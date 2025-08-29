¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¡¡¥¸·³¥¢¥À¥á¥º¤Ë2È¯Íá¤Ó9¾¡ÌÜ¤Ê¤é¤º¡Ä2ËÜÌÜ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥«¥Ö¥¹ 3¡½4X ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê2025Ç¯8·î28Æü¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê(31)¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢7²ó5°ÂÂÇ1»Íµå5»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£µ¨À®ÀÓ¤Ï8¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.03¡£»î¹ç¤Ï9²ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÍûÀ¯¸ü¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤Ç4¡½3¤È¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¡£¥«¥Ö¥¹¤ÏÄËº¨¤Î3Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤Ï1ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿½é²ó¡¢1»à°ìÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦¥¢¥À¥á¥º¤Ë½éµå¤Î¹â¤áÄ¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø23¹æµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÊü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤Ï2²ó¤Ë7ÈÖ¡¦¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¤Î¥½¥í¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢6²ó¤Ë¤Ï1ÈÖ¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å¤Î¥½¥í¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ëº£±Ê¤¬¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥¢¥À¥á¥º¤Ë24¹æÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¹â¤á¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤ò¶¯°ú¤ËÃæ·ø¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤¬·üÌ¿¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤â¤Î¤ÎµÚ¤Ð¤º¡¢Ìó1¥«·î¤Ö¤ê¤Îº£µ¨9¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£±Ê¤Ï¥¢¥À¥á¥º¤Î1ËÜÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ½é¤Ï¼«Ê¬¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢2ËÜÌÜ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¸å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ëµå¤òÅê¤²¤Æ¡¢¼¡¤Î¥Ü¡¼¥ë¤È¤¤¤¦Ãæ¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Ü¡¼¥ëµå¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¡¢2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¹â¤á¤Ë³°¤·¤¿¤Ï¤º¤Î3µåÌÜ¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡2È¯°Ê³°¤ÏÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢5²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤â»°¥´¥íÊ»»¦¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¥¯¥í¡¼¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Î³°Ìî¼ê¤Ê¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ¼è¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÈà¤Î¼éÈ÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢Èà¤Î¼éÈ÷¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢¡Ö»î¹çÃæ¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡£¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¢¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£