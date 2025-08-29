今回は、マウント好きなママ友を一瞬で黙らせた方法について、エピソードを紹介します。

ゴールデンウィークに海外旅行したことを自慢してくるママに…

「子供を私の娘と同じ幼稚園に通わせるママ友の中で、何かと私に対しマウントを取ろうとするNというママがいるんですが、かなり面倒くさいです。というか、この幼稚園のママたちは基本みんな、面倒くさい人たちですが（笑）。

この前は、幼稚園の送迎時にママたちで『ゴールデンウィークどこに旅行したか』という話をしていました。『また海外旅行自慢をされるんだろうな』と思った私は、ささっと帰ろうとしましたが、呼び止められてしまい……。

で、私が『ゴールデンウィークは娘と公園に行っただけ』と話したら、Nは『娘さんが気の毒ね』『海外とか行ったことないでしょ？ 可哀想……』と、やっぱりマウントを取ってきました。

イラっとしたので、『仕事してたときは、1年の半分ぐらい海外にいたよ』『私、結婚前は国際線のCAしてたから』と、さらっと言ってやりました。Nは一瞬で黙りました（笑）」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年5月）

▽ ちなみに、Nというこの厄介なママは、過去にCAになりたかったものの叶わなかったそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。