◆第１９回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ ▽２回戦 多摩川ボーイズ８―１武蔵嵐山ボーイズ（８月１３日・浦安市運動公園野球場）

「第１９回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」が１２日から１７日まで行われた。東日本ブロックからは４チームが出場し、旭川大雪ボーイズが準優勝。巨人がＵ１５ジュニアユースとして創設し、最速２年目で出場の多摩川ボーイズは快進撃も準決勝で敗れ３位。飯野靖典監督が逝去した武蔵嵐山ボーイズは２回戦で、２度の優勝を誇る湘南ボーイズは初戦でそれぞれ敗退。優勝は世田谷西リトルシニアで、４度目の日本一に輝いた。

※ ※ ※

３番・比留間が空振り三振に倒れ、敗戦が決まると４番・志保田は駆け寄り「終わったな」と比留間の肩に触れた。猛練習に耐えた同士としての絆があった。

日本一を目指していた。飯野監督が１日に５７歳で逝去。昨年から闘病しながらも熱い指導を受けていた。「監督に勝利を届ける」と気持ちを一つにして挑んでいた大会だった。

初戦は初回から打線が爆発した。先頭の新藤から５者連続安打。比留間が先制打を放てば、志保田は２点三塁打。選手から「攻守決めで先攻を取りたい」と提案。慣例を破って勝ちにこだわった。

だが、下級生主体の多摩川に敗戦。監督を務めた吉田駿コーチ（２８）の「アップの時に声が出ていなかった。センスは相手が上、気力でやっていくしかないのに…」との不安が的中した。

気丈に振る舞った志保田主将は試合後、ベンチに飾られた飯野監督のユニホームと写真を運び出す際に、涙がとめどなくあふれた。「自分はやりきって悔いがないけれど、監督にもっと恩返しをしたかった」。飯野監督が心血を注いだ“武蔵魂”は受け継がれる。２戦で３安打と気を吐いた２年生の黒沢は「武蔵の野球を貫いて来年帰ってくる」と誓った。

【戦績】

▽１回戦（１２日・大田スタジアム）

武蔵嵐山ボーイズ ４４０ ３０１ ０―１２

豊田リトルシニア ０３０ ０００ ２―５

【武】西城、中島、楳原、周東―志保田

【豊】鈴木、早川、中田、福田―堀尾、清水

［三］志保田、比留間、黒沢（以上武）岡部（豊）［二］岡部（豊）

▽２回戦（１３日・浦安市運動公園野球場）

武蔵嵐山ボーイズ ０００ ００１ ０―１

多摩川ボーイズ １３０ ３０１ ×―８

【武】下山、周東―志保田

【多】原、小山―関

［三］藤森、関（以上多）［二］堀之内、小林（以上多）

【武蔵嵐山ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※志保田来夢、西城心太朗、新藤虎大、比留間颯太、伊東真央人、下山虎之介

▽２年生 小暮遼平、黒沢翔、月山竜平、高橋怜、中島蓮、楳原蒼太、渡邊煌真、石川葵翔、石井琉麻、神山陽輝、市川岬

▽１年生 山口和真、周東凌平、新井悠偉