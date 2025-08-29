ÄäÀïº®ÌÂ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ìvs¥í¥·¥¢¸ì¤Î¡Ö¸À¸ìÀïÁè¡×
¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Ãç²ð¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌµÚ¤ÓÊÆ¥¦¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò·Ð¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÎÄäÀï¡¦ÏÂÊ¿¡£¤³¤Î¡Öº¬ËÜ¸¶°ø¡×¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¸À¸ì¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡½¡½¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢8·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤Ç¡¢¤Ä¤®¤Î¤è¤¦¤Ë¤Î¤Ù¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂ²ò¤¬»ýÂ³²ÄÇ½¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿´íµ¡¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ËÂÐ½è¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀµÅö¤Ê·üÇ°¤¹¤Ù¤Æ¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢²¤½£¤ÈÀ¤³¦Á´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸øÀµ¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²óÉü¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
8·î15Æü¡¢¥¢¥é¥¹¥«½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«
¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡Öº¬ËÜ¸¶°ø¡×¤È¤Ï²¿¤«¡£¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¤¤¤¦§á§Ö§â§Ó§à§á§â§Ú§é§Ú§ß§í¡Ê±Ñ¸ì¤Ç¤Ïroot causes¤ÈËÝÌõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡Ë¤¬¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¸¶°ø¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡¢2·î12Æü¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤·¤¿ºÝ¡¢¥¯¥ì¥à¥ê¥óÂ¦¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡ÖÊ¶Áè¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¯É¬Í×À¤ò½Ò¤Ù¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊNYT¤ò»²¾È¡Ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤È¤¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥¿¥¤¥à¥º¤Î¸«²ò
º¬ËÜ¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ëNYT¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¡Øº¬ËÜ¸¶°ø¡Ù¤È¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÍýÍ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀ¯¼£Åª¡¦Îò»ËÅªÁªÂò¤ËÂÐ¤¹¤ë¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÉÔËþ¤¬Îý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åì²¤¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²òÀÏ¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎNYT¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¡Ö¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ÎÎÅÚ¤ò³ä¾ù¤·¡¢ÃæÎ©¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î·³»öÆ±ÌÁ¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¡¢·³»öÅªÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÍ×µá¤òÉ½¤¹¥¯¥ì¥à¥ê¥ó¤ÎÎ¬¸ì¤È¤·¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤ÎÊ¬ÀÏ
¤½¤³¤Ç¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ê¤ê¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤Þ¤º¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤¬ÏÂÊ¿¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºòÇ¯6·î14Æü¤Î±éÀâ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ï¤º¤«¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤Î¿¿¤Îº¬¸»¡Ê§á§à§Õ§Ý§Ú§ß§ß§í§Ö §Ü§à§â§ß§Ú¡Ë¤Ç¤¢¤ëËÜÅö¤Ëº¬ËÜÅª¤ÊÌäÂê¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤³¤Î±éÀâ¤è¤ê¤âÁ°¤ÎºòÇ¯5·î16ÆüÉÕ¤ÎÃæ¥í¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢ÆóÅÙÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Æ±À¼ÌÀ¤Ï¡¢Ãæ¥í¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©75¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤Î²¼¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤¬Ë¬Ãæ¤·¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢¡Ö¿·»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿Êñ³çÅª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÈÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Î¿¼²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¡×¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡ÖÎ¾ÄùÌó¹ñ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´íµ¡¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò½üµî¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤ÎÀµÅö¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍø±×¤È·üÇ°¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÉÔ²ÄÊ¬À¤Î¸¶Â§¤ò½å¼é¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÁ°Äó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´íµ¡¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê²ò·è¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò½üµî¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤½¤Î1Ç¯Á°¤Î½¬¶áÊ¿¤Î¥â¥¹¥¯¥ïË¬Ìä»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢Ãæ¥í¤È¤âº¬ËÜ¸¶°ø¤Î½üµî¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂê¤Î²ò·è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜ¸¶°ø¤È¡¢¥í¥·¥¢¤Î¤½¤ì¤È¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ½Á³¤È¤·¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ô¥§¡¼¥É¥â¥¹¥Á¡×¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæÂç³Ø¹âÅù·ÐºÑ³Ø±¡¤Î¥ô¥¡¥·¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥·¥óÃæ±û°Ñ°÷²ñ¼çÇ¤¤Ï¡¢¡ÖËÌµþ¤«¤é¤ß¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê´íµ¡¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÀµÅö¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î·üÇ°¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤È¸À¤¦¡×¡¢¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥í¥·¥¢²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡¦À¤³¦·ÐºÑ¹ñºÝ´Ø·¸¸¦µæ½ê¡ÊIMEMO¡Ë¤Î¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥í¥Þ¥Î¥ÕÉû½êÄ¹¤â¡¢Ê¶Áè¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¡Ø²¤½£¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÇË²õ¤·¤¿NATO¤ÎÌîÊü¿Þ¤Ê³ÈÂç¡Ù¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡¢¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤ä¤é¡¢º¬ËÜ¸¶°ø¤Ï°ìµÁÅª¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ç¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤ÎÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2022Ç¯2·î24Æü¤Ë±éÀâ¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÈó·³»ö²½¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬NATO¤Ë²ÃÌÁ¤·¤¿¤ê¡¢À¾Â¦¤Î·³»öÂÎÀ©¤ËÀÜ¶á¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿¯¹¶¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Îº¬ËÜ¸¶°ø
¤À¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆÃÊÌ·³»öºîÀï¡×¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃ¦¥Ê¥Á²½¡×¡ÊÈó¥Ê¥Á²½¡Ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÆâ¤Ç¤Î²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊÈà¤é¤ò¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¥Ê¥Á¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ë¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢·Ï½»Ì±¤Ê¤É¤Ø¤ÎÍÞ°µ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¿¯¹¶¤Î½ÅÂç¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢ÆóµÁÅª¤Êº¬ËÜ¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢²á·ã¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤¦¤ß¤Ê¤¹¤È¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó¤¬Äó¼¨¤·¤¿ÏÂÊ¿¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥·¥¢¸ì¤òÏÃ¤¹»ÔÌ±¤Î¸¢Íø¡¢¼«Í³¡¢Íø±×¤Ï´°Á´¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¸À¸ìµ¬À©
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÆóµÁÅª¤Êº¬ËÜ¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¸À¸ìÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤¿¤¤¡£ÀÛÃø¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê3.0¡Ù¡Ê²¼¤Î¼Ì¿¿¡Ë¤Î¡ÖÂè»Í¾Ï¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î½ÅÂç²ÝÂê¡¡Âè»°Àá¡¡¸À¸ìÌäÂê¡§¹ñ²È¸ì¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¡×¡Ê119¡Á135ÊÇ¡Ë¤Îµ½Ò¤È¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢Andrea Carlà & Sergiu Constantin, Language Policies and Insecurities in Ukraine¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
´ðËÜÅªÍý²ò
Á°½Ò¤·¤¿ÀÛÃø¤Ë¤¢¤ëÉ½4¡Ý4¤ò²¼¤Ë¼¨¤·¤¿¡£¸À¸ìÀ¯ºö¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤Ï¡¢1989Ç¯¤Î¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥½¥ô¥£¥¨¥È¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¸À¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¡Ê1989Ç¯¸À¸ìË¡¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«¤Ê²þÀµ¤ò·Ð¤Æ2012Ç¯¤Þ¤Ç»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ë¡¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ò¸ø¼°¤Î¹ñ²È¸ì¡Ê¹ñ¸ì¡Ë¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¤Î¸À¸ì¤ÎÈ¯Å¸¤È»ÈÍÑ¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
1996Ç¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·ûË¡Âè10¾ò¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ²È¸ì¡Ê¹ñ¸ì¡Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¾¯¿ôÌ±Â²¤Î¸À¸ì¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯Å¸¡¢»ÈÍÑ¡¢ÊÝ¸î¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Îµ½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï²¤½£É¾µÄ²ñ¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢1995Ç¯¤Ë¹ñÆâ¾¯¿ôÌ±Â²ÊÝ¸îÏÈÁÈ¤ß¾òÌó¡ÊFCNM¡Ë¡¢1996Ç¯¤ËÃÏ°è¸À¸ì¡¦¾¯¿ô¸À¸ì²¤½£·û¾Ï¡ÊECRML¡Ë¤ËÄ´°õ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¾¯¿ô¼Ô¤Î¸¢Íø¤È¾¯¿ô¸À¸ì¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ´ð½à¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£FCNM¤Ï1998Ç¯¤ËÈã½Ú¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ECRML¤ÎÈã½Ú¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£1999Ç¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬ECRML¤òÈã½Ú¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÇ½é¤Î»î¤ß¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·ÏµÄ°÷¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ë·ûË¡Âè10¾ò¤Î¸ø¼°²ò¼á¤òµá¤á¤ëÁû¤®¤¬É½¤Î1999Ç¯¤Î·ûË¡²ò¼á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¸À¸ìÀ¯ºö¤¬À¯¼£ÌäÂê²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¸À¸ì¶µ°é¤ä¸À¸ìÅýÀ©¤ò¤á¤°¤ë¹ñÆâÂÐÎ©¤¬Àí±Ô²½¤¹¤ë¡£
É½4-4¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¸À¸ìÀ¯ºö¤ÎÊÑÁ«
»þ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1989Ç¯¡¡¡¡10·î28Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥½¥ô¥£¥¨¥È¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñºÇ¹â²ñµÄ¤¬¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥½¥ô¥£¥¨¥È¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¸À¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤òºÎÂò¡£
1992Ç¯¡¡¡¡1992Ç¯7·î1Æü¡¢¸À¸ìÂ¿ÍÍÀ¤È¸À¸ìÊ¿Åù¤òëð¤¦·ûË¡Áð¹Æ¤Î¿³µÄ³«»Ï¡£·ûË¡Áð°ÆÁ´ÂÎ¤¬Î©Ë¡²½¤Ç¤¤º
1996Ç¯¡¡¡¡6·î28Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·ûË¡¤ÎºÎÂò¡¦À©Äê
1999Ç¯¡¡¡¡12·î14Æü¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ò¹ñ²È¸ì¡Ê¹ñ¸ì¡Ë¤È¤¹¤ë·ûË¡Âè10¾ò¤Îµ¬Äê¤ò²ò¼á
2003Ç¯¡¡¡¡5·î15Æü¡¢¡Ö²¤½£ÃÏÊý¡¦¾¯¿ô¸À¸ì·û¾Ï¡×¡ÊECRML¡Ë¤òÈã½Ú
2012Ç¯¡¡¡¡8·î10Æü¡¢7·î3ÆüÀ©Äê¤Î¡Ö¹ñ²È¸À¸ìÀ¯ºö´ðËÜË¡Âè5029-VI¹æ¡×»Ü¹Ô
2014Ç¯¡¡¡¡2·î23Æü¡¢µÄ²ñ¤Ï¡Ö¹ñ²È¸À¸ìÀ¯ºö´ðËÜË¡¡×¤ÎÇÑ»ß¤ò·èµÄ¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂçÅýÎÎÂå¹Ô¥È¥¥¥ë¥Á¥Î¥Õ¤ÏÆ±µÄ·è¤ËÂÐ¤·¡¢µÄ²ñ¤¬¿·¤·¤¤Ë¡Î§¤òºÎÂò¤¹¤ë¤Þ¤Ç½ðÌ¾¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£2017Ç¯¡¡¡¡9·î5Æü¡¢µÄ²ñ¤¬¿·¶µ°éË¡¤òºÎÂò¡¢25ÆüÂçÅýÎÎ¤¬½ðÌ¾¡¢28ÆüÈ¯¸ú¡£
2018Ç¯¡¡¡¡2·î28Æü¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¹ñ²È¸À¸ìÀ¯ºö´ðËÜË¡¡×¤ò°ã·û¤ÈÇ§Äê¡¢Æ±Æü¤«¤éÌµ¸ú¤Ë
2019Ç¯¡¡¡¡4·î25Æü¡¢Ë¡Î§¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Î¹ñ²È¸ì¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡Ê¹ñ²È¸À¸ìË¡¡ËÀ©Äê¡¢7·î16Æü»Ü¹Ô
2020Ç¯¡¡¡¡1·î16Æü¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö°ìÈÌÃæÅù¶µ°éË¡¡×¡ÊÃæÅù¶µ°éË¡¡Ë¤Ë½ðÌ¾
¡Ê½Ð½ê¡Ë±ö¸¶½ÓÉ§, ¡Ø¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê3.0¡§ÊÆ¹ñ¡¦NATO¤ÎÂåÍýÀïÁè¤ÎÎ¢Â¦¡Ù¼Ò²ñÉ¾ÏÀ¼Ò, 120ÊÇ, 2022Ç¯.
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï2003Ç¯¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ECRML¤òÈã½Ú¤·¤¿¡£ÌäÂê¤Ï¡¢2004Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¸õÊä¤¬¥í¥·¥¢¸ì¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤ÆÁªµóÀï¤òÅ¸³«¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤òÂèÆó¤Î¹ñ¸ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤È¤ÎÎò»ËÅª¤Ê·ë¤Ó¤Ä¤¤òÉü³è¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¼Ò²ñÅª¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¡¢Èà¤é¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¸À¸ì¤ÈÊ¸²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¶¼°Ò¤È¤ß¤Ê¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¥ª¥ì¥ó¥¸³×Ì¿¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Æ²¤ÊÆÇÉ¤Î¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥æ¥·¥Á¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤â¡¢¸À¸ìÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤ëÀ¯¼£ÂÐÎ©¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2010Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤ÎÃÏ°Ì¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ë¡Î§¤¬À©Äê¤µ¤ì¡¢¹ñ¸ì²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿È¯¤¬Ã»´ü´Ö¤ß¤é¤ì¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²È¸À¸ìÀ¯ºö¤Î¸¶Â§¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·Ë¡Âè5029-VI¹æ¡Ê¹ñ²È¸À¸ìÀ¯ºö´ðËÜË¡¡Ë¤¬2012Ç¯¡¢¹ñ²ñ¼êÂ³¤¤Ë°ãÈ¿¤·¤Ê¤¬¤é¤âµÄ²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£Âè6¾ò¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ò¹ñ²È¸À¸ì¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£Âè7¾ò¤Ç¤Ï¡¢18¤ÎÃÏ°è¸À¸ì¤Þ¤¿¤Ï¾¯¿ô¸À¸ì¤¬Îóµó¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸À¸ì¤ÎÏÃ¼Ô¤¬¿Í¸ý¤Î10¡ó°Ê¾å¤òÀê¤á¤ë°ì¤Ä¤Þ¤¿¤ÏÊ£¿ô¤Î¹ÔÀ¯¶è²è¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÊÝ¸î¤òµý¼õ¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿¡£2012Ç¯¤Î¹ñ²È¸À¸ìÀ¯ºö´ðËÜË¡È¯¸ú¸å¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê27½£¤Î¤¦¤Á13½£¤Ç¥í¥·¥¢¸ì¤¬ÃÏ°è¸øÍÑ¸ì¤È¤Ê¤ë ¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼Ò²ñ¤òÆó¤Ä¤Î¿Ø±Ä¤ËÊ¬Îö¤µ¤»¤¿¡£Ë¡Î§¤Î»Ù»ý¼Ô¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¸ìÏÃ¼Ô¤Î¼å¤¤Î©¾ì¤ÈÉÔÊ¿Åù¤ÊÃÏ°Ì¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£Â¾Êý¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤È¤³¤ÎË¡Î§¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶¼°Ò¤òÃ²¤¯¿Í¡¹¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢2014Ç¯2·î¤ÎÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ÇÅö»þ¤Î¥ä¥Ì¥³¥ô¥£¥Ã¥ÁÂçÅýÎÎ¤¬¹ñ³°¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿Ä¾¸å¡¢µÄ²ñ¤Ï¡¢2012Ç¯¤Î¹ñ²È¸À¸ìÀ¯ºö´ðËÜË¡¤òÇÑ»ß¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ª¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥ë¡¦¥È¥¥¥ë¥Á¥Î¥ÕÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤¬ÇÑ»ßË¡¤Ë½ðÌ¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Ë¡¤ÏÍ¸ú¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±Ë¡¤Ï·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢É½¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2018Ç¯2·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï¡Ö¹ñ²È¸À¸ìÀ¯ºö´ðËÜË¡¡×¤ò°ã·û¤ÈÇ§Äê¤·¡¢Ìµ¸ú¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì»ÈÍÑ¤ò¶¯²½
2017Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ò¡¢¹ñ²È¤ò¶¯²½¤·¡¢¹ñ²È¤ÈÀ¯¼£¼çÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¹ñ¤ÎÂ¸Â³¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ëÆ»¶ñ¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢¸À¸ìÅª¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê²½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬µÞÂ®¤ËÅ¸³«¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£2017Ç¯9·î¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§Âè2145-VIII¹æ¡Ê2017Ç¯¶µ°éË¡¡Ë¤òºÎÂò¤·¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¶¯¤¤ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤¿¡£¤³¤Î¿·¤·¤¤µ¬Â§¤Ï¡¢1286¹»¤ÎÊì¹ñ¸ì»ØÆ³¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¡¢Â¾¤Î¸À¸ì¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Î»ÈÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
2017Ç¯¶µ°éË¡Âè7¾ò¡Ê1¡Ë¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¶µ°é¸À¸ì¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ë¡¤ÏÀè½»Ì±Â²¤ä¾¯¿ôÌ±Â²¤Ë°ìÄê¤Î¸¢Íø¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¸À¸ì´Ö¤Ë³Êº¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àè½»Ì±Â²¤Ï¡¢½¢³ØÁ°¤«¤éÃæ³Ø¹»¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤È¤È¤â¤ËÊì¸ì¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤â¤Ã¤È¤âÍÍø¤ÊÀ©ÅÙ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¾¯¿ôÌ±Â²¤Î¸À¸ì¶µ°é¤Ë¤Ï¡¢Ïª¹ü¤Êº¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£¾¯¿ôÌ±Â²¤Ï¡¢½¢³ØÁ°¤ª¤è¤Ó½éÅù¶µ°é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤È¤È¤â¤ËÊì¸ì¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÃæÅù¶µ°é¤Ç¤Ï¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¸øÍÑ¸ì¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸ì¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì¤Ê¤É¡Ë¤òÏÃ¤¹¾¯¿ôÌ±Â²¤Ï¡¢°ìÉô¤Î²ÊÌÜ¤ò¤½¤Î¸À¸ì¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¸ì¡¢¥â¥ë¥É¥Ð¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤Ê¤ÉEU¸øÍÑ¸ì°Ê³°¤Î¸À¸ì¤òÏÃ¤¹¾¯¿ôÌ±Â²¤Ï¡¢Êì¸ì¤Î¤ß¤ò²ÊÌÜ¤È¤·¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤Ï2019Ç¯7·î¡¢ÁèÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ò¹à¤Ï·ûË¡¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£
¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³¤Î¡ÖºÇ¸å¤ÃÕû¡×
¸À¸ì¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê²½¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤ËµÄ²ñ¤¬¹ñ²È¸À¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·Ë¡Âè2704-VIII¹æ¡Ê2019Ç¯¹ñ²È¸À¸ìË¡¡Ë¤òºÎÂò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤Î¥Ú¥È¥í¡¦¥Ý¥í¥·¥§¥ó¥³ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö·³Ââ¡¢¿®¶Ä¡¢¸À¸ì¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ2019Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿¤¬¡¢ÍîÁª¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬ÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ëÁ°¤Ë¹ñ²È¸À¸ìË¡¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Æ±Ë¡¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¹ñ²È¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Ï¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÈÎÎÅÚÊÝÁ´¡×¤ÈÌÀ³Î¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¹ñ²È¸À¸ìË¡¤ÎÁ°Ê¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ñ²ÈÁ´ÂÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¸ø¶¦À¸³è¤ÎÎÎ°è¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌ±Â²¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¹ñ²ÈÅªÅý°ì¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌ±Â²¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î·èÄêÍ×°ø¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Î¹ñ²È·úÀß¤ÈÅý¹çµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÎÎÅÚÊÝÁ´¤È¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤ÎÌò³ä¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1¾ò¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤¬¡ÖÌ±Â²´Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸À¸ì¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¹ñ¸ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁ´ÎÎÅÚ¤Ç¡Ö¹ñ²ÈÅö¶É¤ª¤è¤ÓÃÏÊý¼«¼£ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¸¢¸Â¤Î¹Ô»È¡¢¤½¤ÎÂ¾¸ø¶¦À¸³è¤Î¶¦ÄÌÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡×¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
2019Ç¯6·î¡¢2019Ç¯¹ñ²È¸À¸ìË¡¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Îµ¬Äê¤Î¹ç·ûÀ¤¬Áè¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢2021Ç¯7·î¡¢·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÏÁè¤ï¤ì¤¿µ¬Äê¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÏÀµò¤òºÎÍÑ¤·¡¢¹ñ¤ÎÂ¸Î©¡¢°ÂÄê¡¢Åý°ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê´ØÏ¢À¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Æ±Ë¡¤¬¹ñ²È¤ÎÌ±¼çÅªÃá½ø¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤âÆ±¤¸Ï©Àþ
¤³¤Î²áÅÙ¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Î¶¯À©ºö¤ò¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÏÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê²½¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£2020Ç¯1·î¡¢´°Á´¤Ê°ìÈÌÃæÅù¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§Âè463-IX¹æ¡ÊÃæÅù¶µ°éË¡¡Ë¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Ë¡¤Ï¡¢»äÎ©¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¾¯¿ô¸À¸ì¤Î»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÄê¤ÎÁ°¸þ¤¤ÊÊÑ¹¹¤òµ¬Äê¤·¡¢¸øÅª»ñ¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤»äÎ©¶µ°éµ¡´Ø¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é²áÄø¤Î¸À¸ì¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤¹¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¸ÅÌ¤¬¹ñ¤Î´ð½à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤Î½¬½ÏÅÙ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ëµÁÌ³¤¬»Ä¤ë¤Èµ¬Äê¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢2020Ç¯¤ÎÃæÅù¶µ°éË¡¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤Î¶µ°éË¡¤È2019Ç¯¤Î¹ñ²È¸À¸ìË¡¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢¾¯¿ôÌ±Â²´Ö¤Îº¹ÊÌÅª¼è¤ê°·¤¤¡ÊÊì¸ì¤¬EU¸øÍÑ¸ì¤Ç¤¢¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ë¤Ï°ì±þ¡¢°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥¯¥ê¥ß¥¢¤òÀêÎÎ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤Î¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÊüÁ÷¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤Î¼çÍ×¤Ê¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤Ê¤É¡¢¥í¥·¥¢¤Î¾ðÊó¸»¡¢ÊüÁ÷¶É¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡¢¥í¥·¥¢Í³Íè¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÍ×µá
¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¡¢2014Ç¯°Ê¹ß¤ËÌÀ³Î²½¤·¤¿¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥í¥·¥¢¸ìÇÓÀÍ¤ÎÆ°¤¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤´¤¯Ã±½ã¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬EU¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¸À¸ìÀ¯ºö¤òEUÊÂ¤ß¤Î¿å½à¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
EU¤Ë¤Ï¡¢EU¤¬²¤½£ÂçÎ¦ÅìÉô¤Î12¤Î¸µ¶¦»º¼çµÁ½ô¹ñ¤«¤é¤Î²ÃÌÁÍ×ÀÁ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡¢1993Ç¯¤Î¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó·ÐºÑ¶¨µÄ²ñ¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥³¥Ú¥ó¥Ï¡¼¥²¥ó´ð½à¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¡ÃÏÍýÅªÍ×·ï¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡Ë¡¢¢À¯¼£Åª¡¦Ë¡ÅªÍ×·ï¡ÊÌ±¼ç¼çµÁ¡¢Ë¡¤Î»ÙÇÛ¡¢¿Í¸¢¡¢¤ª¤è¤Ó¾¯¿ôÇÉ¤ÎÂº½Å¤ÈÊÝ¸î¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î°ÂÄêÀ¡Ë¡¢£·ÐºÑÅª´ð½à¡Êµ¡Ç½¤¹¤ë»Ô¾ì·ÐºÑ¤ÎÂ¸ºß¡¢¤ª¤è¤ÓEU°èÆâ¤Î¶¥Áè°µÎÏ¤ä»Ô¾ì¸¶Íý¤ËÂÐ½è¤¹¤ëÇ½ÎÏ¡Ë¡¢¤EUË¡¤ÎÁíÂÎ·Ï¤Î¼õÍÆ¡ÊEU¤ÎÀ¯¼£ÌÜÉ¸¤È·ÐºÑ¡¦ÄÌ²ßÆ±ÌÁ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë½¾¤¤¡¢¤Þ¤¿¡¢ECË¡¤ÎÁíÂÎ·Ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡Ë¡½¡½¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¢¤Î¾ò·ï¤¬¸À¸ìÀ¯ºö¤È¿¼¤¤¤«¤«¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎEU²ÃÌÁ¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤¬EU¤Î¸À¸ìÊÝ¸î´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤Ð¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤«¤é¶ì¾ð¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤À¤¬¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢²¼¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤ÎÊÝ¸î¤ÏÉÔÍ×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ô¤¬¸À¸ì¥ª¥ó¥Ö¥º¥Þ¥ó¡Ê¹ñ¸ìÊÝ¸î°Ñ°÷¡Ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ë¡£¥ª¥ì¥Ê¡¦¥¤¥ï¥Î¥Õ¥¹¥«°Ñ°÷¤Ïº£Ç¯8·î11Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊË¡¡ÖÃÏ°è¸À¸ì¡¦¾¯¿ô¸À¸ì²¤½£·û¾Ï¡ÊECRML¡Ë¤ÎÈã½Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÎÂêÌ¾¤Èµ¬Äê¤ò¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë³°Ì³¾Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¤¿ECRML¤ÎºÇ¿·¤Î¸ø¼°ËÝÌõ¤È°ìÃ×¤µ¤»¡¢ËÜÅö¤Ë»Ù±ç¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÊÝ¸î¤¬É¬Í×¤Ê¸À¸ì¤Î¥ê¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¾å¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀêÎÎ¼Ô¤Î¸À¸ì¤ò¥ê¥¹¥È¤«¤éºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊËÝÌõ¤¬É¬Í×¤À¡£¥í¥·¥¢¸ì¤Ï²æ¡¹¤ÎÊÝ¸î¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¡Ö¸À¸ì¸¡ºº´±¡×¡Ê¥â¡¼¥ô¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¸ì¤Ë¤è¤ë²Î¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ç¤Î¾å±é¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê7·î28ÆüÉÕ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¾ðÊó¤ò»²¾È¡Ë¡£
¤³¤ó¤Ê»þÂåºø¸íÅª¤Ê¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼À¯¸¢¤¬¸À¸ìÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂçÉý¤Ê²þÀµ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤à¤·¤íÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢¸½¼Â¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸ì¤À¤±¤ò²áÅÙ¤ËÊÝ¸î¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë³Î¼Â¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢µÄ²ñ¤Ï8·î21Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤Î¹ñ²Èµ²±¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñ²ÈÀ¯ºö¤Î´ðÁÃ¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡°Æ¡ÊÅÐÏ¿ÈÖ¹æ 13273¡Ë¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£µ²±¤ÎÊÝÂ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜ¸¶Â§¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²Èµ²±¸¦µæ½ê¡ÊUINP¡Ë¤Î³èÆ°¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¾¾Î¡¢µÇ°Èê¡¢¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤µ¬Â§¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¡°Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¯Î¬¹ñ²È¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÇÓ³°¼çµÁ¤ÈÄë¹ñ¼çµÁ¤ÎÅÁÅý¡¢¶¦»º¼çµÁ¤È¹ñ²È¼Ò²ñ¼çµÁ¡Ê¥Ê¥Á¥¹¡Ë¤ÎÁ´ÂÎ¼çµÁÂÎÀ©¤Î´·¹Ô¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥Ê¥Á¥¹Á´ÂÎ¼çµÁÂÎÀ©¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ëÁ´ÂÎ¼çµÁ¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤È´·¹Ô¤Î°ì¼ï¡×¤ò¡Ö¥é¥·¥º¥à¡×¡Ê§â§Ñ§ê§Ú§Ù§Þ¡Ë¤ÈÄêµÁ¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿È¿¥é¥·¥º¥à¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¸¡±ÜÀ©ÅÙ¡¢¡Ö¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Åª¡¦Îò»ËÅª¿³Ìä¡×¤òÁÏÀß¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢º£¸å¤Î¿Æ¥í¥·¥¢ÇÉ¤ÎÂæÆ¬¤ò¶²¤ì¤¿¡¢Ç¤´üÀÚ¤ìµÄ°÷¤Ë¤è¤ë¡ÖºÇ¸å¤ÃÕû¡×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¸½ºß¡¢Æ±Ë¡°Æ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Î·üÇ°¤¹¤ë²áÅÙ¤ÊÈ¿¥í¥·¥¢¼çµÁ¡¢²á·ã¤ÊÈÆ¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¼çµÁ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤·¤«¤À¡£
