◆第１９回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ ▽１回戦 富士見リトルシニア８―４湘南ボーイズ（８月１２日・川口市営球場）

「第１９回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」が１２日から１７日まで行われた。東日本ブロックからは４チームが出場し、旭川大雪ボーイズが準優勝。巨人がＵ１５ジュニアユースとして創設し、最速２年目で出場の多摩川ボーイズは快進撃も準決勝で敗れ３位。飯野靖典監督が逝去した武蔵嵐山ボーイズは２回戦で、２度の優勝を誇る湘南ボーイズは初戦でそれぞれ敗退。優勝は世田谷西リトルシニアで、４度目の日本一に輝いた。

※ ※ ※

過去２度の優勝を誇る名門・湘南が初戦で姿を消した。初回、エース左腕の吉原が２点本塁打を浴びるなど３失点。それでも３回２死三塁から４番の加藤が「初回のチャンスで凡退したので、どうしても打ちたかった」とライトオーバーのタイムリー三塁打で１点差に迫った。

４回に近堂、樺山の連打で無死一、二塁。宮坂のバント安打が敵失を誘い同点。一、三塁から濱本の内野ゴロで勝ち越した。

しかし、その裏に３連打で追いつかれ、犠飛やスクイズなどで勝ち越されると、５回以降は無安打に抑えられた。田代栄次監督（４８）は「逆転した後に追加点が取れなかったのが痛かった。力負けです」と納得した表情。７年ぶりに選手権大会出場を逃し、Ｇ杯に懸けていただけに、ナインは涙に暮れていた。

【湘南ボーイズ・登録メンバー】※は主将

▽３年生 ※大波航、宮坂淳平、澤田蒼空、長谷川煌、濱本理巨、近堂大芽、吉原翔、中村琉聖、加藤大雅、太田良穂、粟國洸生、佐藤倖一、関野佑弥、樺山來喜、桑野蒼希、諸本頼人、稲田楓雅、阿部瑛空、管陽太郎

▽２年生 今任葵