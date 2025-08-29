



退役した消防車を所有する「消防車仲間」と共に撮影。左手前がうつみさんの消防車（写真：うつみさん提供）

【写真を見る】北野武（ビートたけし）さんが所有していたメルセデス・ベンツ（2枚目）。19台のベンツを含め28台の車に乗ってきたうつみさん。費やした総額は「億いかないくらい」という

仕事が終わって帰宅したら疲れて何もできない──。そんな人がいる一方で、時間、体力、お金をやりくりしながら趣味に没頭するビジネスパーソンがいる。彼らはなぜ、その趣味にハマったのか。どんなに忙しくても、趣味を続けられる秘訣とは。連載 隣の勤め人の「すごい趣味」では、仕事のかたわら、趣味をとことん楽しむ人に話を聞き、その趣味の魅力を深掘りする。

深夜1時。男性はネットサーフィンをしていて、あるバナー広告に目を留めた。国や市町村の公有財産などを競売にかける官公庁オークションに「消防車」が出品されていたからだ。

（すごいな。消防車って買えるんだ）

オークションは入札形式で、金額を入札できるのは1回のみ。

（どうせ落札できないだろうし）

そう考えて、軽自動車を買える程度の金額をノリで入力してみた。

ところが後日、落札通知が届いてしまう。

「うわ、やっちまった。妻に何て言おう……」

2022年7月、消防車を落札したのは名古屋市在住の会社員、うつみしゅんさん（36）。車が趣味で、これまで28台に乗ってきた経験があり、うち19台はメルセデス・ベンツだという。

「特別あこがれがあったわけではない」のに「ノリで」消防車を落札してしまったうつみさん。消防車は今、どうなっているのだろうか。



消防車を自家用車として愛用する、会社員のうつみしゅんさん（写真：うつみさん提供）

北野武さんのメルセデス・ベンツSLS AMGを譲り受けた

うつみさんは、幼いころから車や自転車、鉄道などの乗り物に関心があった。19歳になると自動車免許を取り、ベンツをはじめ、さまざまな車種を乗り継ぐようになる。今は車を5台所有しており、かつて北野武（ビートたけし）さんが所有していたメルセデス・ベンツSLS AMGも、縁あって今はうつみさんの手元にあるという。なぜそれほどベンツが好きなのか。

「僕が2、3歳の頃、伯父がベンツに乗っていて、そのときから好きだったんです。でも、より好きになったのはAMG Cクラスを買ってから。乗り心地が良くて速いし、高速道路で横入りもされないし、あおられない。この車に乗り続けられるように仕事を頑張ろうと思ったことが、当時の勤め先を辞めて転職するきっかけになりました。働くモチベーションを上げてくれた車なんです」（うつみさん。以下、同）



北野武（ビートたけし）さんが所有していたメルセデス・ベンツ SLS AMG。北野さんがチューニングメーカーのMOSELにフルオーダーした車で、いまはうつみさんが所有する（写真：うつみさん提供）

高級車に費やした総額「億いかないくらい」

これまで車の購入に費やした金額は「億にいかないくらい」。手放した車もあるとはいえ、高級車を買うことに家族からの反対はないのかと、他人事ながら心配になるが……。

「事前に相談したら反対されるので、黙って買っています（笑）。知り合いから『節約を考えるより、（お金を）増やすことを考えろ』と言われて以来、投資とかではなく仕事で稼ごうと頑張っていますね。自分の好きな車を手に入れるためなら、少々の無理はすべきと思っているんです」

うつみさんは24歳のとき、帰りに給油をするお金もなくなるくらいのほぼ全財産をはたいてベンツを買った。この車を手放したときに「いい車を買えば価値はそれほど下がらない。時には上がることさえある」とわかったという。

「だから、高くても自分の乗りたい車を買うようにしています。そのために何かを我慢したりはしていないですね」

自家用に改造して乗用車より維持費が安価に

そんなベンツ好きのうつみさんが、思いがけず消防車を所有することになったのは冒頭で紹介したとおり。落札後、うつみさんは平日に有休を取って、出品者である千葉県匝瑳市役所に引き取りに行った。

「興味津々という感じで職員の方が5人くらい出てこられて、『個人で買ったんですか？』『何に使うんですか？』と質問攻めにされました」



自家用車として改造する前の消防車（写真：うつみさん提供）

その後、自宅から離れたところに借りている駐車場に置いておき、妻に打ち明けるタイミングを見計らっていた。

打ち明けたのは友人家族と温泉旅行の夜。「めちゃくちゃ気分がいいときに言ったら？」という会社の同僚のアドバイスを参考に、お酒も入ってみんなが気分良くなっている夕食時に話を切り出した。

「妻は驚いて、座っていた座椅子ごと倒れました。帰宅後も『意味わかんない』とくり返し言っていましたね」

うつみさんが落札したのは、消防団で13年使われていた6人乗りの消防車で、走行距離はわずか3600km。だが、クモの巣や卵がびっしりと付いており、きれいとは言いがたい状態だった。また、消防車を自家用車として登録するためには、車体に書かれている消防団の名前を消すなど、さまざまな条件をクリアする必要がある。

そこで、うつみさんは2カ月かけて車検に通る車になるように改造した。わからないことは陸運局に行き、直接教えてもらった。

「グラインダーではしごを切断し、高圧ポンプも外した結果、重量を500kg軽くすることができました。高さを抑えたり、ポンプ部分を荷室にしたりして、8ナンバーを4ナンバーに変えて。軽トラなどと同じ小型貨物車として登録したので、高速道路も普通車料金で走れます」



自家用車に改造した消防車（写真：うつみさん提供）

気になるのは、その維持費だ。うつみさんによると2025年の自動車税は1万7600円、車検代3万7500円。4ナンバー車は車検を毎年受けなければならないが、それでも年間維持費は5万5000円ほどと安い。

「ただし、買うときはよく調べたほうがいいかもしれません。製造から20年以上経った消防車、特に寒い地域で使われていた消防車にはエアコンが付いていないことが多いんです。

それに『自動車NOx・PM法』※にも注意が必要です。法律の適用地域内では基準値をクリアしていない車は車検に通りませんし、他地域から適用地域に入ることも禁止されています。幸い、私の消防車はレギュラーガソリン仕様なので、問題なく登録できています」

※ディーゼル車から排出される窒素酸化物（NOx）と粒子状物質（PM）の総量を特定の地域で削減する法律

買い物や旅行、ボランティア活動にと大活躍

こうして自家用車仕様になった消防車をうつみさんは「普段使い」している。消防車で買い物にも行き、マックやコメダ珈琲、ファミマにも行く。



マクドナルドのドライブスルーにも消防車で行く（写真：うつみさん提供）

たくさん荷物が積めるので、家族や友人との旅行やキャンプでも大活躍だ。また、勤め先の新入社員歓迎会では、うつみさんが消防車で会社から飲食店まで新入社員を送迎するのが「目玉」になっている。



消防車は友人とのキャンプでも活躍（写真：うつみさん提供）

消防車に乗っていると、子どもたちが反応してくれるのがうれしい、とうつみさんは目を細める。

「子どもたちは『消防車だ！』と笑顔で振り向いたり、手を振ってくれたりするんですよ。これには子ども好きの妻も喜んでいて、今では旅行に行くときも『ベンツじゃなくて消防車で行こうよ』と言ってくれます」



消防車は子どもたちから大人気。撮影を頼まれることも多いという（写真：うつみさん提供）

消防車は災害ボランティア活動にも役立っている。それまでボランティア活動をしたことがなく、興味もなかったが、祖父の家が床上浸水したことで考えが変わったという。

「祖父の家の片づけに来てくださったのは、東日本大震災で被災された方々でした。お話をうかがうと、『私たちは、阪神・淡路大震災で被災した人たちに助けてもらったんです』とおっしゃっていたので、少しでも恩返しできたらなと。

私自身、祖父の家が被害を受けて、被災者の大変さや現地のニーズを自分ごととして考えられるようになったので、せっかくこんな車を持っているんだし、現地でできることがあるんじゃないかと思いました」

うつみさんは静岡市清水区（2022年9月）を皮切りに、自然災害で被害を受けた秋田県五城目町（2023年7月）、石川県能登町（2024年1月）、山形県鮭川村（2024年8月）でボランティアをしてきた。消防車で向かい、支援物資や生活用水の配布、使えなくなった家財道具の運搬、泥のかき出しなどを行ったという。



山形県鮭川村では、持ち込んだ高圧洗浄機で泥をかき出す作業を行った（写真：うつみさん提供）

「消防車は『働くための車』ですからラフに扱えるし、傷がつくのも気になりません。能登半島地震のときには、名古屋市上下水道局緑営業所にお願いして生活用水を分けていただき、11時間かけて運びました。消防車の高圧ポンプを外したおかげで、たくさんの荷物を積んで運搬できるんです」



能登半島地震の被災地には水を1500L運搬できた（写真：うつみさん提供）

うつみさんがたどり着いた「究極の車」

28台もの車を所有してきたうつみさんだが、実は一番長く乗っている車が、この消防車なのだという。

「欠点といえば、座席のリクライニングができないことと乗り心地が硬いことくらい。でも、それも消防車に乗る醍醐味だと思っています。遊園地のアトラクションに乗っている感覚なんですよね。最小回転半径4.1mと軽自動車ぐらい小回りが効きますし、燃費も10km/Lでベンツよりいい（笑）。いいことしか思いつかないですね」

消防車は車好きのうつみさんがたどり着いた「究極の車」なのかもしれない。



（横山 瑠美 ： ライター・ブックライター）