新種牡馬コントレイル産駒のレッドラージャ（牡）が、３１日の中京５Ｒ・芝２０００メートルでデビュー。新馬戦が始まって約３か月がたつが、友道厩舎は２歳世代が未出走で、同馬がトップバッターを担う。

約１か月半じっくり乗り込まれ、仕上がりは上々。先週は栗東・ＣＷコースで６ハロン８１秒９―１１秒３と鋭い伸びを披露した。今週はレースでも手綱を執る岩田望が騎乗し、芝コースで５ハロン６６秒６―１１秒２と抜群の切れ。鞍上は「感触は良かったです。総合力があります」と評価した。友道調教師も「調教の動きからすると何も心配することはない。水準以上だと思う。ゲートも問題ないですね」と胸を張る。

母の兄に、ブリーダーズＣクラシックなどＧ１を４勝したアロゲートがいる血統馬。同厩の半姉ルージュスタニングはダートで２勝しており、同馬も大型な点は共通しているが、指揮官は「芝の中長距離で走ってきそう。上とはまたタイプが違いますね」と見立てを語る。日本ダービーで現役最多３勝を誇る西の名門が、新たなスター候補を送り出す。（水納 愛美）