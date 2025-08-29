鈴木おさむ脚本の『奪い愛』シリーズは、恋愛ドラマの常識を突き抜ける驚きの連続で視聴者を驚かせ続けてきた。現在放送中の『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）もまた、愛憎と狂気が入り混じる予測不能な展開が連続し、時にバカバカしいほどの派手さで視聴者を引き込んでいる。けれど、その世界を単なるコメディや珍妙な恋愛劇に留めることなく、濃厚な人間ドラマへと引き上げている人物がいる。空知時夢と大浦隼人という、一人二役を担う安田顕である。

参考：安田顕が『奪い愛、真夏』で感じた恋愛ドラマの楽しさ “照れちゃった”入浴シーンの心境も

時夢は時計メーカー「TOWANI」の社長。穏やかで誠実そうに見えるが、会社を守るために未来（高橋メアリージュン）と結婚し、日々重圧に晒されている。一方の隼人は、真夏（松本まりか）の元恋人。情熱的で危うい魅力を放ちながら、真夏の心に強烈な傷を残した存在だ。二人は瓜二つの顔を持っているが、まとう空気はまるで違っている。

安田は声色や視線の向け方、立ち居振る舞いといった細部でこの二人を巧みに演じ分けている。時夢には疲弊と哀愁を、隼人には衝動と狂気を、といったように。それぞれの人間性が滲み出る表現が視聴者にも違う人間であると思わせる説得力を与えている。真夏が抱える混乱や葛藤を、視聴者自身が追体験できるのも、この繊細な演じ分けあってこそだ。

安田は脚本を受け取ったときの印象を「点と点は面白いけれど、それを線にしていく作業が大変。真剣にやればやるほど視聴者は喜んでくれると思う」と語っていたが、まさにこの言葉通り、奇想天外な“点”の連続を一本の線へと結び直す作業を担っているのが彼の演技だ（※）。大仰な芝居に走ればコントになってしまう危険性を知っているからこそ、どんな状況でも真剣に役を生きる。この誠実さが、作品の突飛さを笑劇にせず、むしろ観客に感情移入を促すドラマ性へと変換している。

思えば安田のキャリアは、舞台『TEAM NACS』ではコミカルな役柄で観客を笑わせ、映画『俳優 亀岡拓次』ではうだつの上がらない中年俳優に憑依し、ドラマ『絶叫』（WOWOW）では冷徹な悪役を体現した。その一方で、バラエティ番組では気さくで飄々とした素顔を見せる。これほどの振り幅を自然に体現できる俳優は稀有であり、だからこそ怪優と呼ばれるのだろう。

■“狂気”と“哀愁”を同時に体現する安田顕の凄さ 特に際立つのは、狂気と哀愁を同時に体現できる点にある。狂気だけでは突飛に映り、哀愁だけでは弱々しく見えてしまう。だが安田は、その二つを同じ眼差しの中に共存させる。NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』での平賀源内役がそうであったように、孤独を抱えた人間の悲哀と、常識から逸脱した危うさを一つの人物の中で矛盾なく表現できる。その資質が、『奪い愛、真夏』の二役を成立させた根幹にあるのではないかと筆者は感じている。

松本まりかとの共演も、安田の魅力を際立たせる要素となった。松本は「安田さんと一緒にやったときに初めて腑に落ちた。感情が自然に動き、本当の気持ちが引き出される。もう楽しくてしょうがない」と語っている（※）。相手役から本音を引き出す力を持つ俳優は限られているが、安田は現場の空気を動かし、共演者と“生きた芝居”を生み出すことができる。予定調和を超えた演技が、作品全体を鮮やかに呼吸させているのだ。

第6話では、未来と時夢（安田顕）の夫婦、真夏と日熊（白濱亜嵐）の二組による“地獄のWデート”が描かれる予定だ。四人が同じ食卓を囲むという設定は、常識的に考えれば滑稽にも見えかねない。だが、安田がこれまで培ってきた抑制と誠実さを軸にした演技がどう作用するのか。そこに視線や呼吸のわずかな変化を織り込むことで、単なるコントではなく人間ドラマへと昇華する可能性がある。

さらにその後には、死んだはずの隼人が登場するという衝撃的な展開が控えている。時夢と隼人という二役をどう対比させるのか、そのコントラストは今作における安田の真価を決定づけるだろう。あらすじの段階からして観客に強烈な期待を抱かせる回であることは間違いない。

結局のところ、『奪い愛、真夏』が突飛なラブストーリーに見えながらも、濃厚な人間ドラマとして成立しているのは明らかだ。その中心にいるのが安田顕である。彼は単なる役者ではなく、その存在そのものが作品の空気を形づくり、観客に思いもよらない感情を呼び起こす。まさに“怪優”という言葉がふさわしい表現者だ。

参照※https://realsound.jp/movie/2025/07/post-2102274.html（文＝川崎龍也）