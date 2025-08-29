ソニーGが業績を上方修正も米国の関税政策は懸念材料に
ソニーグループ（十時裕樹社長CEO＝最高経営責任者）の業績が堅調だ。8月7日、2026年3月期連結業績予想（国際会計基準）を上方修正した。
営業利益は10月に分離・独立させる金融事業を除く前提で、5月時点の予想から500億円増の1兆3300億円（前期比4.2％増）、当期利益は400億円増の9700億円（同9.1％減）になると見込む。従来は米国の関税措置の影響を営業利益ベースで1000億円と見積もっていたが、700億円に縮小するという。
十時裕樹・ソニーグループ社長CEO
関税以外で業績上振れの要因となったのがコンテンツ事業。
7月18日に国内で公開されたアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第1章 猗窩座再来』は、8月3日時点で観客動員数1255万人、興行収入176億円を叩き出した。陶琳（タオ・リン）最高財務責任者（CFO）は「グローバルのヒットとなることを期待している」と鼻息が荒い。
コンテンツのうちゲームもソフトウエア販売の増加などで好調を維持している。だが主力の家庭用ゲーム機『プレイステーション（PS）5』への関税影響は懸念材料だ。
ソニーＧは24年9月にPS5の消費税込み価格を1万3000円値上げし、7万9980円にしたばかり。生産拠点の複線化を進めており9月末までに完了予定だが、どこまでコストを抑制できるかは見通しにくい。陶氏は関税影響の販売価格への転嫁について「消費者の許容度を見ながら機動的に決めていきたい」とするが、さじ加減に頭を悩ませることになりそうだ。
半導体をめぐる動向もリスクになり得る。米アップルは現地時間6日、部品の米国生産などに1000億ドル（約14兆7000億円）を投資すると表明。米国の関税政策を踏まえてサプライチェーン（供給網）の再構築を図る狙いがあり、同社の主要サプライヤーのソニーGは戦略再考を迫られそうだ。
混迷を増す世界情勢にどう向き合うのか、同社の見識がこれまで以上に試される。
