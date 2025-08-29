「若いのに体力がない」29歳女子が「子供は産まない」と決意…それでもやってくる「いつか欲しくなるかも」という恐れ

子供が欲しいと思ったことがない

子供が欲しいと思ったことは、人生でただの一度もない。まずもって自分が子供を産み育てることに、物心ついた頃から一貫して興味がない。

そのうえ子供が苦手でもある。子供たちが公園で遊んでいたり飲食店や電車で隣にいたり街を歩いていたりするのが目に入るぶんには微笑ましいと思っており、言わば風景としての子供は好きなのだが、接するのは苦手なので、たまに知らない子供が近づいてくるとかなり困る。

自分の家族を作る未来を想像しようとすると、自分とパートナーが二人でいるところまではまだ思い描けるのだが、その間に子供を入れた途端に、イメージ映像が停止してしまい、昔のテレビが故障した時のように映像が乱れ、プツンと電源が切れるような、漠然としつつも強烈な違和感を覚える。

かといって絶対に産みたくないというほどの強い意志もないので、今は想像できないけどいつか子供が欲しいと思う日が来るのかもしれない、とぼんやり思いながら生きてきた。

子供を産み育てることについて、具体的に想像する

そしてその日が来る気配のないまま29歳になり、最初の虚弱エッセイを書いた。大きな反響を呼ぶ中で改めてこの身体で生きていく人生について考えさせられ、この身体で子供を産み育てることについて、初めて具体的に想像した。

たとえば今から最短で、30歳で産んだとする。一般的には決して遅くはない年齢とされているが、私の身体は一般的ではない。今のところ婦人科系の疾患はないものの、握力が80代女性の平均以下で、原因不明の不調をいくつも抱えた、異常に体力のない女なのだから、まず無事に産めるかどうかもかなり怪しいのではないか。

仮になんとか産めたとしても、妊娠と出産で体力を消耗し、身体は今以上に、もしかしたら最も酷かった20代前半の頃よりもボロボロになってしまうのではないか。その後の子育ても、普通に体力のある人ですら大変だと言うのに、私なんかがこなせるわけがない。もちろん精神的なストレスも相当かかるはずだ。

どうにかして育児を行なったとして、子供が10歳になる頃に落ち着いたとしたら、私は40歳である。現時点で初老のような身体なのだから、40歳くらいで大きな病気にかかって仕事もできなくなって50歳くらいで死ぬような気がしていて、その覚悟で生きているので、必然的に育児に余生を捧げる覚悟になる。

仮に、今の健康状態を保ったまま育児を終えることができて、もう少し長生きできたとしても、こんなに限られた体力と時間では、少なくとも仕事との両立はできないだろう。夫婦の両親などが手伝ってくれれば楽だとよく言うが、それが実現したとしてもなお、私には厳しい。私が仕事をし続けるには、家事・育児に専念してくれるパートナーがいたうえで、せいぜいたまに育児を手伝うくらいが限界だろう。だが私は自分一人が生きていくだけで精一杯で、家族を養えるほどの収入はない。

どんなルートを辿ってもゴールは、死ぬか、残りの人生のすべてを子供に捧げるか、しかないのではないか。少なくとも、産むとしたらそのくらいの覚悟はいる。自分の命や人生に代えてまで産みたいと思うことなんて、この先あるのだろうか。

産まないと決めなければならないと思った

いや、自分の遺伝子を残したいという気持ちは意外とあるし、逆に、どうせ健康になれないなら死んでいるも同然だし子供を残してもう死のう、みたいな自殺に近い考えに至ることはありえなくもないかもしれない。

自分の命や人生を犠牲にしたくない、というのは、自分自身にまだそれだけの価値があると思えている、ということでもある。

私はまだ、生きることを諦めたくない。

子供を産めなさそうなこの意味のわからない虚弱な身体を、まだ捨てたくはない。

子孫よりも、なるべく多くの文章を、作品を、この世に残したい。

私にとって子供を産まない選択は、生きる選択なのだ。

そう気づいた時、産まないと決めなければならないと思った。絶対に産みたくないというほどの強い意志は今もないが、生きたいという意志と、生きるべきだという信念は強くある。生きることを選び続けるために、産まないと決めるべきだと思った。

子供が欲しいと思うようになる日

子供は持たない前提の人生を生きよう。そう決めたことによって、私の頭の片隅には新たな恐れが生じた。

万が一、子供が欲しいと思う日が来てしまったらどうしよう。

子供が欲しいと思ったことがないという話をしたら「いつか欲しくなるかもしれないよ」と言われたり、SNSにも急に子供が欲しくなったらどうするのかというような脅し文句が溢れていたりする影響で、過剰に恐れているだけのような気もするが、誰しも考えが変わるかもしれないという可能性から完全に逃れられないことは事実である。

私は万が一、子供を産みたくなったとしても、諦める。そう決めた。決めたからといって、欲しいものを諦めるのはいつだって悲しいことには変わりなく、悲しい思いは誰だってしたくないのだ。

みんなが持っているのに私だけ持っていないもの、欲しいのに手に入らないものを、これ以上増やしたくない。手に入らなかったものは、手に入ったものよりも、時に重くのしかかってくる。そんなものはもう、潰れそうなくらいに山ほど背負ってきた。

子供の頃から子供が苦手で、子供を欲しいと思わないと言うと、なんで？ とよく聞かれた。私からしたら、子供が欲しいと思うほうが不思議だった。人の赤ちゃんを見ても何の感情も湧かない自分はおかしいのではないかと思うこともあった。

子供に興味がないうえに苦手意識があるおかげで助かった、と今は思う。子供は欲しいけど体力がないから無理かもしれない、というジレンマに苦しむことも、泣く泣く諦めることもないのだから。

いつか子供が欲しいと思う日なんて、このまま来なければいい。

