「アップルギフトカードで払って」は100%詐欺！知らないとヤバい最新詐欺の手口と見分け方【詐欺被害と弁護士の闇】

「詐欺の被害に遭ったら弁護士に相談すれば大丈夫」

そう思っていませんか？ しかし、現代の詐欺は手口が巧妙化しているだけでなく、その裏には「真犯人が見えない」という新たな問題が潜んでいる。さらに、残念ながら一部の弁護士がその詐欺に加担しているケースも。法律事務所Zの代表弁護士・伊藤建氏が語る最新の詐欺手口と、誰もが巻き込まれる可能性がある「弁護士による二次被害」の実態に迫る。

巧妙化する詐欺の手口

現代の詐欺グループは、他人名義の銀行口座を大量に使用し、被害者が振り込んだ資金の流れを複雑化させている。特に投資詐欺やロマンス詐欺では、複数の個人の口座に分散して振り込ませる手法が一般的となっている。

「先日相談を受けたケースでは、被害者が約6000万円を騙し取られていましたが、10名以上の異なる個人口座に分散されていました。しかも、これらの口座名義人は詐欺の実行犯ではありません。違法に口座を売買した人もいましたが、口座を乗っ取られた被害者もいました」と伊藤弁護士は説明する。

口座売買に関わる人々の多くは、簡単なアルバイトだと思って口座を作成している。インターネット上で「銀行口座を作るだけの簡単な仕事」として募集され、詐欺に使われることを知らずに協力してしまうケースが大半だ。

「口座名義人の一人に話を聞いたところ、『スマホで簡単にできる副業』として紹介され、まさか詐欺に使われるとは思わなかったと話していました。中には、フィッシング詐欺によってパスワードが流出し、本人の知らない間に口座が悪用されている事例もあります」

その先にいる真犯人まではたどり着けず伊藤弁護士は10名を超える個人口座の名義人を訴えた。しかし勝訴となっても、そもそも財産がない人も多く、毎月数万円の返済契約を長期間結ばせるなど、まとまった金額の回収には程遠いと話す。

アップルギフトカードを使った資金回収

銀行口座の開設が困難になったことを受け、詐欺グループは新たな手法を編み出している。その代表例がコンビニなどで簡単に購入できるギフトカードを使った資金回収であり、数あるギフトカードの中でも圧倒的に「アップルギフトカード」が多いと伊藤弁護士は話す。「アップルの製品は換金性が高く、現金化がしやすいのが特徴で、詐欺グループはそれを悪用しています」

詐欺グループが受け取ったカード番号でiPhoneなどのApple製品を購入し、中古市場で転売することで現金化するというスキームだろう。

「アップルギフトカードによる支払いを求められた場合、それは詐欺だと思って良いです」と伊藤弁護士は断言する。「まともなビジネスや投資の費用をアップルギフトカードで支払うことは本来あり得ない行為であり、この支払い方法自体が詐欺の証拠といえます」

詐欺かどうかの一つの判断ポイントとして頭に入れておいて損はない。

女性を狙う「占い詐欺」の巧妙な手口

最近増えている案件として「占い詐欺」がある。ネット上の広告などの無料診断をすると、その後、高額な診断やグッズの購入へ案内されていく手法で、事務所に相談にくる被害者の95％以上が50代から70代の女性であり、「もう少しで運気が上がる」「宝くじの高額当選が期待できる」といった甘い言葉で誘導されてしまったという。

「占い詐欺は、従来のサクラサイトが進化した形態です」と伊藤弁護士は指摘する。サクラサイトは出会い系サイトなどで異性を装った業者がメッセージのやりとりをして、メッセージの送信にポイントを消費させ、継続的に課金させる構造だ。占いサイトの鑑定士とのメッセージも、同様のシステムが使われているという。

「最近扱ったケースでは、70代の女性が『あなただけに特別な鑑定をしている』と言われ続け、3年間で2,000万円を支払っていました。しかし、調査してみると、同じような鑑定内容が他の人にも送信されていたのです」

この種の詐欺が発覚するきっかけは、家族による発見も多い。帰省時に高齢の親の貯金が大幅に減っていることに気付き、調査の結果占い詐欺の被害が判明するパターンが典型的だ。

運営会社が特定できる場合は回収可能性がある

ただし光明はある。

「占いの鑑定料を前述したアップルギフトカードで支払わせるケースも増えてきていますが、占いの運営会社にギフトカードの半券で被害金額を証明し、返金に成功した事例もあります。こうした占いサイトなど運営会社が特定できる可能性がある詐欺は、他の詐欺と比較して被害回収が見込めるのが特徴です。なのでアップルギフトカードに限らず、コンビニで購入したギフトカードやプリペイドカードは絶対に捨てず、保管しておくようにしてください」と伊藤弁護士は説明する。運営会社が明確で、グレーゾーンビジネスとして展開されているケースも多いためだ。裁判所が違法とした例も複数あり、詐欺罪で逮捕された業者もいるという。

「弁護士が介入して交渉を行うと、全額ではないものの、一定の割合で返金に応じる業者が多いです。これは、明らかな詐欺として刑事事件化されることを避けたい業者側の思惑が働いているためと考えられます」

企業が狙われる「求人広告詐欺」

ここまでは個人の話だったが企業が詐欺に遭うケースも一つ紹介する。

「最近急増している詐欺の一つに、求人広告詐欺があります」と伊藤弁護士は新たな問題を指摘する。人手不足に悩みハローワークで募集している事業者に対し、「無料で求人広告を掲載する」と持ちかけ、契約書には小さく「14日以内に解約しないと有料プランに自動更新」などと記載し、後から高額な請求を行う手口だ。

「先日相談を受けた訪問介護ステーションの経営者のケースでは、『14日間無料で求人広告を出せる』と電話で勧誘され、契約書にサインしました。しかし、後から約30万円の請求書が届いたのです。契約書を確認すると、確かに解約しないと有料プランに自動更新されるという記載がありました」

請求額は20万円から30万円程度と、支払い不可能ではない絶妙な金額設定となっている。「事業者としては弁護士費用と比較検討した結果、泣き寝入りを選択するケースが多いのです」

もちろん広告掲載が無料で、採用した場合にフィーが発生するビジネスモデルの求人広告も存在する。事業者の場合、消費者を守る法律は適用されない。こういった詐欺があることを頭に入れて、契約書にしっかり目を通すことが大切だ。

ここまでは詐欺グループによる新しい詐欺の手口を紹介してきたが、後編ではそういった詐欺被害者を待ち受ける「弁護士による二次被害」について伊藤弁護士に語ってもらった。そこでは弱い者の味方と思われた弁護士たちの恐ろしい闇が明らかになった。

