書より引用します（読みやすさのため、改行など編集しています）。

＊＊＊

神宮寺に着くと、疲れてそれ以上は行けなかったので、汚い障子で仕切った、低くて、暗くて、鶏の臭いのする部屋しかないのにとまどいながらも、そこで日曜日をすごしました。

部屋の片側は青い藻のねとねとと繁殖した小さなかび臭い庭に面しているのですが、ほかの家の人々がしきりにこの庭にやってきてはじろじろ見ます。

部屋のもう一方は通りに出る東側の通路に面しており、この通路で旅人は足を洗います。あと一方は台所、残りの一方は入り口の間と隣り合っています。

暗くなる前から蚊が活躍し、蚤は砂蝿のように畳の上を飛び跳ねています。

卵はなく、ごはんときゅうりのほかなにもありませんでした。

日曜日の朝五時に、わたしは3人分の顔が外の格子に押し当てられているのを見ましたし、夕暮れ前には障子が指で開けた穴だらけになり、それぞれの穴から黒い目がこちらを見ていました。

一日じゅう霧雨がしとしとと降り続き、華氏82度［摂氏28度］の気温で、暑くて、暗くて、臭いのは耐えがたいものです。午後に小さな行列が宿の前を通りました。人にかつがれた飾りつきの駕籠、そのあとに白衣と緋衣の上から袈裟をまとった僧侶のつづく行列です。この駕籠には恐い人や悪魔の名前を記した紙が入っているとのことで、僧侶たちがこの紙を川に投げ捨てにいくところなのだそうです。

蚊に食われないようにと早めにベッドに入りました。例によって行灯はほの暗く、わたしは目を閉じました。9時ごろささやき声やすり足で歩く音がずいぶん聞こえ、それがしばらくつづいたので目を開けると、男性や女性や子供たち40人ほど（伊藤が言うには100人）が向こうにいて、明かりをかざしながら全員わたしをじっと見ています。通路側の障子を3枚、そっとはずしてしまったのです！

わたしは伊藤の名を呼び、手を叩きました。が、彼らは身動きもせず、伊藤が現れてはじめて羊の群れのように逃げていきました。わたしは辛抱強く笑みさえ浮かべ、家の外に群がった人々と好奇心にすべて耐えてきました。

が、このように押し入られるのには耐えられません。そこで伊藤はとてもいやがりましたが、彼に警察に行ってもらい、人々を宿に近づけないようにしてほしい、宿主にもそうするのはむりだからと頼んでもらいました。

けさわたしが着替えをしていると警官が部屋に現れて、表向きは人々の振る舞いについて詫びました。けれども役得でわたしとわたしの持ち物をじろじろ眺めたというのがほんとうのところで、とくに簡易ベッドと蚊帳からはほとんど目を離しませんでした。伊藤が言うには、ベッドと蚊帳を見せれば一日一円稼げますよ！

警官の話では、ここの人々はこれまで外国人を一度も見たことがないそうです。

＊＊＊

さらに〈明治日本を旅したイギリス人女性が「宿屋」で「恐ろしいと感じた出来事」〉では、バードが日本の宿屋に泊まることになった時の体験について書かれています。

