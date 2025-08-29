¡ÚËÜÅÚËÉ±Ò¡ÛÊÆ·³¡ÖB-29¡×¤ò¡É4Ç¯´Ö¡Éî³·â¤·Â³¤±¤¿¡Ö¸µÎ¦·³Âç°Ó¡×¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢ÆüËÜ·³¡ÖºÇ¶¯ÀïÆ®µ¡¡¦ÅËÎ¶¡×¤Î¤¹¤Þ¤¸¤¤¼ÂÎÏ¡ÚÂèÆó¼¡ÂçÀï¡Û
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïËö´ü¤ÎËÜÅÚËÉ¶õÀï¤ÇB-£²£¹î³·â¤ËÂç³èÌö¤·¤¿¤Î¤¬¡¢°ÛÎã¤Î37Ð¤È¤¤¤¦Âç¸ý·Âµ¡´ØË¤¤òÅëºÜ¤·¤¿ÆüËÜÎ¦·³¤ÎÁÐÈ¯Ê£ºÂÀïÆ®µ¡¡ÖÅËÎ¶¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÖÅËÎ¶¡×¤ÏÂç·¿µ¡î³·â¤Î¤Û¤«¡¢Ä¹µ÷Î¥¿Ê¹¶¡¢ËÉ¶õ¡¢Äå»¡¡¢ÂÐÃÏ¡¦ÂÐ´Ï¹¶·â¤Ë¤â»È¤ï¤ì¤¿ËüÇ½ÀïÆ®µ¡¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¡ÖÅËÎ¶¡×¤òÆÃ½¸¤·¤¿¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼»ï¡Ö´Ý¡×10·î¹æ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡ÖÅËÎ¶¡×¤ò¶î¤Ã¤Æ½é¿Ø¤ÎÅìµþ½é¶õ½±¤«¤éÂ³Ý¤±£´Ç¯Àï¤¤¤Ä¤Å¤±¤¿¸µÎ¦·³Âç°Ó¡¦»³²¼ÈþÌÀ»á¤Î¼êµ¡Ö°ÎÂç¤Ê¤ëÁêËÀ¡ØÅËÎ¶¡Ù¤ÇÀï¤Ã¤¿£´Ç¯´Ö¡×¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤³¤Î¿·±Ôµ¡¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿·ã¤·¤¤¶õÀïÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1050ÇÏÎÏ¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤Çú²»
¾¼ÏÂ17Ç¯3·î²¼½Ü¤Î¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤ÏÈô¹ÔÂè5ÀïÂâ¤ÎÂè2ÃæÂâÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¾¾¸ÍÄ®¡Ê¸½ºß¤Î¾¾¸Í»Ô¡Ë¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¾¾¸ÍÈô¹Ô¾ì¤ÇÄëÅÔËÉ¶õ¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
Áá½Õ¤È¤ÏÌ¾¤Î¤ß¤Ç¤Þ¤À¿á¤¯É÷¤ÎÎä¤¿¤¤Æü¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¡ÖÅËÎ¶¡×¡ÊÆó¼°Ê£Àï¡¢Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥-45¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤¬3µ¡¡¢½é¤á¤Æ¤ï¤¬ÉôÂâ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¸áÁ°11»þ¤¹¤®¡¢À¾¤ÎÈàÊý¤«¤éÇú²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤«¤È»×¤¦¤È´Ö¤â¤Ê¤¯3µ¡ÊÔÂâ¤Î¥-45¤¬Íº»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤¤¤«¤Ë¤â¿·±Ô¤Î½ÅÀïÆ®µ¡¤é¤·¤¯¤É¤Ã¤·¤ê¤È½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê³°¸«¤È¡¢¤½¤·¤Æ1050ÇÏÎÏ¤Î¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Çú²»¤ò¤¿¤Æ¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¡¢¤·¤«¤âÆó¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Û¤ì¤Ü¤ì¤È¤·¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥È¥Ã¥×¤Ë13ÐË¤2Ìç¡¢Æ¹ÂÎ¤Ë20ÐË¤£±Ìç¤òÉÕ¤±¤¿¤¿¤Î¤â¤·¤¤ÉðÁõ¤Ë¤Ï¡¢ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿´¤Ï¤â¤¦Âç¶õ¤òÈô¤Ö¤È¤¤Î´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÁÐÈ¯¤ÎÅ¨µ¡£Â-25¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿½é¿Ø
¾¼ÏÂ17Ç¯4·î18Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¶õÊì¡Ö¥Û¡¼¥Í¥Ã¥È¡×¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿£Â-25Çú·âµ¡¤¬°ñ¾ë¡¢ÀéÍÕÊýÌÌ¤ò¤Ø¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÅìµþ¤ò¶õ½±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¨¶õÊì¤Î¾ðÊó¤Ï4¡¢5ÆüÁ°¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤Ä¤Ç¤âÈô¤Ó¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅöÆü¸áÁ°Ãæ¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤¯¤¹¤®¡¢Ãë¿©¤ò½ª¤ï¤Ã¤Æ°ìÉþ¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¤Î12»þÈ¾¤´¤í¡¢¡Ö¶õ½±·ÙÊó¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼è¤ë¤â¤Î¤â¤È¤ê¤¢¤¨¤º°¦µ¡¤ËÈô¤Ó¾è¤ê¡¢½½¿ôÊ¬¸å¤Ë¤ÏÅìµþ¾å¶õ¤Î¹âÅÙ6000£í¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Åìµþ¾å¶õ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È»ä¤Îµ¡¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¹â¼ÍË¤¤ÎË¤ÃÆ¤¬ßÚÎö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤ËÅ¨µ¡¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÌÜ¤ò»®¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¸«²ó¤·¤¿¤¬¡¢Å¨µ¡¤é¤·¤¤»Ñ¤Ï¤¼¤ó¤¼¤ó¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤ËÆ¬¤òÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¹â¼ÍË¤ÃÆ¤Ï»ä¤Î¹Ô¤¯Àè¤¶¤¤ÇÇËÎö¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¬Å¨µ¡¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð£Â-25¤â¡ÖÅËÎ¶¡×¤âÁÐÈ¯¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢Åìµþ¾å¶õ¤Ç¤Ï1µ¡¤â·âÄÆ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÌÌÌÜ¤Ï´Ý¤Ä¤Ö¤ì¤Ç²ñ¤ï¤»¤ë´é¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÅËÎ¶¡×¤Ë¤è¤ë½é¿Ø¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤ËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
37ÐÂÐÀï¼ÖË¤¤Î¶²¤ë¤Ù¤°ÒÎÏ
¡ÖÅËÎ¶¡×¤ÎÁà½Ä¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤¿¾¼ÏÂ18Ç¯6·î¡¢¤ï¤¬Èô¹ÔÂè5ÀïÂâ¤Ï¹ëËÌÊýÌÌ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
7·î10Æü¡¢ÀéÍÕ¸©ÇðÈô¹Ô¾ì¤ò½ÐÈ¯¡¢7·î18Æü¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Î¥¸¥ã¥ïÅç¥Þ¥é¥óÈô¹Ô¾ì¤ËÅþÃå¤·¡¢ÄÍÅÄ¾¯¾¤ÎÎ¨¤¤¤ëÂè£³Èô¹ÔÃÄ¤Î»Ø´ø²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë9·î¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢ÅçÀ¾Êý¤Î¥«¥¤½ôÅç¤Ë¤¢¤ë¥é¥ó¥°¡¼¥ëÈô¹Ô¾ì¤Ø¤ÈÅ¾¿Ê¤·¡¢Í×ÃÏËÉ¶õ¤ª¤è¤ÓÂÐÀø¿å´Ï¾¥²ü¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
9·î21Æü¡¢Ãë¿©¤ò¤¹¤Þ¤»¤Æ¤Þ¤º°ìÉþ¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¶õ½±·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°¦µ¡¤ËÈô¤Ó¾è¤êÎ¥Î¦³êÁö¤Ë°Ü¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÍÁ³³êÁöÏ©¤ÎÁ°Êý¤ËÅÚ±ì¤ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ª¤É¤í¤¤¤Æ¾å¶õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢Èô¹Ô¾ì¤Î¿¿¾å¤Î2000£í¤°¤é¤¤¤Ë4È¯µ¡¤ÎÊÔÂâ10µ¡¤Ð¤«¤ê¤¬¡¢Æî¤«¤éËÌ¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤Ç¹âÅÙ¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¨µ¡¤ÎÄÉ·âÀï¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÅ¨µ¡¤Ï£Â-24¤Î13µ¡ÊÔÂâ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Ì£Êýµ¡¤Ï»ä¤Î¤Û¤«¤Ë¡ÖÅËÎ¶¡×¿ôµ¡¤È³¤·³¤ÎÎíÀï¤¬2µ¡¤Û¤ÉÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
Î¥Î¦¸å5Ê¬¤Ð¤«¤ê¤ÇÅ¨µ¡¤ÈÆ±¹âÅÙ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤í¡¢¹¬±¿¤Ë¤âÅ¨¤ÏÀû²ó¤ò»Ï¤á¡¢º£¤Þ¤ÇËÌ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬180ÅÙ¸þ¤¤òÊÑ¤¨¤ÆÆî²¼¤·¤Æ»ä¤ÎÊý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÈô¹Ô¾ì¾å¶õ¤Î¹âÅÙº¹500£í¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤Þ¤ºÅ¨¤ÎÀèÆ¬µ¡¤ËÁ°¾åÊý¤«¤é¹¶·â¤ò¤«¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤óÅ¨µ¡¤Î²¼Êý¤ØÆÍ¤È´¤±¤¿¤Î¤Á¡¢¤Õ¤¿¤¿¤ÓÅ¨ÊÔÂâ¤Î±¦¾åÊý¤Ø½Ð¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éºÇ¸åÈø¤ÎÅ¨µ¡¤ÎÈøÉô¸å²¼Êý¤Ë¤â¤°¤ê¤³¤ß¡¢µ÷Î¥Ìó200£í¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤Âè°ìÃÆ¤ò¼Í¤Á¹þ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤È¤¤ÎÉðÁõ¤Ï13ÐË¤£²Äò¤È¡¢20ÐË¤¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ37Ð¤ÎÂÐÀï¼ÖË¤¤òÆ¹ÂÎ¤Ø¤È¤ê¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î37ÐË¤ÃÆ¤¬Å¨µ¡¤Î±¦¤ÎÎ¾¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÃæ´Ö¤ËÌ¿Ãæ¤·¡¢Ä¾·Â1.5£í¤ÎÂç·ê¤¬¤Ý¤Ã¤«¤ê¤È³«¤¯¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤ÈÆ±»þ¤ËÅ¨µ¡¤ÏÂç¤¤¯±¦¤Ë·¹¤¤¤ÆµÞ¹ß²¼¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¨µ¡¤ÎºÇ¸å¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤Ò¤Þ¤â¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ë¼¡¤Îµ¡¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ê¡¢ÊÌ¤Î1µ¡¤Ë¤âÁêÅö¤ÎÂ»³²¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ³¤ÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«Ë¤¤¬¸Î¾ã¤òµ¯¤³¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¤â»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¤é¤á¤Æ°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ·³¤Î¡Ö·³Éô¶ËÈë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤¬¡É¤Þ¤µ¤«¤ÎÉü´©¡É¤Ç¡¢ÏÃÂêÁûÁ³¡Ä¡ª ÆüËÜ·³¤Î¡ÖÌîÀïÈô¹Ô¾ì·úÀß¡×¡¢¤½¤Î¡É¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡É¤ÎÃæ¿È¤òÌÀ¤«¤¹