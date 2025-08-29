最近一番嬉しかったことは？ ショルツがずばり回答「新しいチームに自分はFC東京の選手だぞと示せた」
FC東京の公式YouTubeチャンネルが、アレクサンダー・ショルツの魅力をあますことなく伝えた。
６月にカタールのアル・ワクラSCから完全移籍で加入した32歳のDFが、浅草＆神保町で日本文化を初体験。現地に向かう車中でインタビューが実施され、ショルツは流暢な日本語も交え、様々な質問に答えていく。
そのなかで「最近一番嬉しかったこと」を問われると、「浦和レッズに勝てたのが一番嬉しかったです」と応じる。
７月19日に行なわれたJ１第24節で、FC東京はホームで浦和と相まみえた。ショルツにとっては古巣との一戦。開始早々に遠藤渓太の得点で先制したFC東京は、前半のうちに逆転を許す。だが後半にマルセロ・ヒアンと仲川輝人がネットを揺らし、３−２で競り勝った。
会心の白星を掴んだゲームにショルツはフル出場。「理由は分からないです。試合が終わったあと、すごく嬉しかったです」としみじみと語る。
「特に浦和レッズとは良い関係にあったので。そういったことからFC東京に移籍したら、自分のことをFC東京の選手と証明しないといけない。そういう試合だったと思います。勝てたこと以上に、新しいチームに自分はFC東京の選手だぞと示せたことが、一番良かったと思います」
なお、FC東京と浦和は８月27日に天皇杯の準々決勝でも激突。M・ヒアンの２発で２−１と接戦を制し、ベスト４進出を果たした。ショルツはこの試合にもフル出場し、勝利に貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本語うまっ！ ショルツが浅草＆神保町を満喫。お面をかぶって金魚すくいも！
６月にカタールのアル・ワクラSCから完全移籍で加入した32歳のDFが、浅草＆神保町で日本文化を初体験。現地に向かう車中でインタビューが実施され、ショルツは流暢な日本語も交え、様々な質問に答えていく。
そのなかで「最近一番嬉しかったこと」を問われると、「浦和レッズに勝てたのが一番嬉しかったです」と応じる。
会心の白星を掴んだゲームにショルツはフル出場。「理由は分からないです。試合が終わったあと、すごく嬉しかったです」としみじみと語る。
「特に浦和レッズとは良い関係にあったので。そういったことからFC東京に移籍したら、自分のことをFC東京の選手と証明しないといけない。そういう試合だったと思います。勝てたこと以上に、新しいチームに自分はFC東京の選手だぞと示せたことが、一番良かったと思います」
なお、FC東京と浦和は８月27日に天皇杯の準々決勝でも激突。M・ヒアンの２発で２−１と接戦を制し、ベスト４進出を果たした。ショルツはこの試合にもフル出場し、勝利に貢献した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本語うまっ！ ショルツが浅草＆神保町を満喫。お面をかぶって金魚すくいも！