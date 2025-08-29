◆ゴルフ◇第３４回静岡よみうりＣＵＰ（２８日・静岡よみうりカントリークラブ）

スクラッチの部は、佐藤昭彦さん（５４、静岡市駿河区）が７３で回って初優勝を果たした。ダブルペリア部門では酢山康義さん（７２、浜松市浜名区）が、ネット６９・０で初の栄冠に輝いた。

スクラッチの部は佐藤さんが“シルバーコレクター”返上の初Ｖを決めた。最終ホールで外せばプレーオフにもつれ込む場面で、約４メートルのパーパットを沈めた。２２年から３年連続で２位だっただけに感無量の様子。前半を終えた時点では首位と３打差だったが「目の前のホールをパーにしていくだけ」と集中。後半は言葉通りイーブンパーで回り、逆転で栄冠を勝ち取った。「練習が結果につながってうれしい」と喜んだ。賞品の７万円旅行券は「いつも応援してくれる妻と使いたい」と話した。

【スクラッチの部】

〈１〉佐藤昭彦（静岡市駿河区）７３〈２〉山田貴明（袋井市）７４〈３〉種村善導（浜松市中央区）７４〈４〉田村嘉宏（静岡市清水区）７５〈５〉大藪三郎（浜松市浜名区）７６〈６〉成田朋正（浜松市浜名区）７６〈７〉若菜紳一郎（静岡市駿河区）７７〈８〉中村秀実（掛川市）７７〈９〉千原裕輝（袋井市）７７〈１０〉青木裕二（掛川市）７７

※同スコアの順位決定はカウントバック

ダブルペリアの部 酢山さんが２度目の出場で初優勝を果たした。約４年前から週１、２回のペースで同コースに通うゴルフ仲間の小嶋利介さん（７７）と同じ組で回り、「メンバーと運に恵まれました」。１２番ホールで誤球のミスも出たが、８１で回った。参加者７６人の頂点に立ち、獲得した賞品の７万円分の旅行券の使い道は「これから考えます」と笑顔。来年も出場の予定で「また運をつかみとれれば」と連覇に意欲を見せた。

【ダブルペリアの部】

〈１〉酢山康義（浜松市浜名区）ネット６９・０（グロス８１、ハンデ１２・０）〈２〉西尾晃一（浜松市中央区）６９・０（８１、１２・０）〈３〉倉田康春（浜松市中央区）６９・８（８３、１３・２）〈４〉高賢一（浜松市中央区）６９・８（８３、１３・２）〈５〉雨沢光時（浜松市中央区）７０・０（８８、１８・０）〈６〉加藤望（磐田市）７０・６（８５、１４・４）〈７〉野末邦男（浜松市浜名区）７０・６（８５、１４・４）〈８〉山内直英（掛川市）７０・６（８５、１４・４）〈９〉松川達也（袋井市）７０・６（９７、２６・４）〈１０〉鳥居辰章（浜松市浜名区）７０・８（９０、１９・２）

※同ネットの順位決定は〈１〉ローハンディキャップ〈２〉女性〈３〉高年齢