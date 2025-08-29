来月２日オープンのバンダイホビーセンターミュージアム。先日、メディア先行公開が行われ、一足先に体験取材してきました。ここではプラモデルの歴史を学べるほか、自分だけのオリジナルプラモデルもデザインでき、開発の工程を一から体験できるんです。世界に一つだけのプラモデルデザインを生み出せる体験はすごく特別感がありました。またバンダイスピリッツの新工場も間近で見学し、迫力ある機械や近未来的で広々とした空間に圧倒されました。

ミュージアムは完全予約制で、公式サイトからチケットを購入できるということです。ファンの方はもちろんですが、誰でも楽しめる施設になっていると思います。ＹｏｕＴｕｂｅ「Ｄａｉｉｃｈｉ―ＴＶ ＮＥＷＳ」チャンネルでは、これらを取材したＶＴＲを視聴することができますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

さて、まるごとブログも今回が最終回。紙面いっぱいに全身写真を載せていただいたあの日から６年以上が経ちました。「しっかりと見聞を広め、県民の皆さまに役立つ情報、楽しい情報を正しくわかりやすくお届けします」という当時の思いは今なお変わりません。これからも番組などを通してＤａｉｉｃｈｉ―ＴＶアナウンサーのことを応援していただけたらうれしいです。ありがとうございました！