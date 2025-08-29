世界No.1キャンディ♡チュッパチャプスに新フレーバー「アップル」登場

世界160カ国以上で愛される棒付きキャンディブランド「チュッパチャプス」から、嬉しいニュースが届きました。2025年9月22日（月）、人気のミニサイズアソートに新フレーバー〈アップル〉が仲間入り。手軽に食べられる可愛いサイズ感で、シェアしてもひとりで楽しんでも大満足。お子様から大人まで、毎日のおやつタイムがもっと華やかになりますよ♪

新フレーバー「アップル」が仲間入り

「チュッパチャプス ミニ アソートバッグ15本」には、従来から愛される〈コーラ〉〈ストロベリー〉〈ラムネ〉に加え、新たに〈アップル〉が登場。

甘酸っぱくて爽やかなリンゴの風味は、気分をリフレッシュさせてくれる味わいです。

通常サイズの半分の大きさなので、ちょっとした休憩や気分転換にもぴったり。忙しい毎日でも、手軽に楽しめるのが嬉しいポイントです。

シェアしやすい15本入りアソート

「チュッパチャプス ミニ アソートバッグ15本」は、その名の通り15本入りの大容量。ご家族やお友達とのシェアはもちろん、自分用のおやつストックにも最適です。

小さなサイズ感だから食べ切りやすく、甘さを楽しみながらも罪悪感が少ないのも魅力。フレーバーを選ぶワクワク感があり、その時の気分に合わせてお楽しみいただけます。

小ぶりなキャンディだからこそ、ちょっとしたお出かけのお供やバッグに忍ばせておくのにも便利です。

発売日：2025年9月22日（月）

容量：15個入り

フレーバー：コーラ／ストロベリー／ラムネ／アップル（新フレーバー）

おやつタイムがもっと楽しくなる♡

世界中で愛される「チュッパチャプス」から、またひとつ楽しみが増えました。新フレーバー〈アップル〉が加わったミニアソートは、見た目も可愛く、シェアする楽しみも広がります。

小さなひと粒に詰まった幸せを、ぜひ日常に取り入れてみてください。毎日のおやつ時間が、もっと心躍るひとときになりますよ♪