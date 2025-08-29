英語で「よくやったね！」は何て言う？ 相手を褒め称えるときに役立つ英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

仕事や試験などがうまくいったとき、「よくやったね！」「それはよかったね」などとその努力や成果を称賛する言葉をかけますが、英語ではどのように言うのでしょうか。今回は、相手を褒め称えるときや喜びを伝えるときに役立つ英語表現を解説します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「よくやったね！」の英語表現

「よかったね！」の気持ちを伝える英語表現は、状況や相手との関係性によってさまざまです。仕事の昇進や成功、スポーツでの勝利、結婚など、うれしいニュースを聞いたときに使える表現を例文とともに紹介します。

【1】 Well done! 「よくやったね！」

【解説】努力や成果を褒め称える表現で、仕事や試験、スポーツなど「頑張って成し遂げたこと」に対して使われます。「Well done on your presentation! You nailed it.（プレゼン、よくやったね！完璧だったよ）」のような言い方ができます。

【2】 I’m happy for you! 「うれしいよ！」

【解説】相手の成功や幸せを自分のことのように喜ぶときに役立つフレーズです。「You finally got the job? I’m happy for you!（ついにその仕事が決まったの？本当によかったね！）」などのように使うことができます。

【3】 That’s great to hear. 「それを聞けてうれしいよ」

【解説】相手からの報告に対して嬉しい気持ちを、落ち着いたトーンで表現するフレーズで、少しフォーマル寄りです。「You passed the exam? That’s great to hear!（試験に合格したの？それはよかったね！）」のようにさまざまなシチュエーションで使えます。

