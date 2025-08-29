なぜ中国政府は新疆ウイグルを弾圧するのか…その背景にある、中国人が持つ「驚きの誤解」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

周辺国に脅威を与える存在に

現在においても、中国は、地球の半周以上の距離にあたる約2万2000kmにわたって、海千山千の14ヵ国と、陸の国境を接している。具体的には、東側から反時計回りに、北朝鮮・ロシア・モンゴル・カザフスタン・キルギス・タジキスタン・アフガニスタン・パキスタン・インド・ネパール・ブータン・ミャンマー・ラオス・ベトナム。

いずれの国と比較しても、現在では中国のほうが軍事的および経済的に勝っている。そのため、前述のように国境地帯は中国にとって、危険に満ちた過去に較べると、大きな脅威とはなっていない。

むしろ周辺諸国のほうが、中国を脅威とみなしている。特にインド、ブータンは、中国と国境紛争を抱えている。中国とインドの間には、2020年6月に国境紛争が勃発し、双方で数十人の兵士が死亡した。

ほかの12ヵ国との国境は画定しているが、多くの周辺国が中国を最大の貿易相手国としているため、自国が中国の「経済的植民地」と化すことを恐れている。そのためどの国も、反中感情は根深い。

しかし、こうした中国と周辺諸国との「力関係」は、古代から固定していたものではけっしてない。むしろ逆のことも多く、過去二千年のうち約半分は漢民族以外の異民族の王朝が支配した。悠久の中国史は周辺との戦争の歴史だが、中華民族の悲劇の歴史でもあるのだ。

なぜ新疆ウイグルを弾圧するのか

たとえば現在、新疆ウイグル自治区に住むウイグル族が、中国政府に虐げられていると、西側諸国は非難している。彼らのイスラム教信仰やウイグル語の学習を阻害したり、100万人もの男性を強制的に「教育施設」に入れたり、女性に避妊手術を受けさせたりといったことだ。

それらはおおむね事実なのだろうが、漢民族の立場からすれば、現在はたまたま自分たちのほうが強いが、古代からさんざん痛めつけられてきたという意識を持っている。そのため、漢民族の中国人たちから、政府に対してウイグル族の人権侵害についての非難の声は、あまり聞かれない。

もちろん、そんな声を上げたら自分の身が危なくなるということもある。しかし個人的に親しい漢民族の中国人たちと会話しても、「ウイグル族＝テロリスト」のように誤解している人が多いことに驚く。

周知のように、イスラエル軍がいくら残虐な空爆をガザ地区に加えても、少なからぬイスラエル人がそうした蛮行を支持している。二千年にわたって故国を追われた自分たちこそが被害者だと思っているからだ。

同様に、何千年にもわたってウイグル族との激闘を繰り広げてきた漢民族にとっては、「共存」もまたリスクと考えているのである。もちろん、中国政府の「蛮行」はけっして肯定できるものではないが、漢民族は長期にわたるリスクとして、少数民族問題を捉えているということだ。

私はいまから十年ほど前に、約一週間かけて新疆ウイグル自治区を回ったが、そこでは、最近よくテレビ映像で見るイスラエルとガザ地区のような「相互不信の共存関係」が展開されていた。何と漢民族とウイグル族は、同じ土地に住みながら、2時間も違う「時間」で生活していたのだ。漢民族は「一つの中国」の原則に従い北京時間を使うが、ウイグル族は緯度に合ったサマータイムを使っているからだ。

そこで私は、両民族の人に問うてみた。「もしも漢民族の青年とウイグル族の女性がウルムチ駅で待ち合わせをした場合、いったいどちらの時間に合わせるのか？」

すると両民族の人はともに、同じ答えをした。「（互いの交わりは皆無なので）そのようなシチュエーション自体がありえない」

実際、私が訪れたのはラマダンの時節で、敬虔なイスラム教徒であるウイグル族の人々は、朝日が射してから夕日が沈むまで、食べ物はおろか、一滴の水さえ口にせず耐えていた。ところが道一つ隔てた中華料理店では、昼間から漢民族の会社員たちが、豚肉を喰らい、ビールを呷り、カラオケを熱唱する宴会を開いていた。まことに不可思議な「共存の光景」だった。

それにしても、新疆ウイグル自治区の土地は肥沃で、おまけにこの上なく美しいのである。私は中国31地域のほとんどを回ったが、区都ウルムチの北部（新疆昌吉回族自治州阜康市）に広がる「天池」ほど美しい景色を見たことがない。

この肥沃で美しい土地を巡って、古代から争いが絶えなかった理由もうなずけた。いまでは豊富な地下資源も産出する。まことにウイグルは「命を張るに価値ある土地」なのだ。

