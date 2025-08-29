【日本】
雇用統計（7月）08:30
予想　2.5%　前回　2.5%（完全失業率)
予想　1.22倍　前回　1.22倍（有効求人倍率)

東京消費者物価指数（8月）08:30
予想　2.5%　前回　2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比)

鉱工業生産（速報値）（7月）08:50
予想　-1.1%　前回　2.1%（前月比)
予想　-0.6%　前回　4.4%（前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ小売売上高（7月）15:00
予想　0.1%　前回　1.0%（前月比)
予想　2.5%　前回　2.4%（前年比)

フランス実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）15:45
予想　0.3%　前回　0.3%（前期比)　
予想　0.7%　前回　0.7%（前年比)

ドイツ雇用統計（8月）16:55　
予想　6.3%　前回　6.3%（失業率)　
予想　0.8万人　前回　0.2万人（失業者数)

ドイツ消費者物価指数（速報）（8月）21:00
予想　0.1%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.1%　前回　2.0%（前年比)　
予想　0.0%　前回　0.4%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)
予想　2.0%　前回　1.8%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【トルコ】
雇用統計（7月）16:00
予想　N/A　前回　8.6%（失業率)

【インド】
実質ＧＤＰ（2025年 第2四半期）19:30
予想　6.8%　前回　7.4%（前年比)

【南アフリカ】
貿易収支（7月）21:00
予想　200.0億ランド　前回　220.0億ランド（貿易収支)

【ブラジル】
雇用統計（7月）21:00
予想　5.7%　前回　5.8%（失業率)

【カナダ】
実質GDP（2025年 第2四半期）21:30
予想　-0.7%　前回　2.2%（前期比年率)

【米国】
個人所得・支出（7月）21:30
予想　0.4%　前回　0.3%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　0.3%（個人支出・前月比)

卸売在庫（速報値）（7月）21:30
予想　0.2%　前回　0.1%（前月比)

PCE価格指数（7月）21:30
予想　0.2%　前回　0.3%（PCE価格指数・前月比)　
予想　2.6%　前回　2.6%（PCE価格指数・前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（コアPCE価格指数・前月比)
予想　2.9%　前回　2.8%（コアPCE価格指数・前年比)

シカゴ購買部協会景気指数（PMI）（8月）22:45
予想　46.5　前回　47.1（シカゴ購買部協会景気指数)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（8月）23:00
予想　58.6　前回　58.6（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります