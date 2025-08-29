カッコいい。全てのシーンがカッコいい。

Netflix『グラスハート』を観ている間、カッコいいという言葉が頭の中をぐるぐると回り続け、観終えた後もしばらく消えず、夢の中にいるみたいだった。

本作はNetflixで配信されている全10話のドラマ。孤高の天才ミュージシャンが率いるバンド「TENBLANK」の活躍を描いた物語だ。

音が気に食わないと言われ、バンドをクビになったドラマーの西条朱音（宮粼優）は、天才ミュージシャンの藤谷直季（佐藤健）がボーカルを務めるバンド「TENBLANK」にスカウトされる。朱音は、ギターの高岡尚（町田啓太）、キーボーディストの坂本一至（志尊淳）と共に初めてのライブに向けて藤谷とセッションを繰り返していたが、藤谷の要求は厳しく同時にとても理不尽。彼の求める音を出せない朱音は精神的に追い詰められていくが、やがて藤谷が求めていた音が、自分にしか出せない大暴れする音だったことに気付く。

本作は4人組バンドのサクセスストーリーを描いたもので、バンド結成の後、セッションを繰り返し、デビューライブを披露。そして、音楽番組に出演したり、曲作りのために合宿したり、新曲をリリースするといった、新人バンドが経験するイベントが順番に描かれていく。

同時に描かれるのがライバルとの音楽バトル。藤谷に強い対抗心を抱くカリスマユニット「OVER CHROME」のボーカル・真崎桐哉（菅田将暉）との対バンや、藤谷と深い因縁がある大物プロデューサーの井鷺一大（藤木直人）と彼がプロデュースする歌姫の櫻井ユキノ（髙石あかり）のコラボなど、音楽を通して切磋琢磨する様子が描かれる一方で、井鷺が「TENBLANK」に裏から圧力をかけてツアーを妨害しようとするといった音楽業界の闇も描かれる。

また、藤谷を中心としたバンド内の人間関係も見どころ満載。朱音が藤谷に対する恋心を自覚していく過程と、そんな朱音を隣で見守る坂本の片思いといった恋愛模様、あるいはマネージャーの甲斐弥夜子（唐田えりか）の朱音に見せる複雑な嫉妬心も描かれている。そして終盤になると、藤谷が脳に腫瘍があることがわかり、これ以上音楽を続けると命を落とすことが判明。しかし藤谷は音楽を辞めず、命を削って曲作りを続けようとする。バンドメンバーは藤谷の身体を心配してバンドを辞めようというものと、続けようというもので意見が割れるが、最終的にバンドを続けることを選択する。

音楽ドラマの幕の内弁当と言えるぐらい、ドラマチックな要素が盛りだくさんだが、物語があまり印象に残らないのは、役者の存在感とMV（ミュージックビデオ）的な美しさが、物語を大きく上回っているからだろう。

大雨の中で聞こえてきた朱音のドラムのリズムに合わせて藤谷がピアノを演奏するシーンから始まり、本編の映像の大半は、楽器を弾く場面や、ライブシーンに費やされている。朱音が悩みを抱えて夜の街を歩くといったシーンも感傷的な劇中歌が流れるため、どのシーンも、豪華なMVを観ているようで、現実感がどんどん消えていく。

ドラマパートが流れて人間関係がギスギスしたかと思うと、ライブ演奏が流れるという往復で本作は作られているため、ドラマパートがMV的な音楽パートに奉仕しているようにも感じる。

楽器を演奏する佐藤健たちが俳優であるため、演奏そのものを見せるというよりは、演奏しているミュージシャンの姿を演じる俳優の姿をカッコよく撮ることを第一に考えて、本作は作られている。つまり、全ての要素が俳優のカッコよさを引き出すための舞台装置となっているのだ。

藤谷を演じる佐藤健は、共同エグゼクティブプロデューサーとして本作に関わっている。志尊淳、町田啓太、菅田将暉といった出演俳優は佐藤が直接オファーしたそうだが、その結果、生まれたのが「俳優がひたすらカッコいいドラマ」だったことに、感動を覚える。

豚に姿を変えた飛行機乗りが活躍する宮粼駿のアニメ映画『紅の豚』のキャッチコピー「カッコいいとは、こういうことさ。」が顕著だが、外見のカッコよさは「中身のない薄っぺらさ」として語られがちで、本当のカッコ良さは外見ではなく内面に宿るという価値観が、大衆の間では今も支配的だ。

だから若い時にビジュアルのカッコよさで評価された男性俳優は、年齢を重ねると「見た目だけだ」と思われることを恐れるあまり「中身」を求め、表面的なカッコよさから降りようとする。だが、佐藤健や菅田将暉は、自分たちが積み上げてきたカッコよさに絶大な自信を持っている。そして、ビジュアル的なカッコよさを積み上げた先にこそ、新しい何かが生まれると確信している。それを強く感じたのが第6話で藤谷と真崎がコラボする場面。このライブシーンは、菅田将暉のカッコよさと佐藤健のカッコよさの戦いで、凄まじいものを観せられたと感じる。

ビジュアル的なカッコ良さを徹底的に追求した先にしか見ることができない景色がある。そこを目指したのが『グラスハート』なのだ。

（文＝成馬零一）