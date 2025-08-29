京都の郊外「めっちゃ古い駅！」

JR西日本は2025年8月26日、JR京都線（東海道本線）の向日町駅（京都府向日市）について、10月18日（土）から自由通路（西口）・橋上駅舎の一部の供用を開始すると発表しました。

【こ、これが京都イチ高い…！】生まれかわる「府内最古の駅」と「タワマン」（地図／画像）

向日町駅では再開発が進められており、橋上駅舎の供用開始後、2026年度冬頃には東口の開設と駅舎の本開業、さらに2028年度に東西の駅前広場の完成と「まちびらき」が予定されています。なお、今年10月の橋上駅舎の供用開始に伴い、昭和40年代にできた既存駅舎は使用を停止します。

さらに、東口には今後、鉄筋コンクリート造38階建て、高さ約130m、住戸数約340戸のタワーマンションも建設されます。8月から工事が始まり、2028年度に東口駅前広場と合わせて完成予定です。

京都は建築制限が厳しく、府内で最も高い建築物は約131mの「ニデック京都タワー」、ビルで最も高いのは、向日町駅が最寄りの京都市南区にある日本電産（ニデック）本社ビルで100.6mです。新しいタワーマンションは京都で最も高いビルとなり、京都タワーに匹敵する高さとなります。

ちなみに、向日町駅は1876（明治9）年、官設鉄道（東海道本線）が大阪から延伸した際の暫定的な終着駅として開業しました。来年で150年周年を迎える京都府内で最古の駅でもあります。