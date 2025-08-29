「スマホ１日２時間条例」は必要か？　世界の潮流から取り残される日本と、市の担当者が明かす【立案側の言い分】

「なぜわざわざ条例で？」「くだらないことに議会の時間を使うな」「余計なお世話」「家庭にまかせる話でしょ」

愛知県豊明市が全国で初めて「スマートフォン等の使用を1日2時間以内に」という条例案を打ち出すと、X（旧Twitter）には批判的なコメントが相次いだ。

実際に投稿されたコメントには、「現代人はスマホの見過ぎだ（自分も）」と自虐を交えながらも「罰則もないし、目くじら立てる様な内容ではない」と冷静に分析する声がある一方で、「このトンデモ法案を提出した市議自体が『１日２時間以上スマホにのめり込む』スマホ依存症だったんじゃ意味ない罠」といった皮肉めいた批判や、「愛知って、極端やな」という地域性への言及まで幅広い反応が見られる。

中には「（ゲームは1日1時間とする条文が炎上した）香川県のゲーム規制条例の再来だ」と過去の類似事例を引き合いに出す声もあり、炎上騒動になっている。

担当者が内情を語る

しかし、取材を進めると、批判している人たちが見落としている豊明市が条例案に込めた真意が明らかになった。

取材に応じた市役所の担当者はこう話す。

「まず、大前提として市民には、この条例を市からの大切なメッセージとして受け止めて貰いたいと思っているんです」

今回、豊明市が全国初となる条例を提案したのは、決して市長の独断によるものではないという。

今年4月、豊明市は「全世代・基幹型地域包括支援センター（重層支援センター）」を新設した。生活困窮やひきこもり、不登校、依存症、障害、介護といった複数の課題を抱える世帯を、市の各課職員や保健師、スクールソーシャルワーカーが連携して支援する仕組みだ。

従来、生活課題の相談窓口は年齢や属性によって細分化され、専門性は高い一方で、いろんな問題が一つの家庭に重なると、解決するのが難しくなりがちだった。担当の専門職が問題を抱え込んで疲弊するケースも目立っていた。

重層支援センターは7月から不登校案件の受付を開始。その対応策のひとつとして、二学期が始まる9月のタイミングで条例を立案し議会に提出したのだという。

「啓発活動でもいいじゃないかと言われるのですが、大切な案件なので、条例にしたいと考えたのです」と市の担当者は語る。この形式を選んだのは、単なる啓発を超えた市の強い意思表示というわけだ。

理念条例とは？

この条例は『理念条例』というもの。『平和都市宣言』などと同じで、自治体が『我々はこう考える』という姿勢を示すためのものだ。

「例えば、北海道中標津町には『牛乳で乾杯条例』というものがあります。これは、地域の酪農文化の振興を図るために『１杯目は牛乳で乾杯する』というものですが、決して強制するものではありません。条例にすることで、単なる啓発よりも市民の関心を集め、話題にしてもらえることを目指しているんです」

これは2020年に大炎上した香川県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」との決定的な違いでもある。

香川県の条例は「ゲームの利用時間は、平日は60分まで、休日は90分まで」「中学生以下のスマホ等の使用は午後9時まで」と具体的な時間を設定し、「保護者は遵守させなければならない」という義務規定を設けた。これが「家庭への介入だ」「憲法違反だ」という猛反発を招き、高校生による提訴にまで発展した。

「香川の条例は義務としていたが、こっちはそういうのはありません」と豊明市の担当者は明言する。

実際に条文を読むと豊明市の条例案には「〜しなければならない」といった義務規定は一切なく穏当な表現にとどまっている。例えば、話題となった条例案の第4条もスマホの使用時間は1日当たり2時間以内を「目安とするよう、市、保護者、学校等及び専門職等が連携して促す」としている。

これは単なる文言の違いではなく、市民への強制ではなく「気づき」や「きっかけ」を与えるというメッセージ性を重視したものだといえる。

「2時間」に正当性はある？

では、実際に条例が成立すると、学校や家庭にどう影響するのか。

「具体的な施策はまだ未定です。まずは広く啓発していくために条例を利用したい」と担当者は話す。現時点で「生活指導に『スマホ使用は2時間』と組み込む」「PTA活動で義務付ける」といった具体策は決まっていない。

あくまで「市民が家庭内でルールを考えるきっかけ」として機能させたいというのが、豊明市のスタンスだ。

また、この条例案が想定する「2時間以内」は、仕事や学業、家事などを除いた「余暇時間」のみが対象だ。市長声明でも「通勤・通学時間は余暇時間に含まない」「料理や運動時にスマホの動画を参考にするのも余暇時間に含まない」「オンライン学習も含まない」と明確にしている。

そもそも、SNSやスマホの長時間利用は学力に悪影響を与える根拠となるものはあるのだろうか。実は、文部科学省が実施する全国学力テストのデータがある。

2024年4月に実施された全国学力・学習状況調査では、平日にスマホでSNSや動画を見る時間と、テストの点数との関係を調べたところ、どの学年どの教科でも、使用時間が長いほど正答率が低下する傾向が明確に現れた。

特に深刻だったのは中学3年生の数学で、使用時間が「4時間以上」のグループと「30分より少ない」グループでは、平均正答率が18.5ポイントも違った。最も差が小さかった中学３年生の国語でも12.3ポイント差があり、小6算数では16ポイントの差が出た。

使用時間の実態も深刻だ。中学3年生では「4時間以上」が17.9％（前回22年度比2.5ポイント増）、「3時間以上4時間未満」が14.2％（同0.4ポイント増）で、合わせると中学３年生の3人に1人が平日1日3時間以上をSNSや動画視聴に費やしていることが浮き彫りになった。

豊明市の「余暇時間2時間以内」という目安は、厚生労働省が2023年に発表した「睡眠ガイド2023」を根拠にしているが、こうした学力への悪影響を防ぐという観点からも合理性があるといえる。

ただし、条例案ではYouTubeやTikTokといった具体的なサービス名には一切触れられていない。その理由を担当者は次のように説明する。

「条例案では、特定のサービス名は一切出さないよう注意しました。香川県の条例は『ゲーム』を名指しで規制対象にしたため、ゲーム業界から猛烈な批判を浴び、大きな社会問題になりました。同じ轍を踏まないよう配慮したのです。

この条例の目的は、あくまで家庭教育の側面から、スマホに没頭してしまい、家族の団欒の時間を奪ってしまう問題に対処すること。スマホへの、のめりこみを抑えて、使い方を考えていこうというものです」

香川県がゲームを名指しして大炎上した教訓を踏まえ、豊明市は「スマートフォン等」という包括的な表現を選んだ。特定サービスへの批判を避けながらも、実質的にはSNSや動画サービスの過剰使用が家族の時間を奪っている現実に警鐘を鳴らす戦略と見ることができる。

世界では、すでに始まっている

実際、いま世界的にはスマホ、そして、その先にあるSNSや動画視聴サービスに対して厳しい規制をかける潮流が広がっている。

オーストラリアは2024年11月、16歳未満のSNS利用を禁止する世界初の法案を可決。ノルウェーなどでも同様の年齢制限が検討中だ。フランスでは政府委託の調査報告が「11歳までスマホ禁止、SNSは18歳以降が望ましい」と提言し、学校内でのスマホ禁止政策が拡大。同様の政策はオランダ、ニュージーランド、ベルギー、スペイン、中国などにも広がっている。

豊明市には「（国がネットを規制する）中国みたいにしたいのか」という抗議電話も相次いでいるが、実際にはスマホやネット利用は規制が必要という考えが、世界中で当たり前になっているのだ。

中でもイギリスでは、2023年に成立した「オンライン安全法」が段階的に施行され、今年7月から、すべてのSNSや動画視聴サービスに、児童保護のための厳格な年齢認証システムの導入が義務づけられた。これはX（旧Twitter）やFacebookなど同国内で展開する国外サービスも対象となる包括的な規制だ。

ただし、ネットユーザーがこの法律に強く反発し、イギリス国内では見直しを求める請願署名が53万筆以上集まり、議会での討論が予定されている。一方、政府は「オンラインサービスに対する強固かつ適切な規制を効果的に実施していく」として見直しを拒否している。

政府がこれほど強硬な姿勢をとる背景には、多くのオンラインサービスが、ユーザーを依存させることで収益を挙げており、改善の意識が低いという問題への危機感がある。

企業の自主規制には限界がある

実際に、この法律の制度設計を行ったエセックス大学のローナ・ウッズ教授は筆者の取材に対して、企業の自主規制では限界があることを強調した。

「企業の自主性に任せていては、ユーザーの安全は守れません。だから法規制が不可欠なのです。SNSは、設計そのものがユーザーを依存させるリスクを持っています。『いいね』ボタンは人間心理をハックする仕組みだと開発者自身が証言し、メタ社の内部告発でも、同社がユーザーへのリスクを認識しながら放置していたことが明らかになっています。だから規制が必要なのです」

世界的には、麻薬のように依存させるSNSやアプリそのものが問題視され、その入り口となるスマホそのものを規制しなくてはならないという風潮が広まっている。豊明市の条例は、こうした世界的な問題意識に基づく先進的な取り組みといえる。海外のような深刻な被害が顕在化する前に、予防的な対策を講じようとする「転ばぬ先の杖」のアプローチなのだ。

SNS上では豊明市の条例に対して「くだらない」「税金の無駄」「家庭で何とかしろ」といった批判が相次ぐ。

だが、現実は厳しい。オンラインサービスの多くは、人間の脳科学を利用して依存を誘発するよう設計されている。何百兆円もの企業価値をもつIT企業が開発した巧妙な依存させるテクニックに、一般家庭が対抗することは現実的に困難だ。

だからこそ、条例という形で「スマホをいったんオフにしましょう」と社会全体で呼びかけることには意味がある。「2時間」という数字に過剰反応している人ほど、一度スマホから距離を置いてもよいのではないか。豊明市の条例が私たちに問いかけているのは「2時間が良いか悪いか」ではない。「私たちはスマホに支配されていないか？」という、もっと大事な問題なのだ

条例案は現在審議中だが、豊明市の担当者の「個人的な意見」によれば、「今回は議員の皆さんも自分たちのこととして関心が高く、可決するかどうかは読めない」という。

