ÅÔ¿´¤¬°µÅÝÅª¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤«¡¢²£ÉÍ»Ô¤äÎ®»³»Ô¤¬·òÆ®
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼óÅÔ·÷¤Î¡ÖÉÔÆ°»º¶È¡¡³èÀÅÙ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¤Î¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡×¤Ç¡¢76.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Î¿·ÀßË¡¿ÍÎ¨¤¬6.9¡ó¤Ç2°Ì¡¢1Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤¬716.5¼Ò¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áí¹ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£
2°Ì¤Ï¶Ïº¹¤Ç¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¤¬76.3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤¬72.9¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç´ë¶È¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÉÔÆ°»º³«È¯¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÑÅÓ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÅÔ¿´3¶è¤Î¶¯¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¿·ÀßË¡¿ÍÎ¨¤È¸ø¼¨ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤¬¹â¤¤¡Ö¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡×¤¬59.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç7°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¿·ÀßË¡¿ÍÎ¨¤ä¿·µ¬»²ÆþÎ¨¤Î¹â¤µ¤«¤é¡Öºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¡×¤¬10°Ì¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¤ÏÃÏ²Á¸ø¼¨ÊÑÆ°Î¨¤¬¥È¥Ã¥×¤Î¡ÖÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡×¤¬11°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡Ú¿ÞÉ½¡ÛÉÔÆ°»º¶È¤Î³èÀÅÙ¤ä´ë¶È¿ô¡¢ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ê¤É¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤ë
¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤ÏÅÔ¿´¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬¸²Ãø¤Ë
ÉÔÆ°»º¶È¡¡´ë¶È¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¿ÞÉ½¡¿Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¿¦½»°ìÂÎ¥¨¥ê¥¢¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤Ç1Ëü1861¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î»ÜÀß¤¬Î©ÃÏ¤·¡¢Ãç²ð¶È¼Ô¤ä´ÉÍý¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¬ËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Ìó150¥«¹ñ¤ÎÂç»È´Û¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô°Ê¾å¤¬¹Á¶è¤Ë½êºß¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤âÂ¿¤¯¡¢³°¹ñ¿Í¤«¤é¤Î½»Âð¼ûÍ×¤â¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¤¬¡ÖÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡×¤Ç7645¼Ò¡¢3°Ì¤¬¡ÖÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡×¤Ç7478¼Ò¤ÈÂ³¤¯¡£5°Ì¤Þ¤Ç¤ò´±¸øÄ£¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÅÔ¿´5¶è¤¬Àê¤á¤¿¡£¾å°Ì20¥¨¥ê¥¢¤Î¤¦¤Á¡¢19¥¨¥ê¥¢¤òÅìµþÅÔ¤¬Àê¤á¡¢Åìµþ¤Î°ì¶Ë½¸Ãæ¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢20°Ì¤Ë¡Ö¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¡Ö¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹¡×¤ä¡Ö´ØÆâ¡×±Ø¤¬½êºß¤·¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤Û¤«¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤À¡£ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï21°Ì¤Ë¡ÖÀî¸ý»Ô¡×¤¬2112¼Ò¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ç¤Ï22°Ì¤Ë¡ÖÁ¥¶¶»Ô¡×¤¬1804¼Ò¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¿·ÀßË¡¿ÍÎ¨¤ÏÅìµþ¤Î¡ÖÀ¾Â¦¡×¤¬1°Ì¡¢¡ÖÅìÂ¦¡×¤¬2°Ì
´ë¶È¿ô¤ËÀê¤á¤ë¿·ÀßË¡¿ÍÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¿ÞÉ½¡¿Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë
¿·ÀßË¡¿ÍÎ¨¡Ê´ë¶È¿ô¤ËÀê¤á¤ë2024Ç¯¤Î¿·ÀßË¡¿Í¿ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¤¬9.6¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡£¡ÖÅìµþ¡×±ØÀ¾Â¦¤ÎÂç´ë¶È¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë´Ý¤ÎÆâ¡¦Âç¼êÄ®¤òÊú¤¨¤¿¹ñÆâ·ÐºÑ³èÆ°¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿¸òÄÌÍøÊØÀ¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÃæ¿´¤ËÉÔÆ°»º¼è°ú¤¬³èÈ¯¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤Î¿·ÀßË¡¿Í¿ô¤Ï680¼Ò¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¡×±ØÅìÂ¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡ÖÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡×¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤ÎËÜÅ¹¤¬½êºß¤·¡¢¹âÁØ¥Ó¥ë¤ÎÂ¿¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤òÍÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤âÂ¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¶äºÂ¡¢ÆüËÜ¶¶¤Ê¤É¤Î¾¦¶ÈÃÏ¤È¤·¤Æ¤â³è¶·¤À¡£ÃÛÃÏ¡¦·îÅç¤Ê¤É²¼Ä®¾ð½ï¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤â¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3°Ì¤Î¡Öºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¡×¤Ï¡¢¹ÓÀî±è¤¤¤Î¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤È½»ÂðÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¥¨¥ê¥¢¤À¡£¡ÖÀ¾±ºÏÂ¡×±Ø¼þÊÕ¤Ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê·×²è¤Î¸¡Æ¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤Ï234¼Ò¤È¡¢º£²ó¤ÎÂÐ¾Ý»Ô¶è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿·ÀßË¡¿Í¤¬14¼Ò¤Ç¿·ÀßË¡¿ÍÎ¨¤Ï6%¤ËÇ÷¤ë¡£
¡Ö¿·µ¬»²ÆþÎ¨¡×¤Ç¤Ïºë¶Ì¡¦¿ÀÆàÀî¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê
²áµî3Ç¯¤Î¿·µ¬»²Æþ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¿ÞÉ½¡¿Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë
²áµî3Ç¯¤Î¿·ÀßË¡¿Í¿ô¤ÈÅÝ»º¡¢µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¿ô¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡Ö¿·µ¬»²ÆþÎ¨¡×¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¥È¥Ã¥×¤Ï¿·¿ÍË¡¿ÍÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡Öºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¡×¡£²áµî3Ç¯¤Î¿·ÀßË¡¿Í¿ô¤¬32·ï¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÝ»º¡¢µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶·ï¿ô¤¬4·ï¤Ç¿·µ¬»²ÆþÎ¨¤Ï800¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô¡×¤Ç¡¢²áµî3Ç¯¤Î¿·ÀßË¡¿Í¿ô¤¬37·ï¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÝ»º¡¢µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶·ï¿ô¤¬5·ï¤Ç¿·µ¬»²ÆþÎ¨¤Ï740¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¼óÅÔ·÷¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¿·ÀßË¡¿Í¿ô¤ÈÂà½Ð´ë¶È¿ô¤¬Æ±¿ô¤À¤Ã¤¿¡Öºë¶Ì¸©ºä¸Í»Ô¡×¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¿·ÀßË¡¿Í¿ô¤¬Âà½Ð´ë¶È¿ô¡ÊÅÝ»º¡¢µÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶¿ô¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀéÍÕ¡¢ºë¶Ì
ÉÔÆ°»º´ë¶È¿ôÁý¸ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¿ÞÉ½¡¿Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë
¤³¤³¤Ç2022Ç¯¤È2024Ç¯¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Áý²ÃÎ¨1°Ì¤Ï¡ÖÀéÍÕ¸©ÌîÅÄ»Ô¡×¤Ç22.1¡ó¤À¤Ã¤¿¡£±Ø¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ç³«È¯¤ä¶è²èÀ°Íý¤¬¿Ê¤ß¡¢º£¸å¤Î¼è°úÎÌÁý²Ã¤Ê¤É¤òÁÀ¤¤ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
2°Ì¤Ï¡¢¡Ö¿·ºÂ¡×±Ø¼þÊÕ¤Ê¤É¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤à¡Öºë¶Ì¸©¿·ºÂ»Ô¡×¤Ç20.1¡ó¡£3°Ì¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÎÐ¶è¡×¤Î19.0¡ó¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¡ÖÃæ»³¡×±Ø¼þÊÕ¤ÇºÆ³«È¯·×²è¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¾å°Ì¥¨¥ê¥¢¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¾¦¶ÈÃÏ¤è¤ê¤â½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¿§¤¬Ç»¤¤¥¨¥ê¥¢¤ÇÈæ³ÓÅªÁý²ÃÎ¨¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¿ô¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÔ¿´Éô¤è¤ê¤â¡¢¤è¤ê³«È¯Í¾ÃÏ¤Î¤¢¤ë¥¨¥ê¥¢¤ÇÉÔÆ°»º´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤äÀéÂåÅÄ¶è¤Ç¤ÏÆ±¶È¼Ô´Ö¤Î¶¥Áè·ã²½¤«
1Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¡Ê¿ÞÉ½¡¿Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë
¤Þ¤¿¡¢1Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤Ç¤Ï¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡×¤Ç716.5¼Ò¡£2°Ì¤¬¡ÖÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡×¤Î606.2¼Ò¡¢3°Ì¤¬¡ÖÅìµþÅÔ¹Á¶è¡×¤Î582.5¼Ò¤ÈÂ³¤¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢ÉÔÆ°»º¤Î³«È¯¤ä¼è°ú¤¬³èÈ¯¤ÊÅÔ¿´3¶è¤¬¾å°Ì3¥¨¥ê¥¢¤òÀê¤á¤¿¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢1Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶è¡×¤Î1.3¼Ò¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¥Ë¥¢³«¶È¤ò¸«¿ø¤¨³«È¯¤¬¿Ê¤à¥¨¥ê¥¢¤À¤¬¡¢À¾Éô¤ËÅÐ»³¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î»³³Ù¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ê¡¢1Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÉÔÆ°»º´ë¶È¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢Êª·ï¤ÎÎ®ÄÌ¤ä¼è°ú¤¬Â¿¤¯¡¢ÉÔÆ°»º¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢´ë¶È¤¬Â¿¤¤Ê¬¡¢Æ±¶È¼Ô´Ö¤Î¶¥¹ç¤Ï·ã¤·¤¯¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤«¤é¤ß¤¿²áÇ®´¶¤«¤é¿Ê½Ð¤¬Æñ¤·¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¡¢³«È¯¤¬¿Ê¤àÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¤¬ºÇ¤â¹â¤¤
ÃÏ²Á¸ø¼¨ÊÑÆ°Î¨¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¿ÞÉ½¡¿Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡Ë
ºÇ¸å¤Ë2025Ç¯¤È2023Ç¯¡Ê1·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤Î¸ø¼¨ÃÏ²Á¡Ê½»ÂðÃÏ¡Ë¤òÈæ³Ó¤·¤¿¡£ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï¡ÖÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡×¤¬26.8¡ó¤Ç1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÖÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹¡×±Ø¼þÊÕ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤µ¤äÅÔ¿´¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤µ¤Ê¤É¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢2°Ì¤Î¡ÖÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡×¤¬23.59¡ó¤ÇÂ³¤¯¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ë¶áÀÜ¤·¡¢½»´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢½»Âð¼ûÍ×¤¬¹â¤¤¡£3°Ì¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ºÇÂç¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Î¡Ö²£ÉÍ¡×±Ø¤¬¤¢¤ë¡Ö¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡×¤Ç23.56¡ó¡£¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÃæ¿´Éô¤Ç¡¢±Ø¼þÊÕ¤ä¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅìµþÅÔ¥È¥Ã¥×¤Ï4°Ì¤Î¡ÖÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡×¤Ç22.7¡ó¡¢ºë¶Ì¸©¥È¥Ã¥×¤Ï30°Ì¤Î¡Öºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»Ô¡×¤Ç12.5¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×3¤ÏÀéÍÕ¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤¬Àê¤á¤¿¤¬¡¢¾å°Ì20¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÏÅìµþ23¶è¤¬14¥¨¥ê¥¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ÎºÆ³«¤ÇÅÔ¿´Éô¤Ø¿ÍÎ®¤¬Ìá¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤ËÉ½¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ö¡ö¡ö
Áí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤¬¾å°Ì20¥¨¥ê¥¢¤Î¤¦¤Á14¥¨¥ê¥¢¤òÀê¤á¡¢ÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¡¢¼è°ú¤â³èÈ¯¤ÊÅìµþ¥¨¥ê¥¢¤Î¶¯¤µ¤¬¿§Ç»¤¯É½¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íî¤ÁÃå¤¡¢ÅÔ¿´Éô¤ÎÆø¤ï¤¤¤¬Ìá¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÅÔ¿´°ì¶Ë½¸Ãæ¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
º£¸å¤Ï¶âÍø¾å¾º¤Ê¤É¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
°ìÊý¡¢¿·ÀßË¡¿Í¤ÎÆ°¤¤ä¸ø¼¨ÃÏ²Á¾å¾ºÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢¡Öºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ôºù¶è¡×¤ä¡¢¡ÖÀéÍÕ¸©Î®»³»Ô¡×¤Ê¤É¡¢¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¡Ö³èÀÅÙ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¹â¤¯½Ð¤¿¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤ë¡£
¼è°úÎÌ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¾¦¶È¥Ó¥ë¡¢¹âÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÎ©¤ÁÊÂ¤ÖÅÔ¿´¤¬°µÅÝÅª¤ËÍ¥°Ì¤À¤¬¡¢³«È¯Í¾ÃÏ¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¶è²èÀ°Íý¤ä»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯¤ÇÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬¿Ê¤àÃÏÊý¥¨¥ê¥¢¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
À®½Ï¤·¤¿ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤äÏ·ÊÞ´ë¶È¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¾®¡¦ÎíºÙ´ë¶È¤Ï¡¢¶¥¹ç¤¬Èæ³ÓÅª¾¯¤Ê¤¯¡¢³«È¯Í¾ÃÏ¤¬Âç¤¤¤¡È·ê¾ì¡É¥¨¥ê¥¢¤Ç¿·µ¬³«¶È¤òÁÀ¤¦´ë¶È¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
º£¸å¤Ï¶âÍø¾å¾º¤Ê¤É¤¬ÉÔÆ°»º¤Î¼ûÍ×Æ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÁªÂò¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö³èÀÅÙ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¤É¤¦ÊÑÆ°¤¹¤ë¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¿Åç Í³µ® ¡§ Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¡¡¾ðÊóËÜÉô·ÐºÑ¸¦µæ¼¼¡Ë