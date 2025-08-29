「肝臓は要らないのか？」不審死の研修医が暴こうとした中国最大の闇「違法臓器移植」の真相…そして全土で失踪事件が頻発している

なぜ「研修医不審死事件」に注目するのか

日本のメディアではほとんど報じられていないが、中国の違法臓器移植の底知れ無さを垣間見せた、とある事件がある。「羅帥宇（らすいう）事件」である。羅帥宇は湖南省の省都「長沙市（ちょうさし）」にある「中南大学湘雅二医院（中南大学付属湘雅第二医院）」＜以下「湘雅二医院（しょうがにいいん）＞の研修医（インターン）であった。

1996年に四川省の東南部に位置する内江市（ないこうし）に生まれた羅帥宇は、河南省新郷市にある新郷医学院の医学部を卒業後の2021年に、修士号の取得を目的に湖南省長沙市に所在する中南大学の湘雅医科大学へ入学した。2024年には湘雅二医院で研修医として勤務していたが、同年5月8日に宿舎から転落して死亡したのだった。享年28歳。不幸なことに、わずか1カ月後の6月には修士課程を卒業する予定だった。

羅帥宇は自殺したと判断されたが、現場には多数の疑問点が存在していた。彼の宿舎の部屋には争った跡があり、ベッドのシーツは乱れていたし、壊れた眼鏡が落ちていた。墜落地点は宿舎から7メートルの距離にあり、転落箇所のベランダは狭く、まともな人ならそこから飛び降りようとは思わないはずである。さらに、羅帥宇が7メートルも遠くへ飛べるとは思えないし、彼は2.5万元（約50万円）もの現金を所持していたのは何故なのか。

羅帥宇の死後、彼の家族は湘雅二医院と和解した。その条件は家族が羅帥宇の死因を自殺と認める代わりに、湘雅二医院は家族へ85.3万元（約1710万円）の慰謝料を支払うと同時に羅帥宇の遺品を返還するというものだった。本来ならば、和解で一件落着するはずだったが、羅帥宇の父母は息子の遺品整理を行っていた間に、彼のパソコンの中に大量の録音やドキュメントのファイルが存在することを発見した。当該ドキュメントは約1.1万ページに及び、これらを印刷した文書の総重量は8キログラムに達した。

羅帥宇の父母は、これだけの量の文書を整理するのにどれほどの時間を要したのだろうかと思うと同時に、羅帥宇は一体何のために文書を整理したのかと疑問に感じて当該文書を仔細に見て、その多くに削除された痕跡が大量に存在することを確認した。そこで父母は削除されたデータを復元可能な技術者を見つけて文書の復元を依頼した。復元された文書の内容は驚くべきものだった。

復元された文書を読み解くと、羅帥宇は研修医として師事していた医師の劉翔峰（りゅうしょうほう）を告発するグループに参加していたようだった。文書の中には劉翔峰の悪辣なやり口が明記されていた。劉翔峰は患者が「がん」でなくとも、全てをがんと見なして化学療法を開始した。手術で腸閉塞が見つからなくとも正常な腸を切除し、患者の家族に切除した腸を患部だと平然と示した。不治の病の病歴を偽造したり、結石を故意に患者の体内へ送り込んだ。医師として業者から受領した賄賂は400万元（約8000万円）以上であった。

劉翔峰が犯した罪は語り尽くせぬほど多岐にわたるが、羅帥宇の文書を根拠に父母は劉翔峰を長沙市公安局へ告発し、間もなくして劉翔峰は長沙市公安局によって逮捕された。長沙市公安局の動きは早く、羅帥宇が死去した2024年5月からわずか5カ月後の10月には裁判が行われ、劉翔峰に対し懲役17年の判決が下されたのだった。

巨額の「口止めの取引」が提案されたが

ただし、1.1万ページにも及ぶ羅帥宇の文書に記されていたのは、劉翔峰の悪事だけではなかった。劉翔峰が逮捕されたのは、他の悪事を隠蔽する意図があったのではないかと思われる。つまり、羅帥宇が文書によって告発したかったのは湘雅二医院による臓器移植の手口だった。たとえば、病人が救急科に運びこまれて脳死と判定されると、病人の家族から承認を受けることなく、臓器が摘出される。時には医療スタッフが患者の大脳に薬物を注射して患者が蘇生するのを防止する。

文書には劉翔峰が患者の正常な臓器を切除して、臓器移植に関与していた事実が克明に記載されていた。録音の中では、湘雅二医院に関わる人物が羅帥宇に対して「肝臓は要らないのか」、「それなら2個の腎臓は要るだろう」と述べていた。

2024年8月に羅帥宇の父親である羅甫祥（らほしょう）は長沙市公安局に対して、湘雅二医院が臓器売買に関与している旨の告発を行ったが、これに対しては何ら回答なきまま時間が経過した。湖南省の公安部門は、羅帥宇の死亡事件に関連する形で劉翔峰を悪徳医師として逮捕したが、湘雅二医院が臓器売買に関与している件については何一つ対応しようとしなかったのだ。

2025年6月14日、羅甫祥は家族を代表して公開声明を発表した。その中で彼は、さる筋から彼ら家族に1500万元（約3億円）と引き換えに沈黙するようにとの持ちかけがあったと述べた。それは中国政府「国家衛生健康委員会」に対して湘雅二医院に関する告発資料を提出した後に密かに提起されたものであったという。この金額から考えられるのは、その提案元が湘雅二医院ではなく、もっと大きな組織ではないかということである。当然のことながら、羅甫祥は1500万元の受領を拒否した。

巨大な闇を実感させるものの

羅帥宇のパソコン中にあった録音には、湘雅二医院の医師が羅帥宇に対して「3〜9歳のドナーを12人確保するように」と指示した音声があった。ドナーとは患者に臓器や造血幹細胞を提供する人を指すが、いとも簡単に12人の子供ドナーを確保するようにとの指示を出している背景には、子供ドナーを常時準備している闇の組織が存在しているように思われる。

資料によれば、湘雅二医院は「三級甲等医院」である。三級甲等医院とは500以上の病床を持ち、国家審査の評点が900点以上の総合医院を指す。

現在、中国全土で最上位ランクの病院と考えられているのは、山東大学斉魯医院、中南大学湘雅医院、四川大学華西医院、北京協和医院の4医院であり、通常の略名は医院名に東南西北を冠して、「東斉魯」、「南湘雅」、「西華西」、「北協和」と呼ばれている。

湘雅二医院はその中南大学湘雅医院の分院として最高級の医院に位置づけられており、長沙市内で最大規模を誇っている。4つある中南大学の附属医院の中では臓器移植に特化しており、肝臓、腎臓、心臓などを始めとする各種臓器の移植を行っていると言われている。湘雅二医院の臓器移植は2002年頃から始まったが。臓器移植の数量は年々増大しており、肝臓、腎臓の移植件数は全国の医院の中でトップにランクされているという。

中国政府は2012年に死亡した囚人の臓器を移植に使うことを禁止したので、移植可能な臓器は国民からの提供に頼る以外に調達する手段は無くなった。にもかかわらず、中国政府は長年にわたり臓器提供と配布システムの確立に努力していると公言してきた。

中国の統計によれば、2010年から2022年4月末までに中国で実施された遺体からの臓器提供は3.9万個余り、大型臓器の提供は11.53万個で、臓器の提供数はアジア最多であると同時に、世界第二位と豪語している。しかしながら、「身体髪膚（しんたいはっぷ）之を父母に受く、敢えて毀傷（きしょう）せざるは孝の始めなり」（『孝経』）という伝統的な考え方もあって、自ら臓器提供を志願する人は極めて少ないのが実情であり、本当の臓器の供給源は不明のままだ。中国政府はこれに関与せず放置しているのが実情である。

羅甫祥が息子の羅帥宇がパソコンに残した録音やドキュメントのファイルを証拠として、湘雅二医院による違法かつ乱脈な臓器移植の実態を白日の下に晒そうとしても、それを一言で表すと「蟷螂之斧（とうろうのおの）」だと言える。中国の臓器移植業界に横たわる深い闇はたとえそれが正義であっても、一介の民間人が立ち向かえる相手ではないのだ。

頻発する「一家丸ごと」失踪の意味

この大量の「臓器提供」と極めて少ない「臓器提供の志願」の差の謎を解く鍵がある。それは中国で頻発し続ける失踪事件の数だ。

2025年7月8日の夜8時半頃、河南省東部に位置する商丘市（しょうきゅうし）の夏邑県曹集郷に属する村落「羅楼房庄（らろうぼうしょう）」に居住する李春麗（りしゅんれい）は、子供3人（女児2人と男児1人）を連れて外出したまま帰らず、行方不明になったが、その所在はいまなお不明である。

その3カ月前の4月2日にも、山東省西部の聊城市（りょうじょうし）で母子3人が行方不明になった。行方不明になったのは耿文娟（こうぶんけん）という名の36歳の母親と子供2人（１歳の女児と4歳の男児）であった。

中国版の「X」と言われる「微博（Weibo）」の「尋人（尋ね人）」欄には数え切れぬ程に多くの行方不明者の名前と年齢、写真や行方不明になった時期などの情報が掲載されている。耿文娟については次のような記載と母子3人一緒の写真が1枚掲載されている。

なお、日本語では単に所在が不明な場合を「行方不明」、何等かの意図的背景がある場合には「失踪」と表現するが、中国語では単なる行方不明も「失踪」と表現する。上記の尋ね人欄の記述は中国語の原文通りに「失踪」と書いた。

2024年1月19日には、江蘇省東部の連雲港市灌雲県張宝山村に住む43歳の張強（ちょうきょう）の一家4人が慰問のためと称する正体不明の人物の訪問を受けた後に突然に姿を消し、1年半以上が経過した今も依然と行方不明のままである。実は2023年12月19日に、張強の息子で当時18歳の張新偉（ちょうしんい）が行方不明になっていた。遺体が見つかっていないのに、張新偉は川に飛び込んで自殺したものと考えられていた。だが、張強は自殺するはずがないと考え、張新偉の行方を必死に捜し求めていた。そんな矢先に一家4人が忽然と姿を消したので、張新偉を含む張強一家5人は何らかの理由で失踪したものと考えられている。

移植臓器の提供はどこから

このように中国では家族が突然に行方不明になる事案が頻発している。中国でこうした家族単位で行方不明になった原因として考えられるのは、臓器移植の可能性である。「微博（Weibo）」の「尋人（尋ね人）」欄には非常に多くの行方不明者の名前や年齢などの詳細が掲載されているが、その中の何人が誘拐されて臓器移植の餌食になったかは分からない。なお、2024年に中国で行方不明になった人数は309.7万人に上るとされるが、この数字が2024年末時点の中国総人口（14億828万人）に占める比率は0.22パーセントに過ぎない。だが、中国の年間行方不明者総数と考えれば尋常ではない。

この2024年だけで約310万人も行方不明者の中のどれほどの人数が臓器移植の犠牲者になっているかは不明ながら、臓器移植の件数が増大すればするほど犠牲者が増加することは間違いのない事実である。正義感に駆られた羅帥宇は湘雅二医院による違法な臓器移植を告発しようと証拠を集めていたのを察知され、自殺を装って闇の組織に殺害されたものと想像されるが、死去から1ヶ月後の2024年6月には修士課程を卒業する筈だったのであり、その死が惜しまれてならない。

実は筆者にも、身近でこの闇を予感させる出来事があった。今から30年程前の北京市で商社の駐在員だった筆者は、中国政府の「対外経済貿易部（現商務部）」と業務上の必要で頻繁に交流していた。ある時、筆者の相手をしていた担当部門の有望株であった張氏が突然職場に出勤しなくなった。その理由は一人娘が外出したまま戻らず、彼は行方不明になったその愛娘（まなむすむ）を探し求めているとのことだった。娘は見つかぬまま月日が経ち、彼が職場に戻ることはなく、半狂乱になった彼とその妻は政府所有の保養地へ送られたと聞いた。

一人っ子政策の下にあった当時の中国では行方不明となる子供が多数いて、その親が子供を探し求める構図が、そこかしこに見受けられた。当時の親たちが最も恐れていたのは、臓器移植を目的とした子供の誘拐だった。それから10年程が経過した頃、張氏の旧居近くの下水溝から少女の遺体が発見され、それが張氏の娘と断定されたと聞いた。彼女の死因は不明ながら、事故ならば仕方ないと言えるが、臓器移植目的の殺害だったとしたらやりきれない。対外経済貿易部の若手エリートであった張氏の人生は愛娘が行方不明になったことで反転させられたのだった。

天国にいる羅帥宇は、中国で違法な臓器移植が根絶される日が少しでも早く到来することを切に願っている筈であるが、果たして？

【合わせて読む】驚愕、中国の骨移植材料への「遺体横流し事件」に大学病院が加担…当局が早くも報道管制、しかも量刑軽減確実か

