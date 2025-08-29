

（写真： Ushico／PIXTA）

【画像でわかる】9月の真夏日の日数と株価の関係

記録的に暑い夏です。気象庁は最高気温が35℃以上の日を猛暑日と定義しています。27日の東京都心（千代田区）の最高気温も35℃以上となって猛暑日となりました。これで過去最長の10日連続の猛暑日です。また年間猛暑日の日数も23日となり、こちらも過去最多です。

意外に感じる方もいるかもしれませんが「暑さと株価」の間には深い関係があります。よく知られる株価のジンクスの1つが「暑い夏の株価は高い」というものです。実際にこの暑い8月の日経平均株価は18日に史上最高値4万3714円を更新しました。

夏が暑いと需要が伸びて会社の業績が良くなり、株価も上昇する銘柄のことを「サマーストック」と呼ばれます。暑いとエアコンの買い替え需要が高まるため家電業界が恩恵を受けます。

また、ビールや清涼飲料水を飲みたくなる人や、アイスを食べたくなる人も増えるので、それらの製造している飲料・食品業界や、販売をしている小売り業の業績にもプラスになります。こうしたサマーストックが暑い夏に株高となって相場を牽引し、株式市場全体も上昇するのです。

「暑い9月は株価が安く、涼しい9月は株価が高い」

あと少しで9月入り、秋相場のスタートです。ただ、気にかけておいたほうがいいもう1つの「株価のジンクス」があります。まずは、データから紹介します。

次の表を見ると真夏日が多い9月の日経平均株価の騰落率は平均で2.03％下落しています。対照的に真夏日の日数が2日までの涼しい9月は2.15％上昇する傾向です。つまり「暑い9月は株価が安く、涼しい9月は株価が高い」というジンクスがあるのです。





秋になっても、残暑が厳しいとなかなか秋物の消費が盛り上がりません。衣料品を例にあげると、暑さが続くと薄着で過ごしてしまい、秋物を買わずに冬物に移行してしまいがちです。

また秋と言えば「食欲の秋」「スポーツの秋」とも言われます。涼しくなってきて食欲も盛り上がってきたり、運動を始めたりと人間の行動が活発化しやすい時期ですが、暑いままだとなかなか、そういった気持ちに向きにくいことも消費停滞につながります。

残暑が厳しい9月の株価の行方

もう1つのデータも紹介しましょう。次の表は月間平均気温を用いた結果です。平均気温が25℃を超えて、残暑が厳しい9月は株価が下落（−1.57%）しています。一方、平均気温が22℃以下となる9月は上昇しています（1.02%）。表からも「暑い9月は株価が安く、涼しい9月は株価が高い」というジンクスが裏付けられます。





今年の9月の気候はどうなるでしょうか。28日に気象庁から「向こう1か月の天候の見通し（8月30日〜9月29日）」が発表されました。「平年に比べ晴れの日が多い」予想となっており、日本各地で平均気温は80%の確率で「高い見込み」となっています。

また各種民間の気象予想機関も「残暑が厳しい秋」を予想しています。

9月の株式相場はちょっと注意が必要かもしれません。

（吉野 貴晶 ： 青山学院大学大学院 青山ビジネススクール 客員教授）