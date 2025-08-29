高嶋ちさ子、一茂＆良純に「間違えたら火あぶりにしてやる！」絶品コーンスープに大興奮

8月29日（金）の『ザワつく！金曜日』では、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が「心をひとつに！みんな揃って美味しいコーンスープ選手権」に挑む。

【映像】高嶋ちさ子、特殊詐欺の巧妙な手口に涙！ニセ刑事から事情聴取を受け「3回くらい泣いた」

“ザワつくトリオは一致団結することができるのか!?”を検証する好評企画「心をひとつに！選手権」。今回のテーマは、ちさ子が最近ハマっているという“コーンスープ”。

番組が全国から選りすぐった3つの絶品コーンスープを紹介。その3つの選択肢から、全員同じコーンスープを選べばみんな揃って試食の権利をゲットできるというルールだ。

今回は、ちさ子がどれを選ぶかを一茂＆良純が予想して、3人の答えを合わせることに。

エントリーするのは、「朝どれのゴールドラッシュをそのまま搾った超自然派コーンスープ」、「北海道の夏限定！白いトウモロコシ・雪の妖精の旨みを凝縮させた白いコーンスープ」、「1日限定40食！糖度20度のトウモロコシを使った極甘冷製コーンスープ」の3つで、VTRを見たちさ子はどれもおいしそうだと大興奮。

あまりの飲みたさに「間違えたら火あぶりにしてやる！」と2人を脅すが、はたして一茂、良純はちさ子の好みを見抜き、3人揃ってコーンスープを味わうことができるのか？

また番組では、新企画「達人スゴ技クイズ！」が登場。スゴ技を持つ達人に“ある挑戦”をしてもらい、どこまでできるのか、その記録をザワつくトリオが予想するクイズだ。

今回は、発泡スチロールを積み上げるスゴ技を持つ達人からの出題。彼は発泡スチロール協会主催の積み上げを競う大会で優勝した経験があるという猛者だが、今回のチャレンジでは何段積み上げることができるのか？

そして最も近い数を予想して、ごほうびグルメの絶品プリンをゲットするのは誰なのか？

スタジオには予想の参考にと発泡スチロール箱が用意され、一茂とちさ子がそれぞれ積み上げに挑んでみるが、いったいどんな結果に？